Китай начхал на "запрет" Трампа покупать иранскую неть

07:21 13.08.2019

Пекин откровенно проигнорировал объявленный Вашингтоном запрет на закупку сырья у Тегерана



Китай в июле закупил у Ирана, по разным расчетам, от 4,4 до 11 миллионов баррелей нефти, - данные компаний, отслеживающих движение танкеров, сообщает ТГ-канал " Холодная война".

Таким образом, Пекин откровенно проигнорировал объявленный Вашингтоном запрет на закупку сырья у Тегерана.

Более того, импорт иранской нефти в Китай фактически нивелировал эффект от американских санкций, или же свел его к приемлемому для Ирана уровню дискомфорта.