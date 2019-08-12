"Все относительно, и это зависит от самоощущения...", - казминфин А.Смаилов (интервью)

17:48 13.08.2019 Звонок Токаева и кредиты на той. Большое интервью министра финансов



В большом интервью для Tengrinews.kz заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов рассказал, как принималось решение о погашении кредитов многодетным, почему в Казахстане разоряются банки, когда вернут средства на LRT, почему не в деньгах счастье. И что чувствует министр, когда ему звонит Касым-Жомарт Токаев.



TENGRINEWS: Алихан Асханович, если я не ошибаюсь, то последнее интервью вы давали в 2014 году. За этот период вы проработали на разных позициях. Сейчас занимаете самую высокую должность в вашей карьере, не хотели бы завести аккаунты в соцсетях?



Алихан Смаилов: На социальные сети времени, к сожалению, нет. Но Глава государства сказал, что нужно быть более открытыми и чиновники должны завести аккаунты в соцсетях. Я, наверное, скоро постараюсь завести. Правда, у меня нет опыта ведения социальных сетей. Но я знаю, что это занимает много времени. Его, как всегда, не хватает. Сейчас идет бюджетный процесс и сложно заниматься еще чем-то. Социальные сети подразумевают реакцию на какие-то вопросы, высказывания. Если на них не реагировать, то теряется смысл. Мы с пресс-секретарем будем думать, каким образом организовать работу. Но раз Президент находит время, значит и мы обязаны.



TENGRINEWS: По сколько часов в день вы работаете?



Алихан Смаилов: Свободного времени катастрофически не хватает. Оно либо в обед, либо в выходные дни. В офисе мы по 12-13 часов, большая часть - сидячий образ жизни. В оставшееся время нужно двигаться. Иначе - застой крови и проблемы со здоровьем. Чтобы этого не было, я стараюсь бегать по утрам с 6.30 до 7.00. Потому что в 8.30 уже нужно быть на работе, а иногда и в 8.00, например, когда совещания. В целом на работу мы приходим в промежутке от 8.00 до 8.30. И уходим после 20.00 как минимум. Зачастую после 21.00. Поэтому, если есть возможность, нужно двигаться, чтобы не заболеть. В обед с 13.00 до 14.30 стараюсь посещать фитнес, если с учетом дороги, то остается минут 40 на занятия. Занимаюсь спортом, чтобы тонус не снижался. В воскресные дни я посвящаю время семье. Если есть свободный час или полтора, то стараюсь с ребятами поиграть в футбол.



TENGRINEWS: А с кем вы играете в футбол? Слышала, что заместитель премьер-министра Женис Касымбек и заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов играют в футбол. Вы с ними в одной команде?



Алихан Смаилов: Я играю в футбол с коллегами из правительства, Министерства финансов - молодые ребята, которые увлекаются спортом. Женис Касымбек и Тимур Сулейменов тоже играют на соседнем поле. Но с ними невозможно состыковать время. На футбол у меня только воскресное утро. Они играют поздно вечером на неделе с 9 до 10.



TENGRINEWS: У вас на руке часы Garmin.



Алихан Смаилов: Тут есть шагомер. Если нет времени выйти, стараюсь двигаться в кабинете. Это вынужденная мера. Если перестать заниматься в целом спортом, то в какой-то момент происходит сбой организма. Иммунитет резко падает.



TENGRINEWS: Вы и заместитель премьер-министра, и министр финансов. Не сложно совмещать две должности?



Алихан Смаилов: Чем выше должность, тем сложнее, ответственности больше, и работы, и стресса. Я думаю, что сложнее всего Президенту, который отвечает за все и за всех, и премьер-министру, как руководителю правительства. Нам по сравнению с ними легче. У премьер-министра есть несколько заместителей, у каждого есть свой блок. По сравнению с премьером нам в два раза легче, но тяжелее, чем другим министрам, так как ответственности больше. Но человек ко всему привыкает, нужно просто вовлечься в процесс, войти в ритм. И если придерживаться определенного ритма и не давать себе заболеть, то можно справиться с любой задачей и нагрузкой. Сейчас я отвечаю за финансово-экономический блок: Минфин, Министерство нацэкономики и новообразованное Министерство торговли и интеграции. Большой блок вопросов связан в рамках Евразийского союза. В моей работе много времени уделяется бюджетному процессу.



TENGRINEWS: Расширенное заседание правительства 30 января 2019 года. Тогда Нурсултан Назарбаев возмутился, что вас, министра финансов, отсадили далеко.



Алихан Смаилов: Я считаю, что Елбасы обозначил свою позицию, какой должен быть статус у Министерства финансов. Затем, как вы видели, министр финансов был назначен первым заместителем премьер-министра. Это один из ключевых членов кабинета министров, на чем и заострил внимание Нурсултан Абишевич.



TENGRINEWS: А сейчас вы можете сказать, что держите финансы в ежовых рукавицах?



Алихан Смаилов: Эта та задача, которую ставит перед нами Глава государства. Мониторинг и контроль за расходованием средств, оптимизация бюджета, повышение эффективности расходов, анализ государственных программ - это комплексная работа. На своем уровне Минфин отсекает ненужные расходы. Есть несколько стадий, когда неэффективные расходы должны отсекаться.



TENGRINEWS: Ранее вы работали помощником Президента. Чем занимались на этой должности?



Алихан Смаилов: Будучи помощником по экономическим вопросам, я помогал Главе государства в выявлении проблемных вопросов в экономической жизни страны, в формулировании предложений и их разрешении. Наиболее важная часть - это аналитическая работа.



TENGRINEWS: Ежегодные послания Президента, где поднимались вопросы зарплат учителям, медработникам. Этим тоже вы занимались?



Алихан Смаилов: Это совместная работа, которая делается с правительством, Администрацией Президента. Но главную скрипку играет помощник по экономическим вопросам. Весь поступающий материал важно проанализировать, оценить на объективность, находить оптимальные пути решения по насущным вопросам. Работа очень важная и ответственная. Потому что от этого зависит многое в работе государства. У Главы государства много источников информации. Помощник по экономическим вопросам является одним из таких каналов. Важно, чтобы информация, которая идет через тебя, была максимально качественно проработанной, выверенной. Чтобы на основе нее Глава государства мог принимать правильные решения.



TENGRINEWS: Вы сказали о том, что сейчас идет бюджетный процесс. Как казахстанцы могут участвовать в формировании республиканского бюджета?



Алихан Смаилов: Считаю, что бюджетный процесс должен быть прозрачным. В этой части у нас есть подвижки. По данным международного рейтинга по открытости бюджета, в последние годы Казахстан показывает хорошую динамику. Наши показатели лучше, чем среднемировые, по открытости бюджета. Есть такое понятие, как гражданский бюджет, когда администраторы программ должны на своих интернет-ресурсах размещать свои бюджеты в понятном для людей формате, и мы это делаем. Наверное, мало кто обращает на это внимание. На сайте каждого госоргана есть информация по бюджету. Они есть в открытом доступе. Запущен пилот в Нур-Султане в районе Сарыарка, где 100 миллионов тенге было выделено на проекты, которые граждане считают важными для своего района. Уже было выбрано более 14 проектов по благоустройству в восьми дворах. С 2020 года эти суммы будут увеличиваться. Такой механизм планируется внедрить в Алматы с выделением 500 миллионов тенге на каждый район города. Граждане будут сами выбирать, на что именно нужно будет расходовать эти деньги. Это позволит улучшить качество бюджетного планирования, усилить контроль расходования средств. Суммы будут увеличиваться. По результатам будем расширять на другие регионы.



TENGRINEWS: Сейчас складывается впечатление, что когда в какой-то отрасли начинаются проблемы, то государство сразу начинает вливать туда бюджетные деньги. Например, в проблемные банки или агропромышленный комплекс. Не кажется ли вам, что эти отрасли находятся на "мягкой подушке"?



Алихан Смаилов: Все зависит от того, чего мы хотим достигнуть. Если мы хотим развивать сельское хозяйство, чтобы наше население имело возможность быть занятым, а у нас 42 процента населения проживают в сельской местности, то нужно развивать его. У нас огромный потенциал для развития, огромные рынки сбыта - Россия и Китай. Для этого мы должны принимать меры поддержки. Субсидии - это один из механизмов такой поддержки. Это не нами придумано.



TENGRINEWS: А как насчет "КазАгро"? Глава государства говорил, что деньги выделяются, но нет "выхлопа".



Алихан Смаилов: Проблемы "КазАгро" на данном этапе связаны с тем, что несколько лет назад менеджеры компании, на мой взгляд, сделали неправильные действия, привлекая внешние зарубежные займы в сельскохозяйственную отрасль Казахстана, которая пока, к сожалению, не генерит экспортную выручку в виде валюты. Занимая за рубежом более миллиарда долларов и вкладывая в сельское хозяйство, которое не генерит валютную выручку, мы взяли на себя огромные риски, и эти риски реализовались, когда не смогли обслуживать свои обязательства по внешним займам. "КазАгро" оказалась в той ситуации, в которой она сегодня находится, имея большие обязательства и убытки. Менеджерам необходимо выстроить финансовую модель компании. Это их работа. Я считаю, привлекая зарубежные займы, топ-менеджмент совершил большую ошибку, за что сейчас мы расплачиваемся. Проблемы тянутся еще с 2014 года. Но нет нерешаемых проблем. Недавно на совещании у премьер-министра они докладывали это видение решения проблем. Есть определенный оптимизм в управлении.



TENGRINEWS: В прошлом году закрылись три банка, в том числе Банк Астаны, где хранились деньги на LRT...



Алихан Смаилов: Эти деньги (на LRT в Нур-Султане) постепенно возвращаются. Эти обязательства обеспечены залоговым имуществом. Залоги перекрывают эти обязательства. Я думаю, что в ближайшие три года "Астана LRT" вернет эти средства. Во всяком случае акимат имеет такой план.



TENGRINEWS: Депозиты казахстанцев, которые находились в этих банках? Все деньги вернули людям?



Алихан Смаилов: Да. То, что находилось, в пределах тех сумм, которые гарантирует фонд гарантирования вкладов, средства были возвращены. А там, где больше сумма, то понятно, что человек, вкладывая в тот или иной банк, несет определенные риски.



TENGRINEWS: Вы хотите сказать, что, накапливая деньги в банке, нужно подсознательно иметь в виду, что банк может разориться?



Алихан Смаилов: Да, как и любое дело. Поэтому нужно диверсифицировать риски, не складывать все средства в один банк. Разорение банков не связано с субсидированием. Это связано с менеджментом самого банка и контрольно-надзорными функциями со стороны регулятора.



TENGRINEWS: То есть топ-менеджер где-то "схитрил" и поэтому банк разорился? Нацбанку нужно быть жестче в отношении банков?



Алихан Смаилов: Да. Поэтому мы приняли в законодательстве изменения, направленные на риск-ориентированный надзор за банками, чтобы не допустить подобных ситуаций. Нацбанк ужесточил регулирование финансовых организаций по повышению ответственности за принятие необоснованных рисков. Чтобы они во время выдачи кредитов адекватно оценивали долговую нагрузку на конкретных заемщиков, чтобы банк не брал необоснованных рисков и не толкал заемщика к ситуации, когда он будет не способным обслуживать кредит.



TENGRINEWS: Погашение кредитов и списание пени некоторым категориям людей. Долгое ли было обсуждение перед поручением? И все ли в правительстве единогласно поддержали его?



Алихан Смаилов: Я не знаю, что для вас долго, но обсуждение было. У нас могли быть разные мнения до поручения. Но поскольку поручение уже прозвучало, то мы должны его исполнять, было бы неправильным его обсуждать. Решение принималось на основе многих факторов и общей ситуации в стране. Но эта мера разовая. Гражданам не надо ожидать повторения такого списания. Такая мера не произойдет, по крайней мере, не должна больше произойти. Почти на середине нашего интервью раздался телефонный звонок. "Да, Касым-Жомарт Кемелевич, …" Я отключила диктофон и отошла на несколько минут.



TENGRINEWS: А можно вопрос, это Президент звонил? А как вы реагируете, когда он звонит? Волнуетесь?



Алихан Смаилов: Когда руководство звонит, всегда с волнением. При этом нужно быть на 100 процентов уверенным и готовым ответить на все вопросы и правильно среагировать. Понятно, что с премьер-министром у него более частые переговоры, но нам Глава государства тоже иногда звонит.



TENGRINEWS: Алихан Асханович, вы говорили о том, что не стоит все деньги держать в одном банке. Тогда как правильно копить деньги и в какой валюте?



Алихан Смаилов: Не буду здесь оригинальным. Если речь идет о том, в какой валюте хранить деньги, то часть нужно хранить в тенге, так как ставки по депозитам выше, часть в валюте, так как есть определенные валютные риски. Если есть деньги, то нужно вкладывать в себя, в свое образование, в образование детей. Это главная инвестиция. Если человек хорошо образован и имеет навыки, то в дальнейшем это будет приносить доходы. Если вы хотите иметь большую доходность, то лучше диверсифицировать портфель, который позволит в разных ситуациях обеспечивать стабильность.



TENGRINEWS: И стоит ли копить до 30 лет на квартиру или путешествовать и тратить деньги на эмоции и опыт?



Алихан Смаилов: Все зависит от целей, которые человек перед собой ставит.



TENGRINEWS: Как стать богатым? Сколько для этого нужно зарабатывать в нашей стране?



Алихан Смаилов: Все относительно, и это зависит от самоощущения человека. Если человек чувствует какие-то ограничения в чем-то, то понятно, что он чувствует себя лишенным и не считает себя состоятельным. А если человек удовлетворен тем, что у него есть, то, наверное, он более счастлив. Можно быть постоянно чем-то недовольным и от этого быть несчастным. А можно быть удовлетворенным тем, что у тебя есть, и быть счастливым. И это выбор самого человека. Что касается материального благополучия, то человек должен постоянно работать, чтобы обеспечивать себя, семью, детей. Мой жизненный опыт показывает, что человек должен над собой работать. Он должен всегда выходить из зоны комфорта. И это позволяет человеку развиваться и достигать новых высот. Большая часть людей, может быть, 90 процентов в мире, не хотят выходить из зоны комфорта. Такая человеческая природа, что люди не хотят напрягаться. Если у них есть свободное время, то они лучше полежат на диване или пойдут пить пиво с друзьями, но не заниматься саморазвитием. А те, кто постоянно выходит из зоны комфорта, развивается, те добиваются поставленных целей. Поэтому то, станет ли человек богатым, зависит от него самого. Чтобы стать богатым, нужно работать над собой, в первую очередь нужно ставить конкретные цели, например, заниматься бизнесом, начинать с малого и расти и приумножать свои достижения. Я считаю, что нет цели стать богатым, наверное, лучше ставить цель стать счастливым. Я не думаю, что стать богатым должно быть целью человека. Это неправильная цель. Надо ставить цель быть счастливым, чтобы у тебя была семья, в семье было счастье, радость, и для этого не обязательно иметь много денег. Да, надо иметь базовые средства, чтобы было где жить, нормально питаться, чтобы дети учились, чтобы чувствовать себя счастливым.



TENGRINEWS: А вы счастливый человек?



Алихан Смаилов: Я считаю, что да. Только если не считать некоторых ограничений, связанных с работой. К сожалению, не всегда хватает времени, чтобы больше проводить времени с детьми. Это мой недостаток. У меня есть и взрослые, и маленькие дети. На семью мне времени немного не хватает. Это обратная сторона медали ответственной работы. У всех такая ситуация, не только у меня.



TENGRINEWS: Вы, наверное, знаете, что у нас любят делать пышные праздники. Казахстанцы берут кредиты на свадьбы и прочие праздники.



Алихан Смаилов: Я считаю, что кредиты не надо брать на проведение тоев. Обычно кредиты берут на бизнес или чтобы во что-то вложить, что позволит сгенерировать доходы, которые позволят погасить кредит. Если вы берете кредит, который просто проедаете, то ставите себя и своих детей в рисковое положение. И это неправильно, нельзя так делать.



TENGRINEWS: Но люди так делают.



Алихан Смаилов: Наверное, потому что многие живут одним днем. Конечно, людей осуждать нельзя, но вместе с тем эту культуру нужно постепенно менять. Не надо брать большие кредиты, чтобы просто справить праздник. А если брать, то нужно направлять в дело, бизнес, в образование хотя бы. Эти знания позволят вам зарабатывать. Это мое убеждение. Той-кредиты – это плохо.



TENGRINEWS: А вы когда-нибудь брали деньги в кредит?



Алихан Смаилов: Лично я кредиты никогда не брал. И даже в долг особо не брал. Если берете кредит, то хотя бы для дела. Выплата кредита молодоженами зачастую приводит к разводу, почему у нас высокий процент развода. Но эта культура (пышное отмечание праздников) потихоньку меняется. Сейчас люди больше занимаются образованием, спортом. Я вижу это вокруг себя. На мой взгляд, люди даже меньше пить стали. Поэтому с оптимизмом смотрю в будущее.



Беседовала Ботагоз Айтжанова Источник - Tengrinews.kz

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