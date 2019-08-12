Иран выступил против строительства газопроводов через Каспий

21:23 13.08.2019

Представитель Национальной иранской газовой компании (НИГК) Бехруз Намдари выступая на Каспийском экономическом форуме в Авазе, объявил, что Иран выступает против строительства газопроводов через Каспийское море. Об этом сообщают РИА Новости.

"Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона…. Иран выступает против его строительства", – цитирует Намдари российское информагентство.

Представитель НИГК предложил соседям воспользоваться иранской инфраструктурой для транспортировки газа.