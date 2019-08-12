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Новый опыт: создана Евразийская лига баскетбола
22:34 13.08.2019

Новый опыт: российские клубы выступят в Евразийской лиге
Их соперниками станут титулованные команды из Белоруссии, Армении и Казахстана
13 августа 2019, Тимур Ганеев

Московский МБА и тульский "Арсенал" примут участие в первом розыгрыше Евразийской лиги по баскетболу. По рекомендации ФИБА, дебютный сезон нового первенства пройдет с участием шести команд. Об этом "Известиям" рассказал президент турнира Карен Гилоян. Помимо российских клубов, в состав Евразийской лиги вошли вице-чемпион Белоруссии "Борисфен" (Могилев), вице-чемпион Казахстана "Барсы" (Атырау) и две сильнейшие команды Армении - "Урарту" и "Арагац". Они сыграют между собой в два круга (по 10 матчей). Квартет сильнейших по итогам регулярного чемпионата встретится в "Финале четырех", который пройдет в марте 2020 года в Ереване.
Это первое официальное спортивное соревнование между командами, представляющими государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Из стран - участниц ЕАЭС только Киргизия пока не отправила свой клуб в новое первенство.

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- У Киргизии пока нет сильной команды, которая бы могла на равных конкурировать с участниками Евразийской лиги, - отметил Карен Гилоян. - При этом я допускаю, что они присоединятся к нам, возможно, уже через год-два. Также в турнире хотели принять участие казахстанские "Тобол" и "Каспий", но ФИБА порекомендовала нам провести первый сезон с участием шести команд. Поэтому мы были ограничены. Команды, которые принимают участие в первом сезоне, на мой взгляд, сталкиваются с одинаковыми сложностями и проблемами. Например, А-Лига Армении образована всего два года назад, но уже сейчас мы понимаем, что командам негде набираться опыта и выходить на мировой уровень. Уверен, что подобные цели преследуют и другие клубы лиги.
При этом российские команды Единой лиги, саратовский "Автодор" и пермская "Парма", оставшиеся в этом году без еврокубков, не рассматривались в качестве потенциальных участников нового турнира.
- Мы хотели подобрать клубы приблизительно одного уровня, чтобы им было интересно соревноваться друг с другом, - пояснил генеральный директор Евразийской лиги Ара Погосян. - Если бы мы пригласили условный "Автодор", то с их бюджетом они бы доминировали и могли выигрывать матчи с крупной разницей. Это бы негативно сказалось на зрительском интересе к турниру.
Чтобы получить поддержку ФИБА, Евразийская лига получила одобрение у всех национальных федераций клубов-участников, включая Российскую федерацию баскетбола (РФБ). От РФБ турнир будет курировать чемпион Европы, глава департамента профессионального баскетбола федерации Никита Моргунов.
- Очень интересно наблюдать за рождением нового международного баскетбольного турнира, с большими планами и амбициями, - отметил Никита Моргунов. - Безусловно, РФБ поддерживает этот проект. Не у всех российских команд есть возможность выступать на международной арене, а когда они играют только в рамках своего чемпионата, прогресс может остановиться. Поэтому мы понимаем необходимость участия наших клубов в официальных спаррингах с командами из других стран. Как бывший баскетболист могу сказать, что это всегда полезный опыт.
По словам организаторов турнира, календарь будет согласован со всеми участниками до конца августа. Матч-открытие состоится 1 октября.
- Составление календаря - пока самый сложный вопрос, который стоит на повестке дня, - пояснил Ара Погосян. - Мы постараемся согласовать его со всеми участниками в этом месяце, учитывая, что наши клубы участвуют не только в национальных чемпионатах, но и в еврокубках.
В Евразийской лиге будет лимит на легионеров - не более пяти иностранцев в заявке каждой команды. Особенность турнира состоит в том, что игроки, являющиеся гражданами стран ЕАЭС, не являются легионерами в любой команде лиги. Это соответствует положениям по трудовой миграции, принятым в документах Союза.

Источник - iz.ru
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