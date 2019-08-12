 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.08.2019
17:08  В Казахстане выпустили новую 100-теньговую монету с ошибкой в латинице (фото)
15:36  Тянет на "вышку". Киргизскому горе-президенту Атамбаеву предъявили обвинения
14:59  Таджико-китайские военные учения стартовали в Бадахшане
14:57  На Жайремском ГОКе (Казахстан) массовые драки с участием иностранных рабочих
13:27  Кто помирит Эрдогана с Асадом? - С.Тарасов
13:25  "Эта война станет последней": кризис вокруг Джамму и Кашмира, - А.Чистов
13:24  Потеряли лицо: как три модных дома оскорбили Китай

13:18  Уйгуры: кинжал под подушкой и древние мужские союзы, которых испугалось китайское правительство
13:15  Эпохе экономического либерализма пришел конец, - Ю.Воронин
07:21  Китай начхал на "запрет" Трампа покупать иранскую неть
07:08  Армия Асада взяла Сукейку, взломав линию обороны Идлибского "халифата"
07:03  Хочет быть межгендерным чемпионом. Кыр-боксерше Вале Шевченко бросил вызов американский мужик-чемпион Сехудо
07:00  Оружейный тупик Америки. Почему в США и дальше будут массово гибнуть ни в чем не повинные люди, - И.Акимушкина
06:58  Американцы и талибы могут подписать мирное соглашение до конца недели, - Гаус Джанбаз
06:54  "Дорога была усеяна изнасилованными и выпотрошенными русскими девочками". Туркестанское восстание 1916, - В.Карюков
06:51  Приговор для США: Золотой слиток окончательно задавит доллар, - Пол Робертс
06:49  В Ташкенте из зарплаты осужденных удерживают часть суммы для погашения долгов колонии
06:47  В узбекской Кашкадарье открыли новое месторождение нефти - "Бахаристан"
06:45  Аркадаг наконец-то появился на публике и купил у России лимузины "Аурус"
Понедельник, 12.08.2019
21:01  В кыргызском Кум-Добо найден кумбоз основателя государства Караханидов Сатука Буура Кара-хана (X век)?
20:47  Слово, рожденное в Карлаге. О казачьем романе-эпопее "Урал – быстра река"
17:54  Вышел в свет каталог А.Ю.Кузнецова. Бумажные деньги русского Туркестана
17:17  Турецкий гамбит Киеву не удался, - А.Анпилогов
17:12  Аркадаг предложил остальным президентам ПриКаспия построить новый город Каспий. Песочные куличики
17:00  Аскар Бейсенбаев послан новым послом Казахстана в Беларусь
16:43  Дарига Назарбаева переназначена сенатором Казахстана
14:59  Власти Афганистана выразили протест Узбекистану в связи с приемом делегации талибов
14:57  Новый транспортный коридор ЦА: Термез – Душанбе – Кашгар
14:52  Пекин толкает Минск в долговую яму, - "НГ"
13:50  "Казахфильм" возглавил Арман Асенов
13:45  Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов, - Н.Портякова
13:42  А судьи кто? О правосудии в Ташкете (продолжение темы), - Ю.Петров
13:27  Британский минфин выпустит пенсы в честь Brexit
13:25  Готовится ли Турция к досрочным выборам?
13:23  Почему тамильские тигры проиграли армии Шри-Ланки
09:01  Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, несмотря на открытую судимость, стала гражданкой Сербии
08:13  Шагреневая кожа Русского мира, - Клим Подкова
08:10  Трубопроводное закулисье Южной Азии, - Дм.Наркевский
07:54  Бывшего "звезду" алматинского "Кайрата" Нуньеса застрелили в ночном клубе
07:48  Транзит по-казахстански. Глава Нацфонда "Самрук-Казына" отчитался Назарбаеву о дебет-кредите
07:38  Наманганцы протестуют против застройки городского кладбища
07:37  Форум прикаспийских стран стартует в Туркменистане
07:31  КырЧиновники на жума-намазе: кому нужна эта показуха? - Б.Стамов
07:29  Разведсообщество США против Трампа, - А.Эскин
07:27  Зеленский в "тренде" Сороса, - А.Ганжа
07:21  Жертву "Атамбай-путча" полковника Курманкулова будут лечить в Москве
07:18  Ближний круг России прививается от новых революций, - С.Гамова
07:15  Как будет выглядеть миропорядок после ухода Путина. Россия помогает Китаю стать второй супердержавой, - А.Рар
01:38  Капитал под красной маской. Желание сохранить господство толкает буржуазию к различным уловкам, - С.Кожемякин
01:12  Турецкая армия начала бои с курдами
00:12  Иран грозит потопить израильские корабли , - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
На Жайремском ГОКе (Казахстан) массовые драки с участием иностранных рабочих
14:57 13.08.2019

В ходе конфликта на горном комбинате в Казахстане пострадали рабочие-иностранцы

На Жайремском горно-обогатительном комбинате в Карагандинской области произошел, как заявляют власти региона, "конфликт", в результате которого 12 августа пострадали несколько сотрудников-иностранцев, получивших "ушибы легкой степени тяжести". Причины конфликта власти не называют.
На нескольких видео, распространяющихся в социальных сетях, запечатлено, как десятки людей - некоторые из них в рабочей униформе и в касках - стоят на территории промышленного предприятия, там же показаны выбитые стекла вагончика. На одной из записей голос за кадром говорит, что стекла "разбили огнетушителем". На другом видео сняты выходящие из десятков легковых машин мужчины без униформы, направляющиеся быстрым шагом в сторону промышленного объекта. Там же говорится, что "молодежь Жайрема ворвалась на комбинат". Подтвердить, на самом ли деле эти видео снято в Жайреме, как указано в описаниях, пока не представилось возможным.

По словам жителей поселка Жайрем, в населенном пункте вчера вечером и сегодня утром прошли "собрания" с участием представителей властей, в том числе приехавших из Караганды чиновников (расстояние между Жайремом и областным центром – около 400 километров), которые призвали людей к спокойствию.
Факт встречи акима Карагандинской области Ерлана Кошанова с жителями поселка подтвердили в администрации региона. "В поселке Жайрем глава региона встретился с местными жителями и работниками ЖГОК. В результате проведенной встречи ситуация была урегулирована. Обстановка в поселке стабильная и находится на особом контроле акима области", - сообщает пресс-служба акима Карагандинской области. По данным акимата, пострадавшим рабочим оказана медицинская помощь. Сколько именно человек пострадали и гражданами какой страны они являются, не уточняется.
Получить комментарии у администрации комбината Азаттыку не удалось. На телефонный звонок там ответили, что "никого из руководства сегодня нет на месте".
По информации местных жителей, пожелавших остаться непоименованными, конфликт мог возникнуть из-за снимка обнаженной девушки, который якобы задел чувства местных жителей. Другие предположили, что причина конфликта в том, что для работы на комбинате привлекают иностранных специалистов, возможно, в ущерб местным кадрам.
Жители Старого Жайрема, где проживает 1200 человек, ранее в этом году выражали недовольство опасным, по их мнению, соседством с комбинатом, и требовали их переселить подальше от мест добычи и наступающих отвалов с ближайшего рудника.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565697420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в I Каспийском экономическом форуме в Туркменистане
- Кадровые перестановки
- Первое заседание Нацсовета общественного доверия пройдет 28 августа
- Социальную карту семьи реализуют в Казахстане
- Прогноз по рейтингам АО "First Heartland Jýsan Bank" пересмотрен на "Позитивный" вследствие роста стабильности бизнеса; рейтинги подтверждены на уровне "В-/В"
- Не дожидаясь скандала
- Рейтинги АО "Нурбанк" подтверждены на уровне "В-/В" в связи с ожидаемым получением внешней поддержки; прогноз остается "Негативным" вследствие низкого качества активов
- Таинственная смерть миллионера-педофила бросает тень на всю американскую элиту
- При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  