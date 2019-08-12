Американцы и талибы могут подписать мирное соглашение до конца недели, - Гаус Джанбаз

06:58 13.08.2019

12.08.2019

Об авторе: Гаус Джанбаз - независимый афганский политолог



Вчера, уже почти ночью, в столице Катара – Дохе завершился 8-й раунд переговоров между американскими представителями и делегацией запрещенного в РФ движения "Талибан". Наш источник в Дохе сообщает, что двум сторонам, наконец-то, удалось согласовать текст некоего меморандума о дальнейших действиях. Спецпредставитель США Залмай Халилзад теперь должен будет приступить к согласованию данного документа со своим непосредственным шефом, госсекретарем США Майком Помпео.



В то же время Забихулла Моджахед, называющий себя официальным пресс-секретарем "Талибана", сообщил, что обе стороны хотели бы передать "предварительно согласованный" текст меморандума для дальнейшего изучения и рассмотрения своему высшему руководству.

Такой ход событий показывает, что объявленный уже согласованным текст итогового документа все еще не является окончательно подготовленным к подписанию, как поспешили сообщить об этом некоторые СМИ. Катарский меморандум, как выясняется, еще должен тщательно дорабатываться и изучаться ответственными экспертами с обеих сторон.



Спецпосланник США Залмай Халилзад планирует после встречи со своим шефом Майком Помпео прибыть в Доху в среду 14 августа. Вполне вероятно, что к среде же и талибская сторона завершит "изучение" подготовленного вечером 11 августа документа. По всей вероятности договаривающиеся стороны вновь приступят к обсуждению текста меморандума не раньше четверга-пятницы, то есть 15-16 августа.



Однако надо помнить, что сам факт официального объявления об окончательном, согласованном тексте меморандума займет еще, по меньшей мере, от двух до трех дней. Халилзаду придется передать окончательный текст на ознакомление западным союзникам США - ЕС, государствам-членам военного блока НАТО, Австралии. Это займет еще пару-тройку дней. Таким образом, если все пойдет гладко, нельзя исключать, что подписание итогового соглашения между США и "Талибаном" следует ожидать 17-18 августа 2019 года.



По имеющейся информации, близкий к окончательному согласованию документ содержит все те же пункты, которые в последнее время широко обсуждались в СМИ: сроки и график вывода американских войск из Афганистана, прекращение нападений боевиков на американские войска, борьба с международными террористическими организациями (любопытно, что в тексте документа в качестве террористической организации фигурирует "Аль-Каида", в то время как о запрещенном в РФ "Исламском государстве" вообще ни разу не упоминается), а также начало прямых переговоров талибов с правительством Афганистана.



Что касается еще одного, на наш взгляд, весьма важного пункта, а именно прекращения огня в целом, то сторонам по нему пока не удалось достичь согласия. Хотя в обсуждаемом документе и говорится, что "Талибан" не будет открывать огонь по американским войскам, однако талибы в то же самое время заявляют об отказе считать это прекращением огня, ибо "Талибан" намерен вести вооруженную борьбу с правительством Афганистана до тех пор, пока между ними не будет заключено соответствующее соглашение.



В этой связи одно обстоятельство остается не ясным (можно допустить, что оно дипломатично умалчивается), отойдя как бы в задний план: ранее было установлено, что Залмай Халилзад, подписав с "Талибаном" Катарский меморандум, должен был практически в тот же день и в то же самое время подписать некое соглашение с правительством Афганистана. Имеется достоверная информация, что проект такого соглашения даже заранее был согласован американцами с афганской стороной. Однако возникает логичный вопрос: в случае, если спецпосланник США Халилзад в это самое время будет находиться в Дохе, то кто же с американской стороны подпишет соглашение с афганским правительством в Кабуле?



Обозреватели полагают, что уместно и корректно было бы, чтобы это соглашение с правительством Афганистана было подписано чиновником из американской администрации рангом выше, чем спецпосланник Госдепартамента США Халилзад. Такой шаг, с одной стороны, поднимет престиж законного афганского правительства, не приравнивая его статус к талибской мятежной организации, а, с другой стороны, будет выдержан временный аспект, то есть, оба документа будут обнародованы, фактически, в один и тот же день, как и предполагалась изначально.



По замыслу американских сценаристов, следующей фазой миротворческого процесса станет проведение 26-27 августа так называемого межафганского диалога в столице Норвегии. Ожидается, что в консультациях в Осло примут участие представители афганского правительства, включая руководителей некоторых неправительственных структур (всего около 16 человек), а также "Талибан".

Оговоримся, что подобный ход и развитие событий возможны, если ничего неожиданного, экстраординарного не случится и не будет задержки с подписанием обоих соглашений.



Возникает вопрос о том, как долго может продолжаться "межафганский диалог". Вероятно, для ответа на него можно взять за основу все тот же переговорный процесс между спецпредставителем США Хализадом и "Талибаном", который, без малого, длился десять месяцев.



Будущий "межафганский диалог", межафганские переговоры, по всей вероятности, будут более насыщенными по форме и, особенно, по содержанию, нюансам и деталям. Следовательно, нельзя исключать, что процесс этот продлится, как минимум, год, пока стороны не придут к какому-то компромиссу. Основанием для таких выводов может быть другой переговорный процесс – между афганским правительством и "Хезб-и-Ислами" (Исламской партией Афганистана, ИПА) Гульбеддина Хекматияра. Они продолжались около года и завершились подписанием мирного соглашения. Кстати, сейчас Хекматияр в качестве кандидата принимает участие в выборах президента Афганистана.