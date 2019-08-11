Кто помирит Эрдогана с Асадом? - С.Тарасов

13:27 13.08.2019

Кто помирит Эрдогана с Асадом?



Даже если планируемая операция турецкой армии восточнее Евфрата окажется в чем-то успешной, не факт, что ей не придется столкнуться с сирийской армией. При этом возможно, что сирийские курды, в очередной раз заявив об отсутствии у них "сепаратистских устремлений" и нежелании "использовать оружие против сирийской армии", выступят против турок. Причем у Дамаска больше шансов разыграть такую карту, нежели у Анкары.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ



Лидер главной оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу в интервью газете Haberturk заявил, что "наступил момент, когда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган должен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом без каких-либо предварительных условий". По его словам, "только путем прямых встреч с Асадом можно легко преодолеть многие проблемы на севере Сирии", а Эрдоган "должен отказаться от своего упрямства и действовать в соответствии с интересами Турции".



Ранее с таким же призывом выступила и лидер отколовшейся от союзной Эрдогану Партии националистического действия и возглавившая "Хорошую партию" Мераль Акшенер. Она считает, что в условиях "кризиса доверия между Вашингтоном и Анкарой, даже несмотря на согласие США создать буферную зону по всей границе с Сирией, чтобы поддержать военную операцию в этой стране, нужно также сделать дипломатический шаг - начать прямые переговоры с Асадом". Почему? Потому, что, если планируемая операция турецкой армии восточнее Евфрата при достижении каких-то секретных договоренностей с американцами и окажется в чем-то успешной, не факт, что Анкаре не придется столкнуться с сирийской армией. При этом вполне возможно, что сирийские курды, в очередной раз заявив об отсутствии у них "сепаратистских устремлений" и нежелании "использовать оружие против сирийской армии", выступят против турок. Причем у Дамаска больше шансов разыграть такую карту, нежели у Анкары. Кстати, этот фактор активно используют США, заявляя туркам, что американское военное присутствие восточнее Евфрата объясняется "нежеланием переноса боевых действий из Сирии уже на территорию Турции".



Конечно, Эрдоган в диалоге с Россией и с Ираном пытается блокировать возможные действия Дамаска, но турецкий президент, как пишет британская газета The Guardian, понимает, что "выход из сложной ситуации - в диалоге с Асадом". Эту позицию разделяет и такое германское издание, как журнал Der Spiegel, который прогнозирует, что "курды на севере Сирии, видя ослабление поддержки США, могут начать активный дрейф в сторону Москвы и Дамаска", что "рано или поздно заставит Эрдогана пойти на примирение с Асадом в обмен на одобрение военной операции турецкой армии против курдских сил или договориться о недопущении появления в Сирии курдской автономии под началом YPG". Напомним, что ранее Москва указывала на подписанное в 1998 году Аданское соглашение, согласно которому сирийское правительство обязывалось предпринимать действия в отношении враждебных Турции сил, находящихся на сирийской территории, а Турция получала возможность нанести "ограниченный военный удар по YPG".



При таком ходе событий диалог между Анкарой и Дамаском стал бы неизбежным. Однако существуют непростые сопутствующие обстоятельства. В свое время между лидерами Турции и Сирии существовала многолетняя дружба. Но она продолжалась до того момента, когда Эрдоган с началом "арабской весны" в 2011 году решил "сдать" Асада американцам, потребовав начать проведение реформ, которые вели к власти "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Асада не удалось свергнуть, но и Эрдоган пережил неудавшийся государственный переворот. Как пишет одно американское издание, "два лидера по-разному и по разным причинам оказались под прессингом политики США". Более того, выяснилось, что двух лидеров (и тоже по разным причинам) поддерживает Москва, предлагающая им выбрать для себя "меньшее зло" - идти на сотрудничество, перевернув "черные страницы" истории. Что дальше? Турецкие СМИ сообщают, что "Анкара поддерживает контакты с Дамаском "низкого уровня" через свои спецслужбы", а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "Анкара контактирует с Дамаском только через третьи стороны, Россию и Иран". Как говорится, это лучше, чем ничего.



Но, так или иначе, если Эрдоган будет дальше руководствоваться не идеологией, а политическим расчетом, его примирение с Асадом вполне возможно. Тем более сейчас, когда у него нет средств, при помощи которых он мог бы изменить расклад сил в Дамаске. Турецкая газета Hurriyet напоминает слова Эрдогана, сказанные после саммита с российским и иранским коллегами в Сочи: "Что бы ни случилось завтра, все зависит от обстоятельств. Двери политики всегда открыты до последнего момента". Добавим: может случиться и так, что Эрдоган и Асад окажутся по одну сторону фронта.