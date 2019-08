Беспилотный беспредел. США проигрывают войну роботов

00:02 14.08.2019 Константин Душенов



3 августа Министерсто обороны России показало широкой публике первый полет тяжелого стратегического беспилотника С-70 "Охотник". Разработка этой машины ведется с 2012 года. Беспилотник построен по схеме "летающее крыло" с широким применением технологий малозаметности. Принятие на вооружение этого воздушного робота предполагается после 2021 года, в рамках ныне действующей государственной программы вооружений.



Появившиеся в открытых источниках характеристики "Охотника" впечатляют. Максимальный взлетный вес – 25 тонн, что существенно больше чем, например, у знаменитого на весь мир истребителя Миг-29, взлетный вес которого не может превышать 18,5 тонн. Боевая нагрузка "Охотника" - 2 800 кг. (Для сравнения, у Миг-29 – только 2 200). Скорость "Охотника" достигает 1 400 км. в час, а боевой радиус этого дрона составляет аж 2 500 км, что в два раза больше, чем у знаменитого Мига.



Кроме того, "Охотник" является многоцелевым аппаратом, способным успешно решать широкий круг задач разведки и целеуказания, радиоэлектронной борьбы и поражения целей, как наземных и морских, так и воздушных. Впрочем, военные эксперты называют в качестве главных задач два наиболее вероятных сценария его боевого применения.



Первый – это работа в паре с истребителем пятого поколения Су-57. В этом варианте "Охотник" может использоваться для прорыва вражеской системы противовоздушной обороны, для ослепления радиолокационных станций противника и уничтожения вражеских зенитно-ракетных комплексов. Во втором сценарии "Охотник" сможет наносить самостоятельные ракетно-бомбовые удары по наиболее важным неподвижным или мобильным целям противника, используя при этом данные внешних систем разведки и целеуказания. Например, спутников оптической, активной или пассивной радиоразведки, наземных локаторов или других специализированных разведывательных беспилотников.



Появление первой видеозаписи полета перспективного русского стратегического воздушного робота вызвало за рубежом повышенный интерес, больше похожий на переполох. Разного рода военные аналитики принялись наперебой комментировать предполагаемые боевые возможности "Охотника".



Среди них обращают на себя внимание оценки и суждения китайских экспертов, в которых сквозит плохо скрываемая ревность и досада. Что, впрочем, неудивительно: в Китае почему-то принято было считать, что он опережает Россию в этой области высоких военных технологий, а тут вдруг такой неожиданный, простите, облом! Ведь у самого-то Китая ничего похожего пока нет даже в проекте…



И вот уже в военном разделе китайского портала SINA комментаторы ехидно отмечают "большое число отверстий на поверхности русского беспилотника". Якобы, "с таким числом воздухозаборников ни о какой "невидимости" для РЛС не может быть и речи". Такие беспилотники, дескать, "будут просто светиться в лучах радаров", что, по мнению китайских экспертов, сразу же превращает российский ударный дрон в легкую мишень.



Надо, однако, признать, что наиболее компетентные комментаторы справедливо указывают, что наличие таких забортных отверстий на экспериментальном аппарате просто необходимо. Оно свидетельствует лишь о значительном количестве разнообразных датчиков, установленных у него на борту для контроля различных параметров полета и фиксации характеристик работы бортовой аппаратуры.



Американцы, естественно, тоже не остались в стороне от обсуждения качеств "Охотника". И тоже, конечно, поспешили приправить свои рассуждения изрядной долей высокомерного скепсиса. Так, специализирующееся на военной тематике издание The War Zone, т.е. "Зона Войны", скупо сообщило, что первый полет русского дрона "стал значительным достижением" в ходе реализации программы создания стратегического многоцелевого беспилотника. Но тут же добавило, что "у специалистов имеются серьезные вопросы к конструкции этой машины".



По мнению этих неназванных специалистов, "конструкция в ее нынешнем виде не может быть незаметной. Наиболее очевидной проблемой является расположение двигателя, выхлоп которого будет хорошо заметен, ибо отсутствует прикрывающий выхлопные газы кожух. А различные воздухозаборники и антенны, усеивающие фюзеляж, только усугубляют эту проблему."



The War Zone назвало наш беспилотник ближайшим аналогом американского дрона X-47B, производимого компанией Northrop Grumman, а редактор другого специального издания – Aviation Week – отметил, что компоновка крыла русской машины имеет большое сходство с крыльями американского RQ-170 Sentinel, являющегося детищем другого гиганта американского военно-промыщленного комплекса, корпорации Lockheed Martin. На основании этого искушенный западный читатель должен был, конечно, понять, что русский беспилотник – всего лишь копия замечательных американских дронов, а технологии, которые были применены при его создании, глубоко вторичны по отношению к непревзойденным американским первоисточникам.



Что ж, давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Американский беспилотник Х-47В, на который ссылается The War Zone, свой первый полет совершил в 2011 году. По тактико-техническим характеристикам он явно не дотягивает до "Охотника". Его максимальный взлетный вес – около 20 тонн при боевой нагрузке не более 2 тонн. Он не может развивать скорость свыше 990 км. в час, а его боевой радиус составляет лишь 1 900 км.



Но главное даже не это. Главное, вот что: после того, как было произведено две единицы этих машин, выяснилось, что каждая из них обошлась американскому бюджету в чудовищную сумму – более 400 млн. долларов! После чего программа была благополучно свернута, а два готовых чудо-беспилотника – списаны в резерв.



Не лучше обстоит дело и с воздушным дроном RQ-170 Sentinel, на который ссылался редактор Aviation Week. Он считается суперсекретным стратегическим беспилотным разведчиком. В 2009 году военно-воздушные силы США нехотя и скупо подтвердили его существование. А уже через два года разразился грандиозный скандал!



4 декабря 2011 года один из этих стратегических разведчиков неожиданно пропал в западной части Афганистана. Пентагон отказался комментировать инцидент, но власти Ирана вскоре заявили, что аппарат был ими сбит. Сперва США яростно опровергали эту информацию. Тем временем, в прессе росли и множились слухи, что секретный американский беспилотник был на самом деле перехвачен российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые Тегеран купил у Москвы.



Некоторое время западные средства массовой информации ехидно высмеивали это "глупое предположение", наперебой сообщая, что "российская армия не имеет никаких технических средств для осуществления подобной задачи", что "во время последних учений русские войска радиоэлектронной борьбы не смогли справиться с заданием по подавлению сигнала GPS", что "в России вообще отсутствует оборудование, с помощью которого можно подать ложный сигнал в систему позиционирования, которой пользуются американские беспилотники."



И почтеннейшая западная публика, было, и впрямь во все это поверила, но тут…



9 декабря 2011 года иранское телевидение показало всему миру кадры "потерянного" американского разведчика. Причем, без каких-либо видимых повреждений, что доказывало: иранцы просто перехватили управление этим чудом американской техники, и без проблем посадили его целехоньким на свой аэродром.



Делать было нечего, и Вашингтону пришлось публично признать позор. 12 декабря 2011 года американский президент Барак Обама обратился к властям Ирана с просьбой вернуть машину, но Тегеран отказался это сделать. Тогда же Корпус стражей исламской революции сообщил о планах создать собственный аналог американского дрона, досконально изучив сбитый аппарат. При этом иранцы отдельно подчеркнули, что их разработка по своим летно-техническими параметрам будет значительно превосходить оригинальный американский образец.



У американцев, кстати, есть еще один, третий проект стратегического беспилотника под названием "Глобал Хок". Он, правда, лишен технологий незаметности, но в остальном аппарат действительно уникален. При взлетном весе в 12 тонн он может нести до тонны полезной нагрузки. Может дежурить в небе 36 часов на высоте до 20 км. Он под завязку напичкан новейшей электроникой, позволяющей ему обнаруживать любые наземные и морские цели на расстоянии 100 км.



На вооружении в США сейчас стоит около трех десятков этих чудо-машин. Одна беда: стоит каждый такой аппарат по 220 млн. долларов. Даже без всяких стелс-технологий. И вот… Янки собираются списать их все в резерв из-за чудовищно дорогой эксплуатации.



А заменить их хотят знаете, чем? Не поверите…



Старым добрым самолетом-разведчиком У-2. Даром, что самолет этот находится в эксплуатации уже 62 года, с 1957-го! Им наплевать, что еще в далеком 1960 году именно на такой машине был сбит над Уралом американский летчик Гарри Пауэрс. Наплевать, что его характеристики в подметки не годятся высокотехнологичному дрону "Глобал Хок"! Зато каждый такой старичок обходится американскому бюджету в 20 раз дешевле этого супер-пупер высокотехнологичного беспилотного стратега.



Зная обо всех этих злоключениях американских воздушных роботов, можно вполне обоснованно предположить, что русский "Охотник" уже совсем скоро станет лучшим в мире боевым стратегическим беспилотником.



Источник - Завтра

