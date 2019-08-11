В Ташкенте из зарплаты осужденных удерживают часть суммы для погашения долгов колонии

06:49 13.08.2019

Из заработной платы осужденных, строящих многоэтажные дома в Сергелийском районе Ташкента, удерживают 21% в счет погашения долгов колонии-поселения №51. Руководство колонии-поселения завило, что удержания из зарплаты осужденных являются законными.

Как стало известно, на стройке многоэтажных жилых домов в Сергелийском районе города Ташкента, предназначенных для малоимущих семей, задействовано около 60 осужденных колонии-поселения №51, расположенного в Яшнабадском районе узбекской столицы.

По словам осужденных, с января месяца этого года с их зарплаты удерживают часть денег в пользу колонии-поселения.

– Они удерживают 21 процент из нашей зарплаты. Раньше такого никогда не было. Удержания начались с января этого года. Ни в одной колонии осужденных не обдирают так открыто, – говорит один из осужденных колонии-поселения №51.

– Мы получаем зарплату за работу на этой стройке. Прораб ежедневно считает объем нашей работы. Наша зарплата составляет около 1-2,5 миллионов сумов (110-280 долларов). Каждый месяц выдают разную зарплату. 12 процентов удерживают на подоходный налог, еще 21 процент – в фонд колонии-поселения. К примеру, если мы получаем 2,5 миллиона сумов ($280), то примерно 500 тысяч ($56) из этой суммы удерживают в счет этого фонда, – сказал один из осужденных.

Другой осужденный, отбывающий срок в колонии-поселении №51, говорит, что никто из осужденных не может открыто возразить против удержаний из зарплаты.

– Потому что мы маленькие люди, что мы может поделать? Если кто-то из осужденных решится возразить, то ему впишут нарушение. А это значит, что ему придется отсидеть дополнительный срок. Человек, желающий поскорее выйти на свободу, не решится на такое, – говорит осужденный.

​Из разговоров с осужденными стало известно, что на строительстве так называемых многоквартирных "доступных домов" в Сергелийском районе, задействованы осужденные, доставленные из разных колоний Узбекистана.

– Сейчас все осужденные из разных колоний страны, являющиеся специалистами в сфере строительства, работают на стройке в Сергейлийском районе. Мы уже два года строим здесь дома, так как считаемся дешевой рабочей силой. Живем в вагончиках на территории стройки, нас охраняют два сотрудника милиции, – сказал один из осужденных.

Представитель колонии-поселения №51 говорит, что удержания из зарплаты осужденных связаны с долгами исправительного учреждения.

– Насколько мне известно, ГУИН взял в долг крупную сумму денег для нашей колонии. На эти деньги планировалось открытие цеха по производству мебели. Но этот план не удался. Возможно, поэтому руководство решило погасить свои долги за счет зарплаты осужденных. Я человек, далекий от бухгалтерии. Сейчас я рассказал вам то, что слышал от других. Точную информацию вы можете получить у нашего руководства, – сказал один из сотрудников колонии-поселения, попросивший не разглашать его имени.



Начальник колонии-поселения №51, подполковник Анвар Валиев завил, что удержания из зарплаты осужденных в фонд развития исправительного учреждения являются абсолютно законными.

– Мы постоянно удерживали часть зарплаты осужденных в фонд нашей колонии. У нас имеются все документы и приказы, подтверждающие это. Вы можете приехать к нам в колонию и я покажу вам их. Но по телефону я не могу предоставить вам никакую информацию, – сказал Анвар Валиев.



Согласно уголовно-исполнительному кодексу Узбекистана, осужденные имеют одинаковые трудовые права с лицами, находящимися на свободе.

В 92-й статье данного кодекса сказано, что "труд осужденных к лишению свободы оплачивается в соответствии с законодательством о труде".

В этой же статье кодекса отмечено, что "месячная оплата труда осужденных, выполнивших нормы труда и трудовые обязанности, не может быть ниже установленного законодательством размера по первому разряду Единой тарифной сетки по оплате труда".