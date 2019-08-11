 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.08.2019
07:21  Китай начхал на "запрет" Трампа покупать иранскую неть
07:08  Армия Асада взяла Сукейку, взломав линию обороны Идлибского "халифата"
07:03  Хочет быть межгендерным чемпионом. Кыр-боксерше Вале Шевченко бросил вызов американский мужик-чемпион Сехудо
07:00  Оружейный тупик Америки. Почему в США и дальше будут массово гибнуть ни в чем не повинные люди, - И.Акимушкина
06:58  Американцы и талибы могут подписать мирное соглашение до конца недели, - Гаус Джанбаз
06:54  "Дорога была усеяна изнасилованными и выпотрошенными русскими девочками". Туркестанское восстание 1916, - В.Карюков
06:51  Приговор для США: Золотой слиток окончательно задавит доллар, - Пол Робертс

06:49  В Ташкенте из зарплаты осужденных удерживают часть суммы для погашения долгов колонии
06:47  В узбекской Кашкадарье открыли новое месторождение нефти - "Бахаристан"
06:45  Аркадаг наконец-то появился на публике и купил у России лимузины "Аурус"
Понедельник, 12.08.2019
21:01  В кыргызском Кум-Добо найден кумбоз основателя государства Караханидов Сатука Буура Кара-хана (X век)?
20:47  Слово, рожденное в Карлаге. О казачьем романе-эпопее "Урал – быстра река"
17:54  Вышел в свет каталог А.Ю.Кузнецова. Бумажные деньги русского Туркестана
17:17  Турецкий гамбит Киеву не удался, - А.Анпилогов
17:12  Аркадаг предложил остальным президентам ПриКаспия построить новый город Каспий. Песочные куличики
17:00  Аскар Бейсенбаев послан новым послом Казахстана в Беларусь
16:43  Дарига Назарбаева переназначена сенатором Казахстана
14:59  Власти Афганистана выразили протест Узбекистану в связи с приемом делегации талибов
14:57  Новый транспортный коридор ЦА: Термез – Душанбе – Кашгар
14:52  Пекин толкает Минск в долговую яму, - "НГ"
13:50  "Казахфильм" возглавил Арман Асенов
13:45  Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов, - Н.Портякова
13:42  А судьи кто? О правосудии в Ташкете (продолжение темы), - Ю.Петров
13:27  Британский минфин выпустит пенсы в честь Brexit
13:25  Готовится ли Турция к досрочным выборам?
13:23  Почему тамильские тигры проиграли армии Шри-Ланки
09:01  Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, несмотря на открытую судимость, стала гражданкой Сербии
08:13  Шагреневая кожа Русского мира, - Клим Подкова
08:10  Трубопроводное закулисье Южной Азии, - Дм.Наркевский
07:54  Бывшего "звезду" алматинского "Кайрата" Нуньеса застрелили в ночном клубе
07:48  Транзит по-казахстански. Глава Нацфонда "Самрук-Казына" отчитался Назарбаеву о дебет-кредите
07:38  Наманганцы протестуют против застройки городского кладбища
07:37  Форум прикаспийских стран стартует в Туркменистане
07:31  КырЧиновники на жума-намазе: кому нужна эта показуха? - Б.Стамов
07:29  Разведсообщество США против Трампа, - А.Эскин
07:27  Зеленский в "тренде" Сороса, - А.Ганжа
07:21  Жертву "Атамбай-путча" полковника Курманкулова будут лечить в Москве
07:18  Ближний круг России прививается от новых революций, - С.Гамова
07:15  Как будет выглядеть миропорядок после ухода Путина. Россия помогает Китаю стать второй супердержавой, - А.Рар
01:38  Капитал под красной маской. Желание сохранить господство толкает буржуазию к различным уловкам, - С.Кожемякин
01:12  Турецкая армия начала бои с курдами
00:12  Иран грозит потопить израильские корабли , - "НГ"
00:10  Пентагон признал крах политики США в Сирии, - Мехмет Перинчек
Воскресенье, 11.08.2019
17:00  Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
15:38  Дело Атамбаева. Задержан бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев
12:44  Голая правда: империи нижнего белья угрожает педофильский скандал
12:42  Кому выгодно нагнетание напряженности на границе Таджикистана и Кыргызстана?
12:39  Путин прибыл на байк-шоу в Крыму за рулем мотоцикла "Урал" (видео канала Инфодребедень)
12:35  Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
12:33  Кремль явно опасается "Тюльпановой революции 2.0" в Киргизии
12:30  Сирийский кризис: тернистое движение от войны к миру, - А.Аксененок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Ташкенте из зарплаты осужденных удерживают часть суммы для погашения долгов колонии
06:49 13.08.2019

Из заработной платы осужденных, строящих многоэтажные дома в Сергелийском районе Ташкента, удерживают 21% в счет погашения долгов колонии-поселения №51. Руководство колонии-поселения завило, что удержания из зарплаты осужденных являются законными.
Как стало известно, на стройке многоэтажных жилых домов в Сергелийском районе города Ташкента, предназначенных для малоимущих семей, задействовано около 60 осужденных колонии-поселения №51, расположенного в Яшнабадском районе узбекской столицы.
По словам осужденных, с января месяца этого года с их зарплаты удерживают часть денег в пользу колонии-поселения.
– Они удерживают 21 процент из нашей зарплаты. Раньше такого никогда не было. Удержания начались с января этого года. Ни в одной колонии осужденных не обдирают так открыто, – говорит один из осужденных колонии-поселения №51.
– Мы получаем зарплату за работу на этой стройке. Прораб ежедневно считает объем нашей работы. Наша зарплата составляет около 1-2,5 миллионов сумов (110-280 долларов). Каждый месяц выдают разную зарплату. 12 процентов удерживают на подоходный налог, еще 21 процент – в фонд колонии-поселения. К примеру, если мы получаем 2,5 миллиона сумов ($280), то примерно 500 тысяч ($56) из этой суммы удерживают в счет этого фонда, – сказал один из осужденных.
Другой осужденный, отбывающий срок в колонии-поселении №51, говорит, что никто из осужденных не может открыто возразить против удержаний из зарплаты.
– Потому что мы маленькие люди, что мы может поделать? Если кто-то из осужденных решится возразить, то ему впишут нарушение. А это значит, что ему придется отсидеть дополнительный срок. Человек, желающий поскорее выйти на свободу, не решится на такое, – говорит осужденный.
​Из разговоров с осужденными стало известно, что на строительстве так называемых многоквартирных "доступных домов" в Сергелийском районе, задействованы осужденные, доставленные из разных колоний Узбекистана.
– Сейчас все осужденные из разных колоний страны, являющиеся специалистами в сфере строительства, работают на стройке в Сергейлийском районе. Мы уже два года строим здесь дома, так как считаемся дешевой рабочей силой. Живем в вагончиках на территории стройки, нас охраняют два сотрудника милиции, – сказал один из осужденных.
Представитель колонии-поселения №51 говорит, что удержания из зарплаты осужденных связаны с долгами исправительного учреждения.
– Насколько мне известно, ГУИН взял в долг крупную сумму денег для нашей колонии. На эти деньги планировалось открытие цеха по производству мебели. Но этот план не удался. Возможно, поэтому руководство решило погасить свои долги за счет зарплаты осужденных. Я человек, далекий от бухгалтерии. Сейчас я рассказал вам то, что слышал от других. Точную информацию вы можете получить у нашего руководства, – сказал один из сотрудников колонии-поселения, попросивший не разглашать его имени.

Начальник колонии-поселения №51, подполковник Анвар Валиев завил, что удержания из зарплаты осужденных в фонд развития исправительного учреждения являются абсолютно законными.
– Мы постоянно удерживали часть зарплаты осужденных в фонд нашей колонии. У нас имеются все документы и приказы, подтверждающие это. Вы можете приехать к нам в колонию и я покажу вам их. Но по телефону я не могу предоставить вам никакую информацию, – сказал Анвар Валиев.

Согласно уголовно-исполнительному кодексу Узбекистана, осужденные имеют одинаковые трудовые права с лицами, находящимися на свободе.
В 92-й статье данного кодекса сказано, что "труд осужденных к лишению свободы оплачивается в соответствии с законодательством о труде".
В этой же статье кодекса отмечено, что "месячная оплата труда осужденных, выполнивших нормы труда и трудовые обязанности, не может быть ниже установленного законодательством размера по первому разряду Единой тарифной сетки по оплате труда".

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565668140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в I Каспийском экономическом форуме в Туркменистане
- Кадровые перестановки
- Первое заседание Нацсовета общественного доверия пройдет 28 августа
- Социальную карту семьи реализуют в Казахстане
- Прогноз по рейтингам АО "First Heartland Jýsan Bank" пересмотрен на "Позитивный" вследствие роста стабильности бизнеса; рейтинги подтверждены на уровне "В-/В"
- Не дожидаясь скандала
- Рейтинги АО "Нурбанк" подтверждены на уровне "В-/В" в связи с ожидаемым получением внешней поддержки; прогноз остается "Негативным" вследствие низкого качества активов
- Таинственная смерть миллионера-педофила бросает тень на всю американскую элиту
- При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  