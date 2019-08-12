"Если что-то случится, то нужно эвакуировать людей...", - аким Алматы Сагинтаев успокаивает горожан

09:01 14.08.2019

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прибыл на место схода селя, где встретился с местными жителями.



Градоначальник проинформировал, что уровень воды падает, передает корреспондент Tengrinews.kz."С верхней части все утекло, осталось только внизу. Такая информация поступает", - сказал аким Алматы. После этого градоначальник отправился в школу-гимназию № 176, где ранее была запланирована встреча с жителями Наурызбайского района. Бакытжан Сагинтаев отметил, что сейчас специалисты проводят работы по устранению угрозы селя."С утра люди пишут, обеспокоены.



Спрашивают, куда им идти и что делать. Волонтеры также готовы предоставить свою помощь. Утром связался с министром внутренних дел. Если что-то случится, то нужно эвакуировать людей. Если уровень реки поднимется, нужно быстро очистить. Все наши службы, Нацгвардия и другие, в полной готовности. Но, думаю, такого не произойдет", - сказал аким Алматы.



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https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sagintaev-sele-almatyi-chto-to-sluchitsya-nujno-evakuirovat-376457/