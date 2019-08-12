В Казахстане выпустили новую 100-теньговую монету с ошибкой в латинице (фото)

17:08 13.08.2019

Казахстанцы нашли ошибку на монете номиналом в 100 тенге.



Ошибка была обнаружена на монете номиналом в 100 тенге образца 2019 года. В слове júz (жүз - прим.) вместо положенной латинской буквы "ú"("ү" - прим.) указана буква "y"("ы" - прим.), что меняет произношение и значение слова.



"Национальный Банк осведомлен о выпуске в обращение части тиража циркуляционной монеты номиналом 100 тенге образца 2019 года с неточностью в надписи на рифленой боковой поверхности - гурте. Аналогичные обращения уже поступали от граждан республики, в связи с чем Нацбанк выражает благодарность всем обратившимся за внимание к национальной валюте Казахстана", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.



По информации финрегулятора, замена одного буквенного символа латинской графики на другой в надписи на гурте монеты произошла из-за сбоя компьютерного оборудования.



"Гуртонадпись находится на рифленой боковой поверхности монеты, она является защитным элементом от подделок и не относится к ее информативной части. Основная информация о номинальной стоимости монеты и ее государственной принадлежности, утвержденная Национальным Банком, расположена на лицевой и оборотной сторонах монеты", - отметили в банке.



Национальный Банк принял меры, которые позволят не допустить возникновение подобных инцидентов в будущем. "В частности, четко регламентирована процедура проверки компьютерного оборудования на совместимость и корректное отображение графических файлов", - говорится в сообщении.



В Нацбанке заверили, что последующее производство монет выполнят без ошибок. Монету с неверной буквой не будут изымать из оборота, ею можно расплачиваться в магазинах и использовать для погашения различных платежей.