"Эта война станет последней": кризис вокруг Джамму и Кашмира, - А.Чистов

13:25 13.08.2019

"Эта война станет последней": кризис вокруг Джамму и Кашмира

Чем грозит обострение отношений Индии и Пакистана вокруг Джамму и Кашмира



Андрей Чистов



Отношения Индии и Пакистана после отмены особого статуса штата Джамму и Кашмир снова накалены до предела: Нью-Дели просит мусульманские общины отказаться от шумного празднования по случаю Ураза-Байрама, а Исламабад сравнивает действия Индии с "нацистской Германией". Пакистанские военные грозятся повторением событий февраля, когда между странами произошел ограниченный военный конфликт, однако на этот раз ситуация рискует выйти из-под контроля.



Жителей индийской территории Джамму и Кашмир попросили не устраивать шумных празднеств в честь Ураза-Байрама - по соображениям безопасности. Военные также взяли под охрану крупные мечети, где проводятся празднества, пишет 12 августа британское издание The Guardian сo ccылкой на источники в администрации штата.



При этом представители индийских властей сообщили, что инцидентов во время службы нет, и все проходит мирно.



С понедельника в Джамму и Кашмире действует комендантский час, подразумевающий не только запрет на передвижение в определенное время, но и приостановку использования мобильных телефонов и других средств коммуникации.



Предупреждения индийских властей прозвучали на фоне обострения конфликта между Нью-Дели и Исламабадом. Причина - решение Индии отменить статью конституции, которая подразумевала автономию для Джамму и Кашмира, расположенного вблизи границы с Пакистаном.



Согласно новому закону, штаты стали отдельной союзной территорией с законодательным органом. Аналогичные права получит расположенная рядом от штата область Ладакх. Союзные территории управляются непосредственно федеральным правительством и не имеют местного кабинета министров, чем и отличаются от штатов.



Решение вызвало протесты пакистанской стороны, которая напомнила, что Кашмир, по версии Исламабада остается "спорной территорией". В свою очередь, индийская сторона заявила, что административно-территориальное деление государства - "внутреннее дело". В Индии отмечают, что решение не касается ситуации вокруг спорной территории, которая контролируется ООН.



Власти Индии объяснили свой шаг тем, что после того, как права штата будут уравнены с другими, это даст больше возможностей для экономического развития и инвестиций. При этом Кашмир считается достаточно развитым штатом, и индийские власти отмечают резкий контраст между индийской и пакистанской частями его территории.



"Его называют раем на земле, и у этой территории большой экономический потенциал", - рассказывает "Газете.Ru" один из индийских собеседников.



Эксперты отмечают, что решение упразднить особый статус Кашмира связан с укреплением политических позиций правящей партии индийского премьера Нарендры Моди. Политик известен как апологет индийского национализма и идеи сплочения индийской нации.



В свою очередь, для пакистанского премьера Имрана Хана сложившаяся ситуация - возможность укрепить свою власть в глазах собственных военных. Хан уже сравнил действия Нью-Дели с действиями нацисткой Германии и заявил, что поддержка международным сообществом действий Индии - то же самое, что "поддержка Гитлера". Ситуацию он назвал чуть ли не повторением "Мюнхенского сговора" 1938 года, когда нацисты расчленили тогдашнюю Чехословакию при попустительстве европейских держав.



Премьер Пакистана заявил, что цель Индии - устроить в Джамму и Кашмире, штате с преобладанием мусульманского населения, "этнические чистки". Исламабад также заявил о планах понизить уровень дипотношений с Нью-Дели и приостановить торговлю между двумя странами.



Власти Пакистана также пообещали, что в случае, если индийские власти попытаются пойти на силовые действия, "ответ будет сильнее, чем 27 февраля". Об этом заявил официальный представитель армии Пакистана Асиф Гхауфур в своем твиттере.



Речь идет о вооруженном столкновении, которое произошло в конце февраля 2019 года. Тогда ВВС Индии нанесли удар по расположенному на территории Пакистана лагерю боевиков запрещенной в России группировки "Джаиш-е-Мухаммад". Это стало реакцией на унесший жизни 45 человек масштабный теракт, который совершили боевики из Пакистана. Смертник подорвал себя возле военных в штате Джамму и Кашмир. Атаки ВВС Индии вызвали ответную реакцию Пакистана, которые нанесли удары по индийской территории. Во время воздушного боя индийский самолет Миг-21 был сбит пакистанским истребителем JF-17.



Ранее Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между странами. Об этом сообщил министр железнодорожного транспорта Пакистана шейх Рашид Ахмед.



Он отметил, что не хочет войны с Индией, но конфликт может произойти в ближайшие три или четыре месяца. "Если против нас будет вестись война, то она станет последней", - подчеркнул министр.



Пока ситуация остается хотя и напряженной, но достаточно стабильной. Несмотря на угрожающую риторику, обе стороны вряд ли пойдут на военный конфликт в ближайшее время. Эксперты отмечают, что давление мировых держав на оба государства, воспрепятствует крупномасштабной войне. Большинство мировых игроков, включая США и Россию, призывают стороны проявлять сдержанность, не допуская эскалации.



Как отмечает индийский политический комментатор Санджай Капур в статье на южноафриканском портале IOL,



вопрос Кашмира "продолжает оставаться одним из самых неразрешимых и продолжительных споров в мире".



При этом, анализируя ситуацию, эксперт пишет, что проблема глубже, чем вопрос Кашмира. Возможное обострение конфликта может ударить по интересам США в Афганистане откуда Вашингтон намерен вскоре вывести свои войска. Для благополучного вывода своих военных Белому дому нужна помощь Пакистана, который имеет влияние на радикальное движение "Талибан" (организация запрещена в России). Любое обострение на границе может заставить Пакистан выйти из "сделки" с США.