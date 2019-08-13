 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 12.08.2019
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В Таджикистане в 2 раза увеличены штрафы за занятие проституцией
07:01 14.08.2019

13 Август, 2019

В Таджикистане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение наказания за проституцию.
Согласно статье 130 Кодекса об административных правонарушениях, отныне за занятие проституцией грозит штраф от 1100 до 1650 сомони (около 15 долларов). Если жрица любви будет задержана повторно, то ее ждет наказание пожестче: штраф в размере от 1650 до 2750 сомони или 15 суток административного ареста.
До этого размер штрафа для секс-работниц варьировался в размере от 550 до 1100 сомони.

Напомним, осенью 2015 года парламент Таджикистана ужесточил наказание для женщин, занимающихся проституцией, и для лиц, занимающихся сводничеством.
В Таджикистане проституция не является уголовным преступлением, за нее предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Если же женщина за один год попадается в руки стражей порядка повторно, то она может угодить под административный арест на срок до 15 суток.
По данным МВД, в 2018 году правоохранители поставили на учет около 6 тыс женщин "легкого" поведения. Среди них 32 несовершеннолетние девочки, 1,5 тыс – девушки и женщины в возрасте от 18 до 30 лет, остальные – женщины старше 30 лет.

Тем временем, правозащитники заявляют, что после последнего ужесточения наказания за проституцию в Таджикистане, жизнь представительниц древнейшей профессии ухудшилась. В прошлом году члены Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовали Таджикистану полностью отменить наказание за проституцию.

Источник - centralasian.org
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