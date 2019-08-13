 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.08.2019
00:48  Эксперимент с либеральной Гонконгской автономией в рамках КНР готов рухнуть, - В.Скосырев
00:07  Можно доиграться до гражданской войны
00:05  Чем грозит Армении смена "геополитической ориентации"
00:02  Беспилотный беспредел. США проигрывают войну роботов
00:01  Судьба паразитов: Украина и Белоруссия хотят работать в "Турецком потоке"
00:00  Либерал-упыри и кризис власти
Вторник, 13.08.2019
22:34  Новый опыт: создана Евразийская лига баскетбола

21:46  От передоза умерла 22-летняя внучка Роберта Кеннеди
21:23  Иран выступил против строительства газопроводов через Каспий
21:17  Сепаратисты Йемена готовы помочь Халифе Хафтару. Ливия снова погрузилась в гражданскую войну, - Р.Мустафин
21:14  Республику раскололи на Север и Юг. В Киргизии отправили "на плаху" очередного экс-президента, - В.Панфилова
20:59  Главу Минсельхоза Киргизии Чодуева обвинили в мошенничестве на 1 млн долларов
20:57  "За предательство интересов кыргызской милиции" уволен замМВД Асанов. На его место назначен... Асанов
20:55  Мирзиеев разрешил приватизацию земли в Узбе с 1.03.20
17:48  "Все относительно, и это зависит от самоощущения...", - казминфин А.Смаилов (интервью)
17:08  В Казахстане выпустили новую 100-теньговую монету с ошибкой в латинице (фото)
15:36  Тянет на "вышку". Киргизскому горе-президенту Атамбаеву предъявили обвинения
14:59  Таджико-китайские военные учения стартовали в Бадахшане
14:57  На Жайремском ГОКе (Казахстан) массовые драки с участием иностранных рабочих
13:27  Кто помирит Эрдогана с Асадом? - С.Тарасов
13:25  "Эта война станет последней": кризис вокруг Джамму и Кашмира, - А.Чистов
13:24  Потеряли лицо: как три модных дома оскорбили Китай
13:18  Уйгуры: кинжал под подушкой и древние мужские союзы, которых испугалось китайское правительство
13:15  Эпохе экономического либерализма пришел конец, - Ю.Воронин
07:21  Китай начхал на "запрет" Трампа покупать иранскую неть
07:08  Армия Асада взяла Сукейку, взломав линию обороны Идлибского "халифата"
07:03  Хочет быть межгендерным чемпионом. Кыр-боксерше Вале Шевченко бросил вызов американский мужик-чемпион Сехудо
07:00  Оружейный тупик Америки. Почему в США и дальше будут массово гибнуть ни в чем не повинные люди, - И.Акимушкина
06:58  Американцы и талибы могут подписать мирное соглашение до конца недели, - Гаус Джанбаз
06:54  "Дорога была усеяна изнасилованными и выпотрошенными русскими девочками". Туркестанское восстание 1916, - В.Карюков
06:51  Приговор для США: Золотой слиток окончательно задавит доллар, - Пол Робертс
06:49  В Ташкенте из зарплаты осужденных удерживают часть суммы для погашения долгов колонии
06:47  В узбекской Кашкадарье открыли новое месторождение нефти - "Бахаристан"
06:45  Аркадаг наконец-то появился на публике и купил у России лимузины "Аурус"
Понедельник, 12.08.2019
21:01  В кыргызском Кум-Добо найден кумбоз основателя государства Караханидов Сатука Буура Кара-хана (X век)?
20:47  Слово, рожденное в Карлаге. О казачьем романе-эпопее "Урал – быстра река"
17:54  Вышел в свет каталог А.Ю.Кузнецова. Бумажные деньги русского Туркестана
17:17  Турецкий гамбит Киеву не удался, - А.Анпилогов
17:12  Аркадаг предложил остальным президентам ПриКаспия построить новый город Каспий. Песочные куличики
17:00  Аскар Бейсенбаев послан новым послом Казахстана в Беларусь
16:43  Дарига Назарбаева переназначена сенатором Казахстана
14:59  Власти Афганистана выразили протест Узбекистану в связи с приемом делегации талибов
14:57  Новый транспортный коридор ЦА: Термез – Душанбе – Кашгар
14:52  Пекин толкает Минск в долговую яму, - "НГ"
13:50  "Казахфильм" возглавил Арман Асенов
13:45  Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов, - Н.Портякова
13:42  А судьи кто? О правосудии в Ташкете (продолжение темы), - Ю.Петров
13:27  Британский минфин выпустит пенсы в честь Brexit
13:25  Готовится ли Турция к досрочным выборам?
13:23  Почему тамильские тигры проиграли армии Шри-Ланки
09:01  Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, несмотря на открытую судимость, стала гражданкой Сербии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эксперимент с либеральной Гонконгской автономией в рамках КНР готов рухнуть, - В.Скосырев
00:48 14.08.2019

Демонстрантов в Гонконге вдохновил украинский майдан

Владимир Скосырев

13 авг. 19

Протестующие заблокировали работу аэропорта в Гонконге.
В соседний с Гонконгом город переброшена военная полиция. Одновременно Пекин призвал США прекратить вмешательство в дела территории. По мнению властей КНР, в движении протеста заправляют радикалы, которые выдвигают заведомо неприемлемые требования, такие как всеобщее избирательное право и формирование независимого законодательного органа.
"Внешние силы занимаются подстрекательством и устраивают беспорядки в Сянгане (официальное китайское название Гонконга. – "НГ"). Они посылают разведчиков и других лиц, дают инструкции радикалам с целью совершить цветную революцию", – утверждает партийная газета "Жэньминь жибао".

Как передает газета South China Morning Post, в спортивном центре Шэньчженя – мегаполиса, который в течение последних трех десятков лет вырос рядом с Гонконгом, – размещены грузовики с китайским ОМОНом, то есть военной полицией. Это усилило беспокойство в бывшей британской колонии по поводу того, что Пекин, возможно, готовится применить силу против демонстрантов в специальном административном районе.
Один из комментаторов в социальной сети Weibo – китайского аналога Twitter – написал: "Они ждут приказа, чтобы отправиться в Гонконг и подавить бунты. Мы надеемся, что вооруженные силы отдубасят как следует этих юнцов-идиотов".

Однако военный эксперт в Пекине Чжоу Чэньмин говорит: "Полиция проводит регулярные учения. Не стоит нервничать". Центральное правительство неоднократно заявляло, что вмешается только в том случае, если протесты примут крупномасштабный характер, а правительство Гонконга добровольно попросит о поддержке.

Но в этих событиях каждая сторона занимает все более жесткую позицию. Поэтому становится все труднее найти путь к компромиссу между протестующими и Коммунистической партией Китая. Демонстранты, которые начали с протестов против законопроекта, позволявшего экстрадировать жителей территории на материк, стали выступать за свободные выборы, которых в Китае нет. Для Пекина это прямой вызов, ведущий к тому, что он потеряет контроль над территорией.

Демонстрации, ранее носившие мирный характер, как отмечает New York Times, стали более ожесточенными. Это подрывает репутацию Гонконга как места, где царит порядок, а администрация очень эффективна.
"Свободу Гонконгу! Пусть в наше время будет революция!" – под такими лозунгами идут протесты. Некоторые участники движения говорят, что их вдохновили антироссийские демонстрации на украинском майдане.
В результате поставлена под вопрос формула "одна страна – две системы", на основе которой Гонконг был передан Британией в 1997 году Китаю. Гонконг долго служил как бы поводырем для вступления Китая в глобальную финансовую систему. И вот этот символ того, что Коммунистическая партия способна сосуществовать и работать с административными образованиями, где действуют законы свободного рынка, исчезает.
Чрезмерная реакция, что-то драматичное будет воспринято как повторение событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, когда были подавлены выступления молодежи. Такая акция Пекина напугала бы большие иностранные компании и поставила под угрозу благосостояние Гонконга.
В беседе с "НГ" главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов отметил: "То, что происходит сейчас, – это пример того, как молодежь, движимая искренними и благими побуждениями, способна загнать ситуацию в тупик. После этого более ответственным людям придется потратить очень много времени, чтобы вытащить территорию из кризиса".

По словам эксперта, в Гонконге события могут развиваться по трем сценариям. Во-первых, молодежь мечтает о независимости, о превращении Гонконга в маленький город-государство наподобие Сингапура. Ничего подобного Китай никогда не допустит. Во-вторых, возможно сохранение договора на основе формулы "одна страна – две системы" до 2047 года. Наконец, все заходит в полный тупик. Происходит форсированное завершение 50-летнего перехода от первоначальной формулы к прямому китайскому правлению. Гонконг теряет преимущество перед Шэньчжэнем и, уж конечно, перед Шанхаем. Становится заурядным китайским городом.

"И власти Китая, и администрация Гонконга выступают за соблюдение условий 50-летнего перехода. Но если наступает сильная экономическая депрессия из-за оттока капиталов, то богатый Китай сможет погасить пожар деньгами. Однако поскольку политическая система оказалась неустойчивой, ее придется изменить", – заключил Ломанов.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565732880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рост ВВП за январь-июль 2019 года составил 4,2% - Аскар Мамин
- Заседание ЦИК РК по регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных Указами Президента Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Об итогах деятельности органов государственных доходов за 1 полугодие 2019 года
- Аргентина проголосовала за уход неолибералов из власти
- В Алматы вынесен приговор по делу кражи автозеркал Олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина
- Выявлено 3 факта сбыта новых видов психоактивных веществ
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в I Каспийском экономическом форуме в Туркменистане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  