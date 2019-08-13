 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 14.08.2019
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Шпионский бордель нацистов: в "Салоне Китти" проститутки шпионили за клиентами, - Focus
09:09 14.08.2019

13 августа 2019 г.
Армин Фурер | Focus

"В "Салоне Китти" молодые женщины несли особую службу на благо фюрера, народа и отечества: пребывая в горизонтальном положении, они, по поручению главы СС Генриха Гиммлера, должны были выманивать секреты у высокопоставленных иностранных клиентов", - пишет немецкий журнал Focus.
Однажды к проститутке Лизль Акерманн пришел комиссар отдела берлинской полиции по борьбе с проституцией, повествует журналист Армин Фурер. Мужчина поставил Лизль перед выбором: "или она в будущем будет ежедневно трудиться в качестве работницы завода по производству гусениц для танков - или же будет работать в заведении, используемом СС для того, чтобы шпионить за иностранными гостями и нацистскими функционерами. Лизль Акерманн не пришлось долго размышлять. Она выбрала ремесло, которым уже владела".
"Лизль Акерманн была, вероятно, единственной работницей "Салона Китти", которая позднее, в 1976 году, абсолютно открыто рассказала о своей работе в борделе СС. (...) 37 годами ранее она была одной из примерно 20 красавиц, которых эсэсовцы специально отобрали для службы в "Салоне Китти". Идея управлять собственным борделем возникла у Рейнхарда Гейдриха, состоявшего в доверительных отношениях с главой СС Генрихом Гиммлером, и его сотрудника Вальтера Шелленберга", - говорится в статье.
Салон был основан примерно в 1930 году Катариной Заммит, больше известной под именем Китти Шмидт. "Она не была сторонницей национал-социализма, наоборот. В 1939 году она даже пыталась бежать из Германии, однако ее поймали на немецко-голландской границе и, шантажируя, поставили перед выбором: или она отдаст свой салон в распоряжение СС, или отправится в концлагерь".
"Дамы "Салона Китти", шпионки в кружевном белье, должны были выманивать у своих клиентов секреты, которые могли быть полезными Третьему рейху и его планам по завоеванию мира. Они должны были заводить с мужчинами разговоры о военных и политических делах, а затем в отчетах передавать услышанное службе безопасности СС", - повествует издание.
"Команда психологов, врачей и переводчиков, искавшая подходящих кандидаток во всех берлинских борделях, должна была обращать внимание на определенные качества женщин. Они должны были быть образованными и хорошо владеть иностранными языками. Это должны были быть убежденные сторонницы национал-социализма и "нимфоманки".
"Среди высокопоставленных иностранных гостей салона был не только итальянский посол, прослывший настоящим дамским угодником, но и министр иностранных дел Италии граф Чиано, по совместительству зять вождя Бенито Муссолини. Во время одного из своих визитов в "Салон Китти" граф Чиано проговорился, что он и его тесть любят подшучивать над Адольфом Гитлером, которого они называли клоуном".
"Визиты любвеобильных итальянцев всегда длились особенно долго, так как они использовали встречи не только для продолжительных любовных игр, но и долгих разговоров, - передает издание. - Они любили поговорить, вспоминала Лизль Акерманн".
"При этом именно граф Чиано, по-видимому, был нежным и безукоризненным любовником, у которого была только одна странность: когда дело доходило до дипломатического общения другого рода, он никогда не снимал свои черные носки". Нередко в борделе появлялся и сам Гейдрих, отмечает издание.
Слух о том, что в "Салоне Китти" практиковали садомазохизм и высокопоставленные нацисты молили там о наказаниях и унижении, появился прежде всего благодаря художественному фильму итальянского режиссера Тинто Брасса. "Мужчины были абсолютно обычными", - рассказывала Лизль Акерманн, работавшая в "Салоне Китти" с 1940 по 1945 год.
Эсэсовцы перестали управлять борделем в 1942 году - надежды на "доходность" салона в том, что касалось получения новых сведений, не оправдались. К тому же после совершенного в мае покушения скончался и их идейный вдохновитель Рейнхард Гейдрих. "Катарине Заммит разрешили дальше управлять борделем - с обязательством хранить молчание", - пишет Focus.
Источник: Focus

Источник - inopressa.ru
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