Судьба паразитов: Украина и Белоруссия хотят работать в "Турецком потоке"

00:01 14.08.2019

Наземные газопроводы строились СССР и до сих пор позволяют прокачивать из России в Европу огромные объемы с минимальными издержками. Сама идея прокладки подводных газопроводов через нейтральные воды возникла именно из-за политических рисков. "Газпром" успешно их минимизирует, укрепляя геоэкономический вес России в Евразии.



СЕРГЕЙ АРТЕМЕНКО



Согласно обнародованным данным конкурса на проектирование, строительство и обеспечение материалами болгарских компрессорных станций "Расово" и "Нова Провадия", участие в нем приняли два консорциума. В один из них - DZZD Rasovo-Provadia CS - входят украинское ООО "Полтаваспецмонтаж" и белорусское ЗАО "Алвора".



Болгарский оператор газотранспортной системы "Булгартрансгаз" заказал работы по компрессорным станциям в рамках проекта по ответвлению газопровода "Турецкий поток", построенного российским "Газпромом" совместно с турецкими партнерами. До этого Москва предлагала Софии реализовать проект "Южный поток", однако болгарские власти отказались от проекта в угоду западным господам.



После того, как Россия и Турция приступили к реализации скорректированного на политические обстоятельства и переименованного в "Турецкий поток" проекта, власти Болгарии инициировали новые переговоры с Москвой, пытаясь заработать хоть что-то на транзите через ответвление газопровода. На миллиардные инвестиции и доходы Софии уже не приходилось надеяться.



Особую пикантность проектам "Булгартрансгаза" придает участие белорусских и украинских компаний. Александр Лукашенко несколько лет назад называл "Северный поток" не иначе, как "дурацкий проект", однако смирился с неизбежностью уменьшения влияния Минска на российский транзит.



Украинское руководство также последовательно вставляло палки в колеса планам России по диверсификации газового экспорта. Не сумев предотвратить строительство "Турецкого потока", администрации Петра Порошенко, а затем и Владимира Зеленского сосредоточились на противодействии строительству подводного газопровода "Северный поток - 2". Главную роль в этом играет госкомпания "Нафтогаз Украины", пытающаяся через международный арбитражный суд Стокгольма и другие институты заблокировать проект, наложить арест на имущество "Газпрома" и его партнеров из Евросоюза.



Основной выгодоприобретатель "Северного потока" (как и "Северного потока - 2") в ЕС - Германия - успешно отбивает все атаки и гарантирует западноевропейским партнерам российского газового холдинга хорошие прибыли от прокладки труб по дну Балтийского моря. После запуска нового подводного трубопровода настанет очередь подсчитывать прибыли газовых трейдеров. Самые большие деньги делаются на доступе продукции к конечному потребителю, а большие объемы поставок без транзитных политических рисков обещают сделать этот бизнес вечным.



Такой подход, естественно, возмущает Киев, Минск, Варшаву и других восточноевропейских транзитеров. Никто из них не сможет украсть газ или перекрыть транзит, как это уже неоднократно бывало - по причине отсутствия технических возможностей. Не смогут они и получать доход от транзита российской продукции на Запад, а это очень важно в условиях экономически несостоятельной "самостийности" отторгнутых от России исконно русских земель, преобразованных в неполноценные лимитрофные образования с единственной целью - использования как геополитического рычага давления на Москву.



В итоге будет обеспечен бесперебойный транзит российского газа - экологически чистого топлива и ценного сырья для химической и других отраслей промышленности, которому в Старой Европе знают цену. Ради благополучия западных компаний интересы кланов из "санитарного кордона" по периметру России приносятся в жертву, и это вполне естественно и закономерно. Об этом свидетельствует вся европейская история и далеко за примерами ходить не надо - по случаю очередной памятной даты вся европейская пресса пишет о трагической судьбе несостоявшегося союзника гитлеровской Германии 1 сентября 1939 года.



Наземные газопроводы строились СССР и до сих пор позволяют прокачивать из России в Европу огромные объемы с минимальными издержками. Сама идея прокладки подводных газопроводов через нейтральные воды возникла именно из-за политических рисков. "Газпром" успешно их минимизирует, укрепляя геоэкономический вес России в Евразии.



Греция также желает получить доступ к российскому газу через ответвление "Турецкого потока". Пока между Афинами и Софией не наблюдается конфликта интересов. С большой долей уверенности можно полагать, что, учитывая историю с "Южным потоком", Москва отдаст предпочтение именно потомкам эллинов. Вопрос здесь не столько в возможностях "Газпрома" продать объемы, сколько в технических аспектах доставить до новых получателей с учетом приоритета стратегического партнера на турецком берегу.



Формально Болгария может рассчитывать на доступ к российскому газу посредством строительства отвода от "Турецкого потока". Российская компания пошла на риск, проектируя сразу две нитки подводного газопровода (по 15,75 млрд кубометров каждая). Одна из них почти достроена - по дну уложены трубы, завершаются работы на турецком берегу, покупатели известны. Со второй ниткой вопросов пока больше, чем ответов.



Для доступа к российскому газу Болгарии надо обзавестись 474 километрами труб, которые неизвестно кто и когда поставит. Не обладая финансовыми и иными возможностями (речь шла о примерно 1,5 млрд евро), Болгария отдала хороший подряд консорциуму "Аркад" из Саудовской Аравии. Судя по реальному положению дел со строительством в независимых экспертных оценках, саудиты не уложатся в 10 месяцев строительства. Сейчас обсуждается вопрос реализации генподряда другой компанией, однако условия и перспективы весьма туманны.



В итоге Болгария не заработает, а потеряет на штрафных санкциях "Газпрому", так как обязалась закупать газ и осуществлять его транзит с 1 января 2020 года. Претензии поставщику может предъявить и Сербия, рассчитывающая с начала следующего года на 4 млрд кубометров "голубого топлива".



Вряд ли в сложившейся ситуации большую помощь официальной Софии окажут компании из Белоруссии и Украины - они могут выполнить сравнительно небольшие объемы работ по субподрядам, которые придется оплатить. Очереди инвесторов не наблюдается, а это значит, что болгарскому налогоплательщику придется снова затянуть пояс.