Эксперимент с либеральной Гонконгской автономией в рамках КНР готов рухнуть, - В.Скосырев

00:48 14.08.2019

Демонстрантов в Гонконге вдохновил украинский майдан



Владимир Скосырев



13 авг. 19



Протестующие заблокировали работу аэропорта в Гонконге.

В соседний с Гонконгом город переброшена военная полиция. Одновременно Пекин призвал США прекратить вмешательство в дела территории. По мнению властей КНР, в движении протеста заправляют радикалы, которые выдвигают заведомо неприемлемые требования, такие как всеобщее избирательное право и формирование независимого законодательного органа.

"Внешние силы занимаются подстрекательством и устраивают беспорядки в Сянгане (официальное китайское название Гонконга. – "НГ"). Они посылают разведчиков и других лиц, дают инструкции радикалам с целью совершить цветную революцию", – утверждает партийная газета "Жэньминь жибао".



Как передает газета South China Morning Post, в спортивном центре Шэньчженя – мегаполиса, который в течение последних трех десятков лет вырос рядом с Гонконгом, – размещены грузовики с китайским ОМОНом, то есть военной полицией. Это усилило беспокойство в бывшей британской колонии по поводу того, что Пекин, возможно, готовится применить силу против демонстрантов в специальном административном районе.

Один из комментаторов в социальной сети Weibo – китайского аналога Twitter – написал: "Они ждут приказа, чтобы отправиться в Гонконг и подавить бунты. Мы надеемся, что вооруженные силы отдубасят как следует этих юнцов-идиотов".



Однако военный эксперт в Пекине Чжоу Чэньмин говорит: "Полиция проводит регулярные учения. Не стоит нервничать". Центральное правительство неоднократно заявляло, что вмешается только в том случае, если протесты примут крупномасштабный характер, а правительство Гонконга добровольно попросит о поддержке.



Но в этих событиях каждая сторона занимает все более жесткую позицию. Поэтому становится все труднее найти путь к компромиссу между протестующими и Коммунистической партией Китая. Демонстранты, которые начали с протестов против законопроекта, позволявшего экстрадировать жителей территории на материк, стали выступать за свободные выборы, которых в Китае нет. Для Пекина это прямой вызов, ведущий к тому, что он потеряет контроль над территорией.



Демонстрации, ранее носившие мирный характер, как отмечает New York Times, стали более ожесточенными. Это подрывает репутацию Гонконга как места, где царит порядок, а администрация очень эффективна.

"Свободу Гонконгу! Пусть в наше время будет революция!" – под такими лозунгами идут протесты. Некоторые участники движения говорят, что их вдохновили антироссийские демонстрации на украинском майдане.

В результате поставлена под вопрос формула "одна страна – две системы", на основе которой Гонконг был передан Британией в 1997 году Китаю. Гонконг долго служил как бы поводырем для вступления Китая в глобальную финансовую систему. И вот этот символ того, что Коммунистическая партия способна сосуществовать и работать с административными образованиями, где действуют законы свободного рынка, исчезает.

Чрезмерная реакция, что-то драматичное будет воспринято как повторение событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, когда были подавлены выступления молодежи. Такая акция Пекина напугала бы большие иностранные компании и поставила под угрозу благосостояние Гонконга.

В беседе с "НГ" главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов отметил: "То, что происходит сейчас, – это пример того, как молодежь, движимая искренними и благими побуждениями, способна загнать ситуацию в тупик. После этого более ответственным людям придется потратить очень много времени, чтобы вытащить территорию из кризиса".



По словам эксперта, в Гонконге события могут развиваться по трем сценариям. Во-первых, молодежь мечтает о независимости, о превращении Гонконга в маленький город-государство наподобие Сингапура. Ничего подобного Китай никогда не допустит. Во-вторых, возможно сохранение договора на основе формулы "одна страна – две системы" до 2047 года. Наконец, все заходит в полный тупик. Происходит форсированное завершение 50-летнего перехода от первоначальной формулы к прямому китайскому правлению. Гонконг теряет преимущество перед Шэньчжэнем и, уж конечно, перед Шанхаем. Становится заурядным китайским городом.



"И власти Китая, и администрация Гонконга выступают за соблюдение условий 50-летнего перехода. Но если наступает сильная экономическая депрессия из-за оттока капиталов, то богатый Китай сможет погасить пожар деньгами. Однако поскольку политическая система оказалась неустойчивой, ее придется изменить", – заключил Ломанов.