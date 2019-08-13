 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что происходит в Ираке под флагом борьбы с "халифатом"? - А.Веселов
08:23 14.08.2019

Антон ВЕСЕЛОВ | 13.08.2019
Что происходит в Ираке под флагом борьбы с "Исламским государством"*
Войска США останутся в Ираке "сколько потребуется"
Тема второго рождения "Исламского государства" (ИГ)* муссируется и в СМИ, и на официальном уровне. Генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн, оценивая результаты операции "Непоколебимая решимость" в период с 1 апреля по 30 июня текущего года, заявил: "ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке. Укоренившиеся внутриполитические курдские противоречия и продолжающиеся столкновения курдов с правительством Ирака по поводу спорных территорий с богатыми ресурсами на севере Ирака позволили боевикам ИГ использовать разрывы между курдскими и иракскими силами для перегруппировки и подготовки атак в регионе".

31 июля премьер-министр Иракского Курдистана принял руководителя Управления по сотрудничеству в области безопасности в Ираке (OSC-I) США, бригадного генерала Грегори Кройдера. Стороны подчеркнули необходимость принятия немедленных мер по установлению тесной военной координации между Эрбилем и Багдадом для обеспечения безопасности спорных территорий, а представители ВС США подтвердили свою поддержку министерству пешмерга Регионального правительства. Премьер Барзани отметил, что боевики ИГ используют нестабильность в некоторых районов Ирака для перегруппировки и наращивания сил.

Несмотря на громкие заявления Багдада в конце 2017 года о полной победе над ИГ и широкомасштабные войсковые операции в провинции Анбар, где в приграничных с Сирией районах 8 армейских бригад при поддержке авиации пытались зачистить местность, "Исламское госудапрство" по-прежнему представляет серьезную угрозу силам безопасности и гражданскому населению. С начала 2019 года в Ираке отмечены многочисленные случаи подрывов, вооруженных атак и террористических актов в 11 из 18 провинций страны, погибли более 1300 человек.
28 июля иракские спецслужбы объявили, что им удалось сорвать серию скоординированных нападений н объекты в Багдаде, Басре, Эрбиле и других крупных городах. В ходе оперативных мероприятий были уничтожены десятки боевиков, арестованы 160 участников бандформирований в провинции Нейнава, 40 в Багдаде, четверо в Басре. В провинции Салах эд-Дин отражена атака террористов на нефтяное месторождение Алляс – третья за последние три месяца.

4 августа премьер-министр и Верховный главнокомандующий Адель Абдель Махди в сопровождении министров обороны и внутренних дел прибыл в провинцию Киркук, где армейские части, подразделения "антитеррор", спецназ федеральной полиции и формирования "народного ополчения" начали операцию "Новая заря" по очистке провинции от спящих ячеек ИГ. Авиационную поддержку участникам операции оказывали иракские боевые самолеты и вертолеты, а также ВВС США, которые нанесли удары по выявленным целям в районе Махмур.

В этот же день посол США в Багдаде Мэтью Тюллер заявил, что американские войска находятся в Ираке по просьбе местных властей с целью подготовки национальной армии и противодействия ИГ и останутся там столько, сколько потребуется. Дипломат отметил, что США объявили иракскую шиитскую группировку "Харакят Хезболла ан-Нуджаба" террористической из-за сотрудничества с КСИР Ирана. Ранее казначейство США объявило о санкциях в отношении четырех иракских деятелей, в том числе двух высокопоставленных командиров шиитского "народного ополчения", мотивируя это обвинениями в нарушении прав человека и совершении преступлений против иракских суннитов на освобожденных от ИГ территориях. В ответ парламентский представитель альянса радикальных шиитов "Саирун" (лидер – Муктада ас-Садр) обвинил Вашингтон в заговоре и попытках "начать новый кризис в Ираке".

Неожиданными оказались действия премьера А. Абдель Махди, который находится под сильнейшим разнонаправленным давлением – из Вашингтона и Тегерана. 10 июля он заявил, что готов дать второй шанс проиранским ополченцам стать частью национальной армии, пригрозив им в противном случае роспуском. 22 июля иракский премьер посетил Тегеран, где был принят президентом ИРИ Хасаном Роухани. Во время визита поднимался вопрос о статусе шиитского ополчения. В комментарии представителя МИД Ирана Аббаса Мусави подчеркнуто, что хотя это внутренне дело Ирака, ополченцы не будут полностью интегрированы в иракскую армию.

5 августа в Ираке начались еще две операции. На севере провинции Дияла к зачистке района Кифри от ИГ приступили силы пешмерга, причем представители Регионального правительства подчеркнули, что действуют самостоятельно. В провинции Нейнава формирования 4-й и 24-й бригад "народного ополчения" провели зачистку в горах Бадуш к северо-востоку от Мосула, а также на юге города. Обнаружено и ликвидировано 15 схронов ИГ, где обнаружены запасы продуктов, средств связи, оружия и амуниции. Казалось бы, в борьбе с ИГ налицо успех, но все не так просто. Подтверждением этому служат ракетный обстрел 9 августа нескольких населенных пунктов в районе Имам Ваис и обстрел из минометов колонны МВД Ирака близ г. Ханакин, провинция Дияла. В тот же день к патрулированию улиц этого второго по величине города страны приступили военнослужащие США. 10 августа в провинции Нейнава в ходе проведения операции погиб 35-летний сержант морской пехоты, это уже девятая безвозвратная боевая потеря ВС США в Ираке в 2019 году.

В довершение богатого на события дня 5 августа глава правительства Абдель Махди отдал приказ в течение 24 часов вывести все формирования шиитского "народного ополчения" из г. Мосул и заменить их на армейские части. Решение вызвало шквал негодования ополченцев – сотни бойцов в знак протеста перекрыли шоссе, соединяющее города Эрбиль и Мосул, угрожая применением оружие. Ситуация накалилась настолько, что на место прибыл Фалех Файяд, руководитель "народного ополчения" и советник премьер-министра по национальной безопасности. По итогам визита Файяд объявил, что ополченцы будут обеспечивать безопасность в провинции Нейнава совместно с иракскими вооруженными силами, фактически дезавуировав распоряжение Верховного главнокомандующего. 6 августа представитель группировки "Харакят Хезболла ан-Нуджаба" Наср аш-Шаммари, находившийся с рабочим визитом в Тегеране, пригрозил: "Американцы должны знать, что если иракское правительство предпримет шаги против Ирана, оно будет свергнуто в течение нескольких недель".

Такая угроза, с одной стороны, неудивительна – иракские радикальные шииты многократно выражались и более воинственно. С другой стороны, они никак не реагировали на два налета ВВС Израиля на территорию Ирака. 19 июля ракетно-бомбовому удару израильского истребителя пятого поколения F-35I Adir подверглась база "народного ополчения" в районе Амирли (провинция Салах эд-Дин), где якобы находились иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции. 28 июля авиаудар был нанесеен по базе "Ашраф" в 40 км от Багдада, где складированы доставленные из Ирана вооружения, включая БПЛА. По данным СМИ, среди ополченцев и иранских военнослужащих были убитые и раненые.

Ирак превратился в арену многостороннего вооруженного противостояния, на его территории находятся тысячи иностранных военнослужащих из США, Турции, Ирана и других стран, иностранные боевые самолеты наносят удары кто по курдам, кто по иранским прокси, и все это – под флагом борьбы с "Исламским государством". Шиитское "народное ополчение" отвергает интеграцию в структуры министерства обороны Ирака, фактически самостоятельны и курдские пешмерга. Уже появились предложения вернуть в Ираке всеобщую воинскую повинность, как это было до 2003 года.
*"Исламское государство" (ИГ) – террористическая организация, запрещенная в России

Источник - fondsk.ru
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