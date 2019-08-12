 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сель навис. Над Алматы срочно укрепляют противоселевые дамбы
06:51 14.08.2019

Сагинтаев прибыл на место угрозы селя

Нет повода для паники - ДЧС Алматы об угрозе селя Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прибыл на место угрозы селя, передает Tengrinews.kz.Об этом сообщил пресс-секретарь акима Асет Мукажанов в Instagram.

"Бакытжан Сагинтаев на месте. Организуются необходимые противоселевые работы", - написал он.Ранее акимат Алматы подтвердил угрозу селя. Из-за угрозы селя перекрыты въезды в микрорайоны Карагайлы и Тау Самалы в Наурызбайском районе Алматы.Сотрудники ДЧС пытаются снизить ударную волну на подступах к городу. Для этого проводятся специальные работы по укреплению плотины.

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Начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров рассказал о селевом потоке с плотины Каргалы, передает Tengrinews.kz.По словам Аубакирова, 14 августа по состоянию на 07.11 на чаше плотины реки Каргалинка ситуация была спокойной. Сотрудники ДЧС ожидают на месте и ведут наблюдение. Энергетикам была дана команда отключить газ и свет. Население было оповещено вовремя, жителей выводят в пункты сбора в безопасном месте. Продолжается оповещение ниже по руслу реки Каргалинка в Ауэзовском и Алатауском районах города.По состоянию на 07.48 спасатели зафиксировали помутнение воды и увеличение расхода.

Источник - tengrinews.kz
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