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Оружейный тупик Америки. Почему в США и дальше будут массово гибнуть ни в чем не повинные люди, - И.Акимушкина
07:00 13.08.2019

Об авторе: Ирина Ивановна Акимушкина – доцент кафедры американских исследований РГГУ, кандидат исторических наук.
12.08.19

Очередные (в какой уже раз!) кадры массовых расстрелов мирных граждан точно такими же с виду обычными гражданами США уже, что самое ужасное, перестали удивлять. Как самих американцев, так и иностранцев. В Америке к подобным случаям относятся с ужасом, глубоким сожалением, возгласами "Неужели опять?!", и… все остается по-старому. Иностранцы же обычно комментируют со своей "колокольни": "Ну это же Америка, чего от них еще ожидать?"

Вновь и вновь к местам массовых убийств, будь то в штате Колорадо или Массачусетс или как на днях в Техасе и Огайо, рядовые американцы несут цветы, плюшевые игрушки, выпиливают белые кресты и ставят их на импровизированные могилы жертв. На месте трагедии как минимум неделю толпами снуют журналисты, расспрашивающие у очевидцев, как все произошло, и "давят" на то, кто же во всех этих ужасах и кошмарах виноват.

Мне же хотелось посмотреть на эту проблему с чисто человеческой стороны и не ссылаться в очередной раз на Вторую поправку к Конституции США и оружейное лобби, которое в Америке будет помощнее, чем ООН со Всемирным банком. Поделюсь собственными наблюдениями, поскольку с проблемой массовых убийств ни в чем не повинных людей мне приходилось сталкиваться в Вашингтоне. Да и о свободной продаже оружия в Америке стоит не просто говорить, а срочно принимать радикальные меры.

Итак, оружие в США везде имеется в свободной продаже. Якобы для защиты граждан от тех, кто решит покуситься на их свободу и имущество. Да, в Конституции прописано, что личное оружие предназначено для защиты прав человека. Но оно, естественно, не дает никакой гарантии, что эти права будут нарушены, если кто-то выстрелит в тебя первым или просто стреляет метко, а ты не успеешь достать с чердака купленный "на всякий случай" автомат.
Как только происходит нечто подобное тому, что случилось в техасском приграничном городе Эль-Пасо, тут же начинается пустопорожняя дискуссия о том, что этот стрелок был якобы расистом, неуравновешенным, садистом, ненавидел латинов, и, как утверждает американский президент, преступник был "психически нездоровым". По этим причинам предлагается в очередной раз обсудить то новые правила свободного ношения оружия и его хранения, то проведение регулярных медицинских комиссий тех, кто собрался купить оружие.
Между тем никто даже на секунду не задумывается над тем, что все эти меры совершенно бессмысленны. Не прошло и недели после убийства в Эль-Пасо, как в Калифорнии выпустили школьные рюкзаки, имеющие на спине ребенка защиту профессионального бронежилета. Стоимость этой "школьной принадлежности" – 375 долл. (защищает спину школьника от пули пистолета), а есть модели, которые не пропустят и автоматную очередь – они уже идут по 950 долл.

Бизнес компании, выпускающей подобные ранцы, идет на ура, хотя непонятно, почему преступник, если он ворвется в школу с оружием, начнет стрелять детям исключительно в спину, а не в лицо. И что самое поразительное: рюкзаки разбирают, переводя решение проблемы свободной продажи оружия в полнейший тупик, из которого, судя по всему, американцы так и не собираются искать выход.
А выход весьма прост. Нужно запретить свободную продажу оружия для всех без исключения. Кому оружие положено (полиция, армия, частная охрана) – жесткий контроль. Всем остальным – никаких пистолетов-автоматов, какими бы свободами Америка перед всем остальным миром ни гордилась. Личная безопасность человека? Так для этого на налоги рядовых граждан существует полиция. Вот она пусть ловит преступников, и если надо – то стреляет в них.

В противном случае любой, даже минимально разочарованный и опечаленный какой-то мелочью человек может обидеться на своего начальника, соседа, латиноамериканцев, чернокожих, фермеров или студентов – купить автомат и разрядить в "виновных" обойму. К примеру, в Вашингтоне можно купить целый танк (!), и для этого нужно только предъявить водительское удостоверение с отметкой о постоянном домашнем адресе.
Естественно, что никакой отмены свободной продажи оружия в США не допустят даже на стадии обсуждения не только мощнейшие лоббисты компаний, его производящих. Свободная продажа оружия – это еще и весьма эффективное средство политической борьбы, которое бьет в самое сердце рядового избирателя. Если, разумеется, "правильно" расставить в этой проблеме акценты.

Так, все без исключения СМИ в трагедии Эль-Пасо обвиняют вовсе не того, кто расстрелял в магазине Wallmart 22 человека. И журналисты, и ими опрашиваемые родственники жертв трагедии твердят как заговоренные: "это стрелял Трамп", "он ненавидит латинов", и "если бы не он, никто не устроил бы такую бойню, как в Техасе". Хотя стреляли и задолго до прихода к власти Дональда Трампа, и уж тем более – при его предшественнике в Белом доме.

Все кандидаты от Демократической партии на президентский пост также обвиняют исключительно Трампа в том, что в стране якобы выросла ненависть к мигрантам, и соответственно кто бы и в кого бы ни стрелял, виновен будет именно президент. При этом в очередной раз внимание рядового обывателя переключается с проблемы запрета свободной продажи оружия на личность президента, которого никак нельзя избирать на второй срок.
Его противники открыто обвиняют в "бездействии" и считают, что именно из-за его иммиграционной политики белый американец стрелял в выходцев из Центральной Америки. А если всем бездокументным дали бы американское гражданство, то никаких "стрелковых проблем" якобы не было бы. Такой подход – массовый, плюс он открыто навязывается СМИ и буквально вдалбливается в головы будущим избирателям, благо до новых президентских выборов в США остается совсем немного времени.

Сейчас демократы требуют, чтобы Конгресс досрочно вышел с летних каникул и начал обсуждать вопрос о том, как ужесточить условия продажи оружия и как изменить работу медицинских комиссий, которые должны еще жестче выявлять душевнобольных до того, как они приобретут автомат или пулемет и расстреляют очередных невинных граждан. Вот только подобные меры точно не решат самую главную проблему Америки. И пока оружие можно будет купить в магазине как банку кока-колы, трагедии, произошедшие в Эль-Пасо и Дейтоне, будут продолжаться с еще более ужасающими последствиями…

Источник - ng.ru
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