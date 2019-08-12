Можно доиграться до гражданской войны

00:07 14.08.2019

система разводки у либералов построена блестяще



Михаил Хазин



События последних недель вызывает у меня стойкое ощущение deja vu.



Ну, посмотрим на ситуацию в прошедшую субботу. Митинг уже разошелся, хотя где-то в окрестностях Старой площади еще бродят пара десятков разгоряченных персонажей и большое количество журналистов (которые должны отработать до конца). ОМОН отозван уже пару-тройку часов как. И вдруг откуда-то появляется совершенно новый автобус с бойцами, они выскакивают и начинают хватать людей, которые либо вообще не имеют отношения к делу (очевидного инвалида, например), либо избивают женщин. Под все камеры… И какой-то человек в штатском, который координирует их действия…



Ничего не напоминает? Вспомним ситуацию в Киеве, когда уже разбредавшийся по домам митинг студентов целенаправленно и максимально жестко разогнали по приказу одного из ближайших соратников Януковича, который был в это время в Китае… Крым продавал… Где, кстати, был в субботу Путин? В общем, "онижедети" дубль два.



Далее, ситуацию с Голуновым я уже объяснял, парня спасли. Но вот когда у инсулинозависимого диабетика в камере отбирают инсулин – это уже целенаправленная спецоперация, направленная на создание "сакральной жертвы", нового Магницкого. Человека спасли (чудом), и даже наш суд (суд! современный российский суд! который вообще не читает законы, поскольку их заменяет денежный поток клиентов!) не находит никаких оснований не отпустить его домой…



В общем, веселая картинка, ничего не скажешь!



При этом хотя бы минимальный конструктив со стороны главных политических акторов не наблюдается. Ну ладно команда Кириенко, они технологи, а не креативщики, но у нас же колоссальное количество формально-политических деятелей, от лидеров парламентских партий до членов разных общественных палат и других объединений. А для того, видимо, чтобы закрепить эту замечательную ситуацию, нам демонстрируют вот такие милые встречи. Я, кстати, этого персонажа встречал, его целенаправленно тащили по карьерной лестнице с конца 90-х. Вот, теперь понадобился, повышает престиж власти среди молодежи.



При этом с противоположной от власти стороны явно действует вполне осмысленный штаб. Да, в нем собрались не сильно гениальные люди (поскольку постоянно присутствуют штампы), но явно хорошие орговики. И они, рано или поздно, пробьют власть. Или у какой-нибудь девочки случится выкидыш, и она умрет в камере от потери крови, или диабетик от комы умрет, или еще что. Как видно даже по тем примерам, которые я уже привел, работа по раскачиванию власти идет и очень активно.



А зачем? А я объяснял, и в статьях, и в эфире. Международное финансовое лобби (представленное в политическом и идеологическом поле либеральной группой) понесли за последние недели серьезный урон и им нужно любой ценой разрушить ту конструкцию, машину, которая сложилась за последние пару лет и грозит через четыре года снести их окончательно.



Вначале им казалось, что самое слабое место - это Трамп. Но он отбился. В том числе и потому, что показал себя очень сильным политиком. Теперь взялись за Путина. И главная задача - максимально его демонизировать в глазах мировой общественности, чтобы он не мог принимать участия ни в каких международных конференциях. В том числе, в "новой Ялте". Которой просто в такой ситуации не будет. И именно эту задачу решает тот самый штаб, который, судя по всему, имеет неограниченный финансовый ресурс и очень серьезное влияние на среднее звено российского чиновничества.



При этом практически 90% населения требуют "левого" поворота и поддерживают (пусть и ограниченно) сталинские методы управления. Но беда в том, что активность проявляет молодежь, а она книжки и статьи не читает. Даже "Лестницу в небо" прочитать не могут, поскольку клиповое мышление противоречит чтению книг. А система разводки у либералов построена блестяще. Причем именно молодежи, потому что как только приходится начинать заботиться о хлебе насущном, у людей начинаются проблемы и возникает когнитивный диссонанс с либеральными построениями.



В общем, скажем прямо, либеральная прослойка в наших силовых структурах, скорее всего, обеспечит повторение украинского сценария и протест реально может стать самоподдерживающимся. И тогда мы можем до "новой Ялты" просто не дожить. Во всяком случае, в рамках нынешнего государства. Разумеется, прийти к власти либералы в такой ситуации не смогут, и дети, которые сегодня выходят на площадь, ужаснутся (как они ужаснулись на Украине), но это будет потом.



К слову, интересно, а что вообще тут можно сделать, если не считать механизма разрушения пресловутого штаба? Что может оказаться не так-то просто, поскольку он может находиться и не в России вовсе. Причем главное - делать нужно быстро. И, по возможности, конструктивно, то есть не загонять ситуацию "под ковер", чтобы она не полыхнула через пару месяцев снова, еще сильнее. С учетом того, что региональная власть (силовики в том числе) во-первых, мало дееспособна, во-вторых, находится под сильным контролем либералов, в-третьих, альтернативных властных команд (как это было в 98 году) нет. А если не делать, то можно и до гражданской войны доиграться!



В общем, что-то я волнуюсь.