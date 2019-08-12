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Таджико-китайские военные учения стартовали в Бадахшане
14:59 13.08.2019

В Горном Бадахшане проходят таджикско-китайские учения

В Горном Бадахшане продолжаются совместные учения воинских подразделений Таджикистана и Китая.
Целью военных учений является отработка совместных действий войсковых подразделений двух соседних государств по отражению террористических угроз. В последний раз такие учения между Таджикистаном и Китаем проводились в конце 2016 года.
Министерство обороны страны заявило, что военные учения начались утром 12 августа на военном полигоне "Джелонди" Шугнанского района, расположенном на высоте 3,5 тыс метров. По информации Минобороны, учения будут продолжаться до 14 августа. В ходе учений будут задействованы авиация, танки и артиллерия, а также мотострелковые части.
Ориф Нозимзода, пресс-секретарь Минобороны Таджикистана, сказал 13 августа Радио Озоди, что целью проведения совместных учений является отработка совместных действий войсковых подразделений Таджикистана и Китая по ликвидации террористических и экстремистских групп, планирования таких мероприятий в случае возникновения террористической угрозы, минимизации последствий.
В учениях принимают участие и войсковые подразделения КНР, однако о количестве военнослужащих и техники, задействованных с китайской стороны, не сообщается. В 2016 году в совместных таджикско-китайских военных учениях приняли участие 200 китайских военнослужащих. Всего на совместных учениях в октябре 2016 года, которые также проводились на территории ГБАО, было задействовано почти 10 тысяч военнослужащих.
Орифзода также отметил, что "целью проведения учений является также отработка совместных действий личного состава воинских частей, дислоцированных в Бадахшане, который непосредственно граничит с Афганистаном. "Свои действия на полигоне Джелонди 14 августа отработают как авиация, так и танки и бронетранспортеры, артиллерийские установки и другое специальное вооружение и техника", - сказал он.
Совместные таджикско-китайские военные учения проводятся на фоне неспокойной обстановки в афганском Бадахшане. Группы талибов уже на протяжении нескольких лет держат под контролем несколько уездов в этой провинции, и хотя еще ни разу не было сделано ни одной попытки прорыва на таджикскую территорию, страны региона считают обстановку на таджикско-афганской границе опасной.

Источник - centralasian.org
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