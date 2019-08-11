Приговор для США: Золотой слиток окончательно задавит доллар, - Пол Робертс

06:51 13.08.2019

Пол Робертс о том, как ФРС теряет контроль над ценой драгоценного металла



Золото - после многих лет того, как его удерживали в унынии из-за организованных "коротких продаж" (шорты*), описанных на моем сайте Кранцлером и мною - в последнее время резко выросло в цене, достигнув 1510 долларов за унцию. Цена на золото продолжает расти, несмотря на продолжающуюся практику выбрасывания на фьючерсный рынок больших объемов "голых контрактов". Цена на золото снижается, но быстро восстанавливается и движется вверх. В настоящее время у меня нет объяснения новой силе, более мощной, чем те "короткие продажи", которые прежде использовались для контроля цены золота.

Центральные банки различных стран конвертируют свои долларовые резервы в золото, что снижает спрос на доллары и увеличивает спрос на золото. Доступные для исполнения заказов наличествующие запасы золота, сокращаются, а объем добычи новой продукции не поспевает за ростом спроса. Возможно, это и объясняет рост цен на золото.



На протяжении многих лет количественного смягчения обменная стоимость доллара была защищена действиями центральных банков Японии, Великобритании и ЕС, которые также печатали деньги, чтобы защитить свои валюты от подорожания по отношению к доллару. Федеральной резервной системе также необходимо защищать обменный курс доллара с тем, чтобы он продолжил играть роль мировой резервной валюты, в которой проводятся международные операции. Если доллар эту роль утратит, то США потеряют способность оплачивать свои счета путем печатания долларов. Снижение стоимости доллара по сравнению с валютами других стран приведет к бегству от доллара к тем валютам, которые будут расти. Катастрофа происходит быстро из-за увеличения предложения как раз той валюты, которую центральные банки не хотят держать.



Осталась одна проблема. Доллар по отношению к золоту дешевеет. Для стабилизации стоимости доллара фальсификация валютного рынка была необходима, но ее было недостаточно. Точно также нужно было фальсифицировать и рынок золота. Чтобы остановить обесценивание доллара, использовались голые "продажи без покрытия"*. Таким образом, предложение "бумажного золота" искусственно увеличивали, чтобы придавить цену. В отличие от акций, "золотые шорты" покрывать не требуется. Это превращает рынок ценообразующих золотых фьючерсов в рынок бумажек, на котором контракты рассчитываются в основном за наличный расчет, а не за счет поставки золота. Поэтому участники могут увеличивать предложение "бумажного золота", торгуемого на рынке фьючерсов, печатая новые контракты. Когда на рынке внезапно появляется большое количество контрактов, то внезапное увеличение предложения "бумажного золота" приводит к снижению цены. До сих пор это работало.

Если начнется бегство от доллара, то Федеральной резервной системе будет трудно справляться с растущим дефицитом бюджета США и продолжать политику снижения процентных ставок. Поскольку центральные банки переводят свои резервы из долларов (казначейские облигации и векселя США) в золото, то спрос на государственный долг США не поспевает за предложением. Предложение будет увеличиваться из-за дефицита бюджета США в 1,5 трлн. И Федрезерву придется покрыть разрыв между суммой нового долга, который нужно будет эмитировать, и суммой, на которую можно будет продать путем покупки разницы. Другими словами, ФРС напечатает больше денег, чтобы скупить непроданную часть нового долга.



Эмиссия большего количества долларов в условиях, когда доллар испытывает давление, оказывает на доллар все более сильное понижательное давление. Чтобы защитить доллар, то есть сделать его снова привлекательным для инвесторов и центральных банков, Федеральный резерв должен был бы существенно повысить процентные ставки. Если экономика США будет находиться в рецессии или двигаться к рецессии, то стоимость повышения процентных ставок будет высокой с точки зрения уровня безработицы.

При растущей цене на золото, кто захочет держать долги, деноминированные в быстро обесценивающейся валюте, если процентные ставки низкие, нулевые или отрицательные?



Но Федеральная резервная система, возможно, понятия не имеет о грядущем кризисе, который она сама для себя и создала. С другой стороны, ФРС отзывчиво относится к той элите, которая хочет избавиться от Трампа. Ведь разрушение экономики о голову Трампа - один из способов предотвратить его переизбрание.



Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика". Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times.



Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения автора.

* Продажа без покрытия (англ. short selling - короткая продажа, шорт, короткая позиция, игра на понижение) - продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет.

Такая операция возможна, если условия контракта предусматривают его исполнение (поставку) через некоторое время или при маржинальной торговле, когда разрешено продавать взятый у брокера в кредит товар с предполагаемой последующей покупкой аналогичного товара и возврата кредита в натуральном (товарном) виде. Торговец надеется, что цена упадет и он сможет дешевле выкупить ранее проданный товар. Этот механизм обеспечивает возможность получать прибыль при снижении цен.



Продажа без покрытия является одним из видов спекуляций. Наиболее часто она проводится на условиях маржинальной торговли, которые позволяют заключать торговые сделки на суммы, в несколько раз больше реального капитала торговца.

Торговцев, заключающих продажи без покрытия (играющих на понижение цены), называют "медведями".