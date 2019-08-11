Уйгуры: кинжал под подушкой и древние мужские союзы, которых испугалось китайское правительство

13:18 13.08.2019

На свете много народов вообще, и тюркских, в частности. Этих наций очень много, но интерес представляет то, что некоторые из них не имеют собственного государства или автономии, тогда как не только являются хранителями древних традиций, но и образуют очень устойчивую общность. Сегодня речь об уйгурах.



Где живут уйгуры, и сколько их



Абсолютное большинство уйгуров живет в Китае, где их 11 миллионов человек. В сопредельных государствах их живет еще около 5 миллионов, есть диаспоры и в более удаленных странах, включая государства Северной Америки. По большей части местом их жительства является северо-запад КНР и Средняя Азия, причем везде они образуют не склонные к растворению к нацбольшинстве общности.



Язык уйгуров



Говорят они на уйгурском языке, который относится к числу тюркских, и сформировался как самостоятельный язык в Средневековье. Интересно, что, несмотря на отсутствие уйгурского государства, язык этого народа очень устойчивый, и даже имеет сразу несколько письменностей.



Дело в том, что сначала ими использовалось древнеуйгурское письмо, сформированное на основе согдийского. Это было примерно полторы тысячи лет назад. Находка оказалась удачной, и письменность стала использоваться не только уйгурами, но и монголами, различными тюркскими народностями и маньчжурами. В конце концов этот вид письменности прижился даже в империи Тамерлана. Просуществовало уйгурское письмо вплоть до XVI века.



Одновременно с этим, начиная примерно с Х века, в уйгурскую среду стал проникать ислам, вместе с которым стала распространяться и арабская письменность. Примерно через 6 столетий арабская письменность окончательно вытеснила собственную, и среди некоторых групп используется по сей день.



Те уйгуры, которые живут на территории бывшего СССР, пользуются алфавитом на основе кириллицы. Есть и группы, стремящиеся к возрождению и повторному введению древнеуйгурского письма.



Религия уйгуров



Здесь тоже не все так просто. Изначально уйгуры исповедовали, естественно шаманизм, потом, как и другие тюрки тенгрианство (по сути тот же шаманизм только несколько модифицированный), а дальше все пошло очень интересно, поскольку в их среду стал проникать и буддизм, и манихейство. В конце концов все это было почти полностью вытеснено исламом, которого и придерживается большая часть уйгуров на сегодняшний день.



Образ жизни уйгуров



Основными видами деятельности изначально было скотоводство, но впоследствии уйгуры освоили практически все доступные в этом регионе формы обеспечения своих семей. Они и торговали, и скот пасли, и рыбу ловили, и землю возделывали, и во всевозможных ремеслах показали очень высокий класс.



В плане творчества тоже задних не пасли: их культурное наследие отличается богатством не только в плане фольклора, но и в других сферах, например, в сфере архитектурных сооружений.



Но самое интересное, пожалуй, в том, что уйгуры всегда были склонны образовывать общины, которые регулировались в основном изнутри. Правительству страны они подчиняются только формально, больше ориентируясь на свои традиции и Всемирный уйгурский конгресс.



В связи с этим не так давно даже вышел казус. Дело в том, что традиции предписывают всем мужчинам независимо от возраста носить большой нож. Эта традиция настолько важна для уйгуров, что они кладут нож даже под колыбель мальчиков.



И поскольку уйгуры везде склонны образовывать собственные уйгурские кварталы, в которых по сей день существуют неофициальные мужские союзы, китайское правительство запретило последние.



И это несмотря на то, что они связаны не столько с криминалом (хотя и не без того, как и у всех других народов), сколько с обсуждением внутриобщинных проблем, дел текущих и просто веселым отдыхом в кругу друзей. Видимо какие-то неправительственные национальные организации, где мужики еще и от холодного оружия отказываться не желают, заставило китайское правительство занервничать.



А что уйгуры? Так они не первый век живут без государства, и достоинством такого образа жизни является то, что они больше верят в собственные силы и взаимовыручку, а на правительственные решения смотрят со скепсисом. Одним словом, уйгуры как собирались такими мужскими братствами, так и собираются до нынешнего дня.