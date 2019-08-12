 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.08.2019
00:48  Эксперимент с либеральной Гонконгской автономией в рамках КНР готов рухнуть, - В.Скосырев
00:07  Можно доиграться до гражданской войны
00:05  Чем грозит Армении смена "геополитической ориентации"
00:02  Беспилотный беспредел. США проигрывают войну роботов
00:01  Судьба паразитов: Украина и Белоруссия хотят работать в "Турецком потоке"
00:00  Либерал-упыри и кризис власти
Вторник, 13.08.2019
22:34  Новый опыт: создана Евразийская лига баскетбола

21:46  От передоза умерла 22-летняя внучка Роберта Кеннеди
21:23  Иран выступил против строительства газопроводов через Каспий
21:17  Сепаратисты Йемена готовы помочь Халифе Хафтару. Ливия снова погрузилась в гражданскую войну, - Р.Мустафин
21:14  Республику раскололи на Север и Юг. В Киргизии отправили "на плаху" очередного экс-президента, - В.Панфилова
20:59  Главу Минсельхоза Киргизии Чодуева обвинили в мошенничестве на 1 млн долларов
20:57  "За предательство интересов кыргызской милиции" уволен замМВД Асанов. На его место назначен... Асанов
20:55  Мирзиеев разрешил приватизацию земли в Узбе с 1.03.20
17:48  "Все относительно, и это зависит от самоощущения...", - казминфин А.Смаилов (интервью)
17:08  В Казахстане выпустили новую 100-теньговую монету с ошибкой в латинице (фото)
15:36  Тянет на "вышку". Киргизскому горе-президенту Атамбаеву предъявили обвинения
14:59  Таджико-китайские военные учения стартовали в Бадахшане
14:57  На Жайремском ГОКе (Казахстан) массовые драки с участием иностранных рабочих
13:27  Кто помирит Эрдогана с Асадом? - С.Тарасов
13:25  "Эта война станет последней": кризис вокруг Джамму и Кашмира, - А.Чистов
13:24  Потеряли лицо: как три модных дома оскорбили Китай
13:18  Уйгуры: кинжал под подушкой и древние мужские союзы, которых испугалось китайское правительство
13:15  Эпохе экономического либерализма пришел конец, - Ю.Воронин
07:21  Китай начхал на "запрет" Трампа покупать иранскую неть
07:08  Армия Асада взяла Сукейку, взломав линию обороны Идлибского "халифата"
07:03  Хочет быть межгендерным чемпионом. Кыр-боксерше Вале Шевченко бросил вызов американский мужик-чемпион Сехудо
07:00  Оружейный тупик Америки. Почему в США и дальше будут массово гибнуть ни в чем не повинные люди, - И.Акимушкина
06:58  Американцы и талибы могут подписать мирное соглашение до конца недели, - Гаус Джанбаз
06:54  "Дорога была усеяна изнасилованными и выпотрошенными русскими девочками". Туркестанское восстание 1916, - В.Карюков
06:51  Приговор для США: Золотой слиток окончательно задавит доллар, - Пол Робертс
06:49  В Ташкенте из зарплаты осужденных удерживают часть суммы для погашения долгов колонии
06:47  В узбекской Кашкадарье открыли новое месторождение нефти - "Бахаристан"
06:45  Аркадаг наконец-то появился на публике и купил у России лимузины "Аурус"
Понедельник, 12.08.2019
21:01  В кыргызском Кум-Добо найден кумбоз основателя государства Караханидов Сатука Буура Кара-хана (X век)?
20:47  Слово, рожденное в Карлаге. О казачьем романе-эпопее "Урал – быстра река"
17:54  Вышел в свет каталог А.Ю.Кузнецова. Бумажные деньги русского Туркестана
17:17  Турецкий гамбит Киеву не удался, - А.Анпилогов
17:12  Аркадаг предложил остальным президентам ПриКаспия построить новый город Каспий. Песочные куличики
17:00  Аскар Бейсенбаев послан новым послом Казахстана в Беларусь
16:43  Дарига Назарбаева переназначена сенатором Казахстана
14:59  Власти Афганистана выразили протест Узбекистану в связи с приемом делегации талибов
14:57  Новый транспортный коридор ЦА: Термез – Душанбе – Кашгар
14:52  Пекин толкает Минск в долговую яму, - "НГ"
13:50  "Казахфильм" возглавил Арман Асенов
13:45  Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов, - Н.Портякова
13:42  А судьи кто? О правосудии в Ташкете (продолжение темы), - Ю.Петров
13:27  Британский минфин выпустит пенсы в честь Brexit
13:25  Готовится ли Турция к досрочным выборам?
13:23  Почему тамильские тигры проиграли армии Шри-Ланки
09:01  Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, несмотря на открытую судимость, стала гражданкой Сербии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чем грозит Армении смена "геополитической ориентации"
00:05 14.08.2019

Чем грозит Армении смена "геополитической ориентации"

На вопросы ИА REGNUM отвечает президент общественного форума "Во имя Азербайджана", политолог Эльдар Намазов

МИРА ГАСАНОВА

ИА REGNUM : Мирные переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта практически вновь зашли в тупик. Надежды на рациональный подход новой армянской власти к переговорному процессу не сбылись. Минская группа ОБСЕ проявляет бессилие. Экспертное сообщество в этой ситуации предлагает рассмотреть возможность начала двухстороннего обсуждения между Москвой и Баку с потенциальным привлечением к диалогу и Нагорного Карабаха.

ЭЛЬДАР НАМАЗОВ: Многие эксперты и ранее высказывали подобную идею - вопросы урегулирования карабахского конфликта правильнее решать в формате переговоров Баку - Москва. Мне кажется, самый серьезный импульс к продвижению этой идеи дал новый руководитель Армении Никол Пашинян. Речь идет о его известном заявлении, что в случае возобновления крупномасштабной войны в Карабахе, ответственность за это будет нести Москва, так как только она в состоянии сдержать Азербайджан от применения силы. Очень интересная логика послания, не правда ли? Территории оккупирует Армения, освобождать их отказывается Армения, но если Азербайджан будет освобождать эти земли с применением силы - виновата Россия?

ИА REGNUM : Какого рода еще послания России, по-вашему, направляет Армения?

В этом многослойном шантаже-ультиматуме на самом деле не один, а несколько тезисов. Фактически Пашинян "переводит стрелки" и намекает, что и сама оккупация азербайджанских земель - скорее, дело рук России. Типа, если Армения не в силах сама, без России, удержать эти земли, как же она эти земли захватывала одна, без посторонней помощи. А что будет следующим шагом Пашиняна, если Азербайджан освободит оккупированные территории и виновником этого будет объявлена Россия? Армения продолжит союзнические отношения с Россией? Или, объявив виновником Россию, Пашинян сделает то, что он и его команда объявляли своим приоритетом, еще будучи оппозиционерами - разорвет союзнические отношения с Россией и сделает разворот в сторону интеграции в евроатлантическое сообщество, к членству в НАТО и ЕС? Ведь нет более удобного предлога для попытки такого разворота, чем поражение в войне с Азербайджаном. Не случайно, что многие серьезные эксперты в последнее время, комментируя воинственные, откровенно провоцирующие Азербайджан заявления Пашиняна, приходят к выводу: он инициирует заведомо проигрышную войну с Азербайджаном, чтобы обвинив Россию, начать операцию по смене "геополитической ориентации". Но такие операции по смене ориентации - очень рискованные, как показывает опыт, особенно в руках малоопытных хирургов-самоучек.

ИА REGNUM : И каковой для Армении может оказаться цена такого разворота?

Она может оказаться намного большей, чем думают новые ереванские власти. Начав войну с Азербайджаном из-за Карабаха, Армения тем самым аннулировала все договоренности о национально-территориальном размежевании с Азербайджаном в первые годы создания СССР. А эти договоренности носили пакетный характер, включали не только предоставление автономии армянам Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, но и передачу Зангезура Армении (вопрос Нахичевани, как известно, был вынесен за скобки этих договоренностей, так как стал предметом межгосударственного соглашения Россия - Турция). Не сумев добиться никакой международно-правовой легитимизации оккупации Карабаха, Армения одновременно разрушила легитимность и передачи Зангезура из состава Азербайджана в состав Армении. Нельзя отзывать свою подпись под частью пакета соглашений и рассчитывать на сохранение силы других частей, выгодных для тебя. Не случайно, что одним из возможных компромиссных решений карабахского конфликта время от времени выдвигается идея обмена Мегри (Зангезур) на Нагорный Карабах. Мало кто задумывается, а почему именно Мегри (Зангезур) предлагается для обмена? Ведь у Армении обширная граница с Азербайджаном, можно было бы предлагать территории и на северных, и на центральных участках общей границы. Дело именно в том, что данная идея базируется на историческом и правовом базисе: был пакет соглашений по Зангезуру и Нагорному Карабаху. Нарушать его односторонне невозможно, иначе война до победного конца. Но можно переставить местами слагаемые уравнения, чтобы оставить в силе саму идею пакета - Зангезур передается Азербайджану, а Нагорный Карабах - Армении.

ИА REGNUM : То есть разворот на Запад угрожает Армении потерей не только Нагорного Карабаха, но и других территорий?

Да, "цена вопроса" на самом деле намного шире, чем представляют себе идеологи операции по смене "геополитической ориентации". Не думаю, что если Пашинян вынудит Азербайджан применить силу, то азербайджанская армия будет проливать кровь и освобождать свои исторические земли, чтобы предложить поверженной Армении идею обмена территориями. В конце концов, в мировой истории сторона, развязавшая войну с соседями и проигравшая эту войну, как правило, расплачивалась за это либо контрибуциями, либо территориями. А денег, чтобы расплатиться, у Армении нет, и лучше всех это знают именно в Москве.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565730300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рост ВВП за январь-июль 2019 года составил 4,2% - Аскар Мамин
- Заседание ЦИК РК по регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных Указами Президента Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Об итогах деятельности органов государственных доходов за 1 полугодие 2019 года
- Аргентина проголосовала за уход неолибералов из власти
- В Алматы вынесен приговор по делу кражи автозеркал Олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина
- Выявлено 3 факта сбыта новых видов психоактивных веществ
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в I Каспийском экономическом форуме в Туркменистане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  