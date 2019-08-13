С пика Победы сорвался и погиб известный сибирский альпинист Сергей Войличенко

12:46 14.08.2019

Иркутский альпинист Сергей Войличенко погиб на пике Победы в Киргизии



На спуске с вершины он сорвался на высоте 6400 и пролетел несколько сотен метров.



Трагически завершилось восхождение на пик Победы для иркутского альпиниста Сергея Войличенко 13 августа. Как сообщает фирма "Аксай-Тревел", клиентом которой был иркутянин, он вместе с напарниками из Новосибирска взошел на пик Победы - высшую точку горного массива Тянь-Шань в Киргизии. На спуске и случился срыв.



"Сергей разбился на пике Победы. Он сорвался и пролетел несколько сотен метров. На месте проходят поисково-спасательные работы. В них участвуют и напарники Сергея, альпинисты из Новосибирска", - сообщили в фирме "Аксай-Тревел", которая организует восхождения на семитысячники бывшего СССР.









Сергей Войличенко долгое время возглавлял Иркутскую секцию альпинизма. Был кандидатом в мастера спорта по этой дисциплине. А также инструктором. Незадолго до своей смерти он поднялся на другой семитысячник - Хан-Тенгри. Вместе с пиком Победы эти вершины - одни из самых трудных для альпинистов. Они гораздо северней других высших точек бывшего СССР. Поэтому не всегда бывают благоприятные условия для восхождения.