Хочет быть межгендерным чемпионом. Кыр-боксерше Вале Шевченко бросил вызов американский мужик-чемпион Сехудо

07:03 13.08.2019

13 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Иван МАРЧЕНКО

Хочу быть первым межгендерным. Валентине Шевченко бросил вызов чемпион UFC



Фото gettyimages.com. Валентина Шевченко после второй защиты титула чемпионки UFC



Кыргызстанке Валентине Шевченко бросил вызов американец Генри Сехудо.

Валентина 10 августа во второй раз за два месяца защитила чемпионский пояс UFC, выигранный в декабре 2018-го. Некоторые специалисты считают ее одним из сильнейших бойцов ММА в мире независимо от весовой категории и пола. Действующего чемпиона UFC в двух категориях (наилегчайшей и легчайшей) Генри Сехудо это задевает.

"Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что хочу стать первым межгендерным чемпионом мира. Вызываю тебя на бой", - сказал он, записав видео и опубликовав его на своей странице в соцсети.



Тем временем американка Кэтлин Чукагян, занимающая второе место в рейтинге бойцов категории до 57 килограммов, где выступает Шевченко, на своей странице предложила ей помериться силами в бою, танцевальном баттле или в том и другом. Известно, что Валентина хорошо танцует.