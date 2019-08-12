Либерал-упыри и кризис власти

00:00 14.08.2019 в эпоху информационной революции прошлое забывается очень быстро



Владислав Шурыгин



Восемь лет назад либеральная тусовка точно так же кипела и пузырилась на митингах "За честные выборы". Правда, тогда местом протеста была Болотная площадь. Но цифры посещаемости, кстати, были те же. Даже больше – 75 000 пришло! И сколько тогда писалось о том, что на улицы вышла молодежь. Студенты и даже школьники. И, казалось, режим вот-вот покатиться под гору как старое колесо. Ан, нет! Не покатился. Более того, как теперь мы понимаем, все только начиналось! Впереди были и Крым, и Донбасс, и Сирия и санкции…



С тех пор пылающие негодованием пубертатные юноши и девы революции превратились в дядей и тетей с кредитами, ипотеками, айфонами и детьми. Сам либеральный дискурс успел за следующие восемь лет скукожиться до выброшенного за окно презерватива и снова гордо надуться в гордый воздушный шар над проспектом Сахарова. И потому есть стойкое ощущение "дежавю". Как там у либерального певца Окуджавы?



Спите себе, братцы, все придет опять.



Новые родятся командиры.



Новые солдаты будут получать



Вечные казенные квартиры



Поэтому и написать что-то новое сложно. И я взял да и нашел свой текст того времени, чтобы сравнить свои собственные ощущения тогда и сегодня. И, знаете, прелюбопытное получилось сравнение! Сначала текст, написанный в декабре 2011 года:



"Меня тут целый ряд господ упрекнул в том, что я не проявил "героизма" и "мужественности" и остался дома, вместо того, чтобы проявить истинную храбрость и мужественно постоять несколько часов под снегом на Болотной, скандируя: "Россия будет свободной!" и "Путин уходи!".



Итак, давайте я кое-что поясню.



Для начала, хочу напомнить, что мне 48 лет и моя юность пришлась на конец 80-х- начало 90-х, когда "народная демократия" фактически расшатала мою страну Союз Советских Социалистических Республик и я очень хорошо помню это время.



И все, что сегодня происходило на Болотной это лишь бледная тень тех демонстраций, которые сотрясали Москву в те годы. Это я к тому, что меня толпой народа не удивишь.



Все это уже было!



Светочи "демократии", владевшие умами миллионов. Священный старец Сахаров, "великий" Гавриил Попов, "гениальный" Гайдар, "мудрый" Собчак. Скандирование "Россия будет свободной!", "Партия, дай порулить!", "Горбачев уходи!"



Тогда очень многим казалось, что их руками делается история, и Россия возрождается для великого Будущего.



Только закончилось все очень гнусно, если вы помните…



Я понимаю щекочущие чувства тех, кто впервые впитал энергетику толпы и ощутил огромное чувство единства тысяч людей, и теперь готов распевать псалмы и гимны во славу демократии.



Но, дорогие мальчики и девочки, примерно тоже самое испытываешь и на футбольных матчах и если вам хочется испытать это приятное коллективное единство, то сходите на стадион, а вот поход на митинг это очень серьезное дело.



Не поленитесь, найдите видео митингов конца 80-х, где СОТНИ ТЫСЯЧ людей выходили на тогда еще совершенно пустую Манежную площадь. Это были в своем большинстве замечательные, совестливые, честные люди, которые верили в магию либеральной пропаганды и отдавали свою энергетику делу РАЗРУШЕНИЯ, искренне считая, что делают добро своей стране. Где теперь эти инженеры с плакатами "наукоград Зеленоград за Демократическую Россию", битком набитая ими электричка? Потом были закрытые КБ, НИИ, челночничество, рэкет и прочие "блага", которые получили ученые от "демократической" России. Но они-то тогда еще НЕ ЗНАЛИ, что будет. А ваше отличие от них в том, что вы ЗНАЕТЕ, что с ними стало и, значит, вы несете ответственность за то, что делаете…



Вам вдруг захотелось показать Власти козью морду? Вы, вдруг, почувствовали себя обманутыми? Я вас поздравляю! Только, вообще-то вы припоздали лет на пятнадцать. Последний шанс у народа что-то изменить через Улицу был в октябре 1993, но его утопили в крови. С тех пор Кремль только и делает, что обманывает вас как может. Но ведь вы вполне с этим мирились столько лет.



Я вас не видел на митингах в 90-х, когда даже отмечать 23 февраля было "фашизмом" и ОМОН молотил дубинами ветеранов войны, вас не было даже совсем недавно, на митинге Союза Десантников, которые протестовали против беспредела, творимого любимцем Кремля Сердюковым. Можно много перечислять митингов, где можно было быть рядом с людьми, которые действительно борются против беспредела Власти, но вас все устраивало еще полгода назад. И вот вы проснулись! Вам захотелось свободы. И вы готовы за нее на баррикады. Молодцы!



Но почему вас не настораживает, что в лидерах сегодняшних демократов, ходит младая поросль тех, кто в конце восьмидесятых разрушил СССР? Может быть, вы забыли, что Боренька Немцов исправно ходил на все митинги "демократов", громил советскую власть и ходил в любимцах у Ельцина, называясь даже его преемником?



Или вы забыли, что при премьерстве нынешнего лидера "демократов" Миши Касьянова на выборах 2003 года, у коммунистов было просто украдено больше 15% голосов и почему-то тогда его это вполне устроило, как и вас, кстати.



Почему вас не настораживает, что за наших "либералов" так горячо и мощно вписывается Госдеп США? Почему вас не настораживает то, что все эти "ПАРНАСЫ" и "ПоНоСы" сидят на их грантах? Неужели вы настолько нечистоплотны, что не замечаете всей их грязи?



Да меня с души воротит от обрывших мне еще с 90-х знакомых фамилий: Альбацей, Митрохиных, Парфеновых, Шендеровичей, Пархоменок, Латыниных, Орловых и прочей либерасни!



Почему меня сегодня не было на Болотной?



Да потому, что я еще двадцать лет назад понял одну важную истину - нельзя участвовать в делах тьмы! И тот, кто оправдывает себя тем, что "других митингов" нет, или, что не важно, где ты протестуешь, важно показать власти свой протест, тот просто глупец, занимающийся самообманом и всего лишь тупо повторяющий путь тех идиотов, которые в конце 80-х на своих хребтах втащили Ельцина и всю его либеральную хевру во власть и разрушили свою страну до основания. Только их еще хоть как-то можно оправдать а вот вас нечем.



Как говорит известная поговорка: "Они ничего не забыли, но ни ничему не научились!"



Вы спрашиваете, а что же предлагаю я?



Я считаю, что раскачивать ситуацию в России, когда у нее просто больше нет ресурса для революций и переворотов, и что еще более важно – больше нет исторического времени на очередной социальный эксперимент с "либерасней" – контрпродуктивно. Все это было пройдено двадцать лет назад!



Я считаю, что Кремль, подтасовавший выборы сегодня страшно уязвим. Но не перед толпой, которую пытаются возглавить либерасты, - такая "оппозиция" для Кремля просто подарок, доказать их связь с Западом и США и потом в благородной ненависти разобраться с "наймитами Запада". Куда больше Кремль боится того, что на фоне сегодняшних протестов из карточной думская оппозиция станет реальной. Нужно работать с этой оппозицией, у которой есть реальная сила - депутатские места в Думе, огромный аппарат и возможность транслировать свои идеи в провинцию, пинать ее, заставлять вставать с колен и накачивать энергией.



И если уж вам хочется показать Кремлю свою силу, то холодно и спокойно определите для себя ту силу, которой доверяете, идеи в которые верите и идите с ней до конца.



И тогда я готов уважать любой ваш выбор"



Это я написал восемь лет назад.



Как я тогда написал, весь пар либеральной тусовки тогда так и ушел в свисток. Режим не скинули, революция не случилась. Все разошлись по домам.



И вот теперь очередной цикл.



Так что же мы имеем сегодня?



Да почти все тоже самое!



Словно бы и не было этих восьми лет за спиной. Разве что технологии управления выборами сменились. Из топорных "чуровско-лужковских" стали современными, микрохирургическими. Да Касьянова, Альбац и Шендеровича сменили теперь Дудь, Oxxxymiron, Face и еще целая группа сетевых "протестантов". И только вечный глянцевый Парфенов уже второй десяток лет неизменно ротируется во все либерал-тусовки. "Эх, козыри свежи, а дураки те же!"



Поэтому, писать что-то по этому поводу не вижу смысла.



Скорее, меня тревожит другое.



Причиной наблюдаемого разрастания либерального планктона я вижу грубейшие системные ошибки Власти. Она тоже ничему не научилась. Только Чурова сменила на Памфилову, и вместо "каруселей" и "заносов", новым Firewall стал "муниципальный фильтр". Ничего больше во внутренней политике Кремля не изменилось. А вот проблем в стране стало на порядок больше. Экономика откровенно стагнирует. Весь ее рост – это банковские спекуляции на массовом кредитном закабалении населения, да некоторое оживление промышленности на военных заказах. Цены растут, зарплаты стоят на месте, точнее падают вместе с инфляцией, цены на ЖКХ приближаются к астрономически. Малый и средний бизнес массово вымирает, как динозавры в Кайнозой, налоговое бремя все время увеличивается, захватывая в свою орбиту все новые области, социальные лифты практически не работают. И именно в этот момент правительство руками президента проталкивает откровенно людоедскую пенсионную реформу и налоговые изменения, которые обрушивают рейтинг Путина до уровня 2001 и 2008 годов – откровенно провальных в его политической карьере. При этом у президента остается очень мало времени – всего четыре года на то, чтобы справиться с этим провалом.



Фактически, обвалившийся до 61% рейтинг подводит черту под огромный духовно-идеологическим ресурсом Крыма, "Русской весны", Донбасса, который пять лет назад буквально за три месяца забросил рейтинги президента на высоту 84%. Теперь этот ресурс исчерпан.



Все это и создало питательную среду для реинкарнации, уж почти почившего в бозе, радикал-либерального проекта. Сегодня, повылезавшие из своих политических склепов, либерал-упыри снова оседлали протестное движение, и погнали его тараном на кремлевские стены. При этом они лукаво не объявляют всех целей своей вендетты. За разговорами о справедливости, смене власти, сбросе режима Путина умалчивается программа дальнейших их действий – А между тем она ими озвучивалась раньше многократно, только вот мало кто ее слышал. Есть смысл ее перечислить:



Главный ее пункт – "прекращение российской экспансии и возвращение ее в европейскую семью народов", а следовательно:



Во внешней политике:



- Вывод российских войск из Сирии



- Прекращение помощи Донбассу и передача Украине контроля над границей



- Сворачивание программы военного строительства, сокращение военных расходов и армии.



- Возращение в политическую повестку вопроса о статусе Крыма



- Готовность принимать участие в резонансных международных расследованиях (дело Литвиненко, дело Скрипалей, дело о сбитом лайнере МН-17, дела о применении химического оружия в Сирии и проч.) на условиях Запада.



Во внутренней политике:



- Возвращение через передачу управления, обновленным либеральными лидерами,



советам директоров контроля над ТВ и разгосударствление его, через передачу акций лояльным олигархическим кланам.



- Возвращение и реабилитация, сбежавших из России олигархов и политиков, амнистия "политических" заключенных.



- Люстрации и чистки чиновничьего аппарата, на предмет лояльности демократическим ценностям.



- Свертывание и ликвидация любых "государственнических", "патриотических" проектов, вывод из сферы идеологии и управления "имперского" дискурса и информационная изоляция его носителей.



В экономике:



- Возвращение к рыночной экономике по Гайдару – максимальное разгосударствление промышленности и сырьевых секторов. Новые волны приватизации и продажи госактивов.



- Реституция (возвращение собственности и активов) вернувшимся в страну олигархам и прочим "политическим беженцам"



- Готовность идти на полное сотрудничество с "международным сообществом" в вопросах снятия санкций



Это далеко не полное, и даже, скорее, весьма приблизительное перечисление пунктов программы реформы России в случае реставрации власти радикал-либерального клана в России.



При этом, в самом Кремле достаточно сил, которые тесно связаны с либеральной средой, разделяют ее убеждения и в любой момент готовы перейти ей на службу. Фактически, это пятая колонна, которая ведет свою разрушительную работу внутри Власти, подталкивая ее к новым ошибкам и провалам. Так, за все эти годы в Кремле так и не смогли не то, что сформировать, но даже эффективно объединить те силы, которые можно условно назвать "государствоохранителями". Их ресурс сегодня в одной Москве просто несопоставимо превосходит все либеральные демонстрации вместе взятые, но ни один из этих людей не вышел на улицу в защиту власти. А ведь еще после прошлой волны организованных либеральных протестов, предельно остро встал вопрос о формировании общественного движения "охранителей" - тех, кто понимает все последствия призывов к свержению строя и попыток сыграть на противостоянии закону.



Спустя восемь лет Кремль оказался ровно в той же ситуации, когда кроме дубинок ОМОНа и полиции защищать его было просто не кому! И речь идет не о каких-то там мифических боевиках или силовых группах. Нет! Право на насилие в государстве может принадлежать только государству! Речь идет об общественном ответе либералам тех сил, которые не хотят реставрации либерального проекта в России, и демонстрируют свою решимость и организованность любым "свергателям режима". А ведь именно такой ответ общества помогает сохранить ситуацию под контролем, например, руководству Венесуэлы, где многотысячным демонстрациям противников власти Мадуро противостоят такие многотысячные демонстрации его сторонников. У нас роль сторонников исполняет Росгвардия…



При этом, за восемь лет на эти цели были выделены и бесследно растворились сотни миллионов рублей, породив уродливые симулякры, типа "Мегеры" - Молодой гвардии Единой России, "Наших" ставших "сливным бачком" для целой обоймы некогда независимых молодежных организаций и еще целый спектр партий, движений и объединений опереточного типа. В эти дни никто из них не высунул носа на улицу. Этакий ВЛКСМ образца 1990 года.



Как в 1990 году Кремль оказывается вне единственной силы, которая дает ему легитимность и реальную власть – вне поддержки народа.



Собственно, эта "советская" аналогия сегодня все сильнее приходит на ум очень многим наблюдателям и экспертам. Кремль в 2019 году все больше превращается в коллективного Горбачева конца 90-х. Максимальное сосредоточение власти в одних руках, фактически, ручное управление страной, деградация и омертвление власти на местах, растущее недовольство народа и неадекватная, агрессивная растущая оппозиция, запоздалая и неумная реакция на вызовы и проблемы. А теперь еще и целый букет техногенных и природных катастроф, которые, в свое время, стали вещими знаками приближающегося краха СССР.



От этой аналогии можно было бы отмахнуться, ведь очевидно, что Путин явно не Горбачев. Его безупречный инстинкт власти и волчья интуиция позволяли ему не раз и не два выходить победителем из казавшихся обреченными ситуаций. Но проблема в том, что сегодня у Кремля вообще нет никакого ответа на новый вызов либералов. В его действиях нет никакой последовательности и политической воли. Начиная от надоевшей до оскомины дежурной версии про связь протестующих с Госдепом и происки американских кукловодов, до ернических рассуждений о капле протестующих в море лояльных москвичей. Эти штампы уже просто не работают!



Но это уже детали. Самоубийственная политика Кремля в том, что и его многолетние декларации об опоре на патриотизм, и сильное государство так и остались декларациями, превратились в пустые штампы и могут быть отменены одним щелчком пальцев, сменись в Кремле хозяин. Вокруг Путина за двадцать лет власти образовался круг ему лично преданных доверенных людей, но нет никаких признаков круга единомышленников, людей разделяющих одну идеологию, способных мыслить не категориями годового бюджета и сиюминутными задачами, а представляющих каким должно быть будущее России через десять лет и через пятьдесят. Нет футурологов, нет настоящих идеологов, нет социальных конструкторов. Пытаться заглянуть за горизонт двух-трех лет считается моветоном. Поэтому до сих пор не только не запущен глобальный мобилизационный проект Развития, но толком не запущен ни один из объявленных национальных проектов. Все они топчутся в диапазоне между "попилами" и "что-то делаем".



Единственное, что пока еще работает эффективно это коллективная "кремлевская пропаганда". Коллективная потому, что сегодня, в эпоху соцсетей и интернета к официальным государственным телеканалам и СМИ присоединилась (чаще всего совершенно бескорыстно, по убеждениям) и борется целая армия блогеров, колумнистов, экспертов, журналистов и просто обычных пользователей. И каждый на своем уровне ведет свою борьбу против радикал-либерализма.



Это те, кто не желают повторения в России 1991 года и распада страны. И со своей задачей они справляются куда лучше замшелой советской машины, которая к 1991 году стала мертвой рухлядью, вчистую проигрывая информационной машине демократов. И лишь два издания того периода "День" и "Советская Россия" как-то держали свои информационные бастионы.



Сегодня ситуация иная, информационных солдат защищающих стены Кремля много, но, если Кремль потеряет и этот ресурс, его дни будут сочтены.



Очевидно, что либеральный планктон нашел отличную питательную среду в лице молодежи и отлично осваивает и усваивает молодежный протест. Пока как игру. "Пятнашки" или "салочки" с ОМОНом, но это до первой крови. А до нее не очень-то и много. Есть законы уличного протеста, когда медленно звереют обе стороны. Когда подавления проходят все жестче, ответы все яростнее. Источник - Завтра

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