Казахстан отложил финансирование космического проекта "Байтерек"

06:55 14.08.2019

Казахстан перенес на следующий год начало финансирования проекта "Байтерек" по модернизации стартового комплекса на космодроме Байконур под новую российскую ракету "Союз-5". Об этом сообщили в Аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности РК (Казкосмос), передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости."В настоящее время технико-экономическое обоснование проекта "Байтерек" проходит экономическую экспертизу. Открытие финансирования планируется с 2020 года. Сумма реконструкции стартового и технического комплексов по проекту "Байтерек" будет определена по результатам экономической экспертизы", - сказали в Казкосмосе. При этом срок первого старта ракеты не менялся. Он планируется в конце 2022 года, сообщили в Казкосмосе.Отмечается, что еще в мае в Казкосмосе заявляли, что приступят к финансированию проекта до конца 2019 года.История проекта "Байтерек" насчитывает 15 лет. В 2004 году президентами двух стран было подписано соглашение об эффективном использовании Байконура, в рамках которого решено было создать на космодроме инфраструктуру под экологически чистую ракету-носитель "Ангара". Проект получил название "Байтерек".В 2012 году стало известно, что рассматривается возможность вместо "Ангары" использовать в проекте российско-украинскую ракету "Зенит", под которую на Байконуре имеется вся необходимая инфраструктура. В 2014 году из-за политической ситуации на Украине было принято решение вернуться к использованию российской "Ангары".Однако в 2016 году начались переговоры об использовании в проекте новой российской ракеты-носителя среднего класса, которая в 2017 году получила название "Союз-5". В июне 2017 года российско-казахстанская комиссия согласовала это решение.Сообщалось, что Казахстан может вложить в модернизацию наземной инфраструктуры для запуска "Союза-5" 314 миллионов долларов.Россия в качестве вклада в проект разработает ракету "Союз-5", которая при пусках с "Байтерека" будет называться "Сункар". В декабре 2018 года сообщалось, что "Роскосмос" переименовал "Союз-5" в "Иртыш".