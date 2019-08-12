 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"За предательство интересов кыргызской милиции" уволен замМВД Асанов. На его место назначен... Асанов
20:57 13.08.2019

МВД: Уволен Курсан Асанов "за предательство интересов кыргызской милиции"

13 августа 2019 17:40 - Оксана Гут

Сегодня, 13 августа, распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Отмечается, что службой внутренних расследований МВД КР проведено служебное расследование по выполнению прямых функциональных обязанностей заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова по недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка 7-8 августа, в ходе мероприятия по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева.
- По итогам служебного расследования за предательство интересов кыргызской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова, - говорится в сообщении.
В настоящее время итоги служебного расследования переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для дачи юридической оценки.

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На освободившееся место зам. МВД КР Курсана Асанова назначен АСАНОВ Памирбек Джумалиевич

Источник - vb.kg
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