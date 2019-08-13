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Сепаратисты Йемена готовы помочь Халифе Хафтару. Ливия снова погрузилась в гражданскую войну, - Р.Мустафин
21:17 13.08.2019

13.08.2019

Равиль Мустафин
Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

Замглавы ЮПС Хани бин Брейк заявил о готовности поделиться "с братьями в Ливии накопленными знаниями и опытом". Фото Reuters
После трехдневного перемирия по случаю праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха, или Курбан-байрам) в Ливии возобновились бои. Как сообщило агентство АР, во вторник самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли воздушные удары по южным окраинам Триполи. Накануне сепаратисты Йемена заявили о своей готовности прийти на помощь главкому ЛНА Халифе Хафтару и взять под контроль столицу.
Достигнутая в минувшую субботу договоренность о прекращении огня неоднократно нарушалась противоборствующими сторонами. Из-за ракетных ударов отрядов ЛНА дважды закрывался и потом снова начинал работать единственный действующий в Триполи аэропорт Митига. Обстрелу подвергся и близлежащий квартал "Сук аль-Джума". В заявлении пресс-службы штаба правительственных войск, которые проводят операцию "Вулкан гнева", говорится, что таким образом "группировки преступника Халифы Хафтара нарушили перемирие". В свою очередь, представители ЛНА обвиняют правительственные силы в обстрелах своих позиций в районах аз-Зухур и военного факультета. Впрочем, взаимные обвинения в любых грехах давно уже стали второй после войны любимой забавой ливийцев.
Дело доходило до того, что сторонники главы Правительства национального единства (ПНЕ) Фаиза Сараджа обвиняли противников в перебоях с водоснабжением Триполи и других городов. Лояльные Хафтару чиновники и племена якобы специально перекрывают воду, поступающую в столицу по Великой Рукотворной реке из гигантских природных резервуаров, которые находятся глубоко под землей в засушливых пустынных районах на юге страны. В ответ жители подконтрольных Хафтару территорий выражали свое недовольство перебоями с электричеством. Каждая сторона такие перебои расценивает как месть противников, хотя на самом деле до предела изношенные линии электропередачи просто не справляются с нагрузкой, так же как и перекачивающее воду оборудование давно нуждается в ремонте.
Противники пошли на перемирие в условиях, когда накал боев достиг наивысшего напряжения с начала наступления в апреле на столицу войск Хафтара, а боевые действия стали выходить за пределы Большого Триполи, перекидываясь на другие регионы страны. Более того, четко наметилась тенденция к более глубокому втягиванию в ливийский конфликт внешних игроков, прежде всего Турции. Анкара вообще рассматривает нынешнее кровопролитие в Ливии не как гражданскую войну, а своего рода бунт, неповиновение команды Хафтара единственным в Ливии "законным властям" во главе с Сараджем.
По сообщениям информагентств, перед тем как спецпредставителю генерального секретаря ООН по Ливии Гасану Саламе удалось уговорить сначала Сараджа, а затем и Хафтара пойти на прекращение огня, силы ЛНА бомбили военно-воздушную базу своих противников в Мисурате, третьем по численности населения городу. По словам представителей ЛНА, им удалось уничтожить турецкий самолет и две радиолокационные станции (предположительно П-12 и П-14) на территории колледжа ВВС.
Этот удар был нанесен в ответ на атаку принадлежащих ПНЕ дронов, в результате которой на базе ВВС в Джуфре были уничтожены два транспортных Ил-76, которые якобы были зафрахтованы ОАЭ у Украины и перевозили оружие для ЛНА. Сообщалось, что во время удара погиб командир одного из экипажей. До этого силы ЛНА атаковали на юге страны Мурзук, что стало причиной гибели от 30 до 40 человек. Кроме того, представители Хафтара заявляли, что на территории Ливии действуют как армейские офицеры, так и кадровые разведчики, не говоря уже о джихадистах, которых перебрасывают из Сирии.
Сумевшим быстро уничтожить некогда единое ливийское государство и в общем-то процветавшую страну, но не знающим, как замирить ливийцев, внешним игрокам пришлось лишь приветствовать хрупкое перемирие. Совместное заявление, принятое в минувшее воскресенье США, Великобританией, Италией, Францией и ОАЭ (то есть теми странами, которые сыграли решающую роль в развале страны в 2011 году), призывало все стороны "незамедлительно приступить к работе над соглашением о прекращении огня и возобновить усилия под эгидой специального представителя генсека ООН по выработке прочного политического решения на основе принципов, согласованных в Париже, Палермо и Абу-Даби". Вновь, в который уже раз, говорилось о невозможности военного решения ливийского конфликта.
Впрочем, пользы от многократного повторения этой простой истины никакой. Все попытки урегулировать кризис политическим путем заканчивались фиаско. Яркое тому свидетельство – наступление Хафтара на Триполи, которое тоже ни к чему не привело.
Между тем в Ливии, по словам и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, оправдываются самые печальные прогнозы, связанные с активизацией там террористов. Выступая на экстренном заседании Совбеза по ситуации в Ливии, в частности в связи с подрывом автомобиля в Бенгази и гибелью троих сотрудников ООН, он указал на актуальность российских "призывов к бескомпромиссной борьбе с этим злом при отказе от политики двойных стандартов".
Судя по "почерку", прежде всего использованию смертников, за убийством ооновцев наверняка стояли террористы-исламисты, не исключено те, кого опекают Анкара и Доха, в первую очередь "Братья-мусульмане" (организация запрещена в РФ). Катарцы и главным образом турки не просто симпатизируют исламистам, они связаны с ними самым тесным образом и используются как инструмент проведения своих целей и интересов.
Скорее всего готовность Переходного совета Южного Йемена (ЮПС) прийти на помощь ЛНА связана не столько с симпатиями руководства этой организации к Хафтару и его соратникам, сколько с горячим желанием нанести удар по партии "Ислах" (запрещена в РФ), ассоциированной с "Братьями-мусульманами", которые пользуются поддержкой Турции и Катара. По-видимому, Анкара и Доха изрядно насолили не только главкому ЛНА (некоторые обозреватели считают, что если бы не турецкая военная и катарская финансовая помощь правительству Сараджда, Хафтар давно одолел бы сопротивление обороняющих Триполи сил), но и противникам "Ислаха" в Йемене, в том числе ЮПС.
Как бы то ни было, заместитель главы ЮПС Хани бин Брейк заявил о готовности поделиться "с братьями в Ливии накопленными знаниями и опытом" и помочь Хафтару взять под контроль Триполи. Разумеется, подобная помощь не приведет в восторг ни ООН, ни других внешних игроков, наоборот, еще больше осложнит обстановку в Ливии. Заявления ЮПС свидетельствует об опасности эскалации конфликта за счет вовлечения в него новых внешних игроков.
Захватившие несколько дней назад Аден боевики ЮПС выступают за отделение южных районов страны и воссоздание существовавшего до 1990 года независимого государства, носившего название Народно-Демократической Республики Йемен.

Источник - ng.ru
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