На Жайремском ГОКе (Казахстан) массовые драки с участием иностранных рабочих

14:57 13.08.2019

В ходе конфликта на горном комбинате в Казахстане пострадали рабочие-иностранцы



На Жайремском горно-обогатительном комбинате в Карагандинской области произошел, как заявляют власти региона, "конфликт", в результате которого 12 августа пострадали несколько сотрудников-иностранцев, получивших "ушибы легкой степени тяжести". Причины конфликта власти не называют.

На нескольких видео, распространяющихся в социальных сетях, запечатлено, как десятки людей - некоторые из них в рабочей униформе и в касках - стоят на территории промышленного предприятия, там же показаны выбитые стекла вагончика. На одной из записей голос за кадром говорит, что стекла "разбили огнетушителем". На другом видео сняты выходящие из десятков легковых машин мужчины без униформы, направляющиеся быстрым шагом в сторону промышленного объекта. Там же говорится, что "молодежь Жайрема ворвалась на комбинат". Подтвердить, на самом ли деле эти видео снято в Жайреме, как указано в описаниях, пока не представилось возможным.



По словам жителей поселка Жайрем, в населенном пункте вчера вечером и сегодня утром прошли "собрания" с участием представителей властей, в том числе приехавших из Караганды чиновников (расстояние между Жайремом и областным центром – около 400 километров), которые призвали людей к спокойствию.

Факт встречи акима Карагандинской области Ерлана Кошанова с жителями поселка подтвердили в администрации региона. "В поселке Жайрем глава региона встретился с местными жителями и работниками ЖГОК. В результате проведенной встречи ситуация была урегулирована. Обстановка в поселке стабильная и находится на особом контроле акима области", - сообщает пресс-служба акима Карагандинской области. По данным акимата, пострадавшим рабочим оказана медицинская помощь. Сколько именно человек пострадали и гражданами какой страны они являются, не уточняется.

Получить комментарии у администрации комбината Азаттыку не удалось. На телефонный звонок там ответили, что "никого из руководства сегодня нет на месте".

По информации местных жителей, пожелавших остаться непоименованными, конфликт мог возникнуть из-за снимка обнаженной девушки, который якобы задел чувства местных жителей. Другие предположили, что причина конфликта в том, что для работы на комбинате привлекают иностранных специалистов, возможно, в ущерб местным кадрам.

Жители Старого Жайрема, где проживает 1200 человек, ранее в этом году выражали недовольство опасным, по их мнению, соседством с комбинатом, и требовали их переселить подальше от мест добычи и наступающих отвалов с ближайшего рудника.