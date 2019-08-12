Тянет на "вышку". Киргизскому горе-президенту Атамбаеву предъявили обвинения

15:36 13.08.2019

Атамбаева подозревают в организации массовых беспорядков и покушения на убийство

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в организации массовых беспорядков и организации покушения на убийство, сообщил во вторник журналистам начальник управления Генпрокуратуры республики Замир Бейшекеев.

"Атамбаев подозревается в применении насилия против представителей власти, в организации массовых беспорядков, в организации покушения на убийство", - цитирует Бейшекеева Интерфакс-АВН.



По его словам, по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш и в Бишкеке расследуются уголовные дела по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство", "Угроза или насилие в отношении представителя власти" и "Захват заложников" УК Киргизии.



7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.



Столкновения продолжились в четверг при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали более 100 человек, один спецназовец погиб.



Вечером в минувший четверг милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 правонарушителей, четыре человека были госпитализированы.



Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президент Киргизии решением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.