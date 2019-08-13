План "Б" вместо газа: Украина готовится к худшему

12:55 14.08.2019

У Киева есть план "Б" на случай остановки транзита российского газа



Екатерина Каткова



На Украине вновь заговорили про запасной вариант на случай провала транзитных переговоров с Россией по газу. До окончания действующих контрактов осталось чуть больше четырех месяцев, а движения в сторону новых договоренностей нет. Москва готова продлить действующий контракт на год, чтобы выиграть время на переговоры с новой украинской властью. Однако пока все еще не понятно, с кем именно "Газпрому" и правительству РФ предстоит вести переговоры.



Киев вернулся к плану "Б" по газу. В украинской столице вновь заговорили, что у кабмина страны есть какой-то проект на случай срыва переговоров с Россией.



"Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны", - заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в интервью "Би-би-си Украина".



Срок действия транзитного контракта с Россией истекает 1 января 2020 года. С прошлого года стороны пытаются вести переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества в этой сфере, однако на фоне судебной истории "Газпрома" и "Нафтогаза", а также смены политического цикла в Украине, достичь каких-либо ощутимых результатов в этом направлении не удалось.



По словам Данилюка, соответствующие переговоры сторон возможны теперь после формирования нового правительства на Украине и назначения министра энергетики. "Вопрос энергетической безопасности является приоритетным для руководства государства", - добавил он.



"После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продолжение этого контракта", - уточнил секретарь. Ожидается, что это произойдет в сентябре. Таким образом, времени на переговоры остается все меньше.



В июле министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил журналистам, что Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит газа.



"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будут избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - подчеркнул Новак.



Ранее о намерении заключить краткосрочное соглашение по транзиту газа в Европу писало агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, Украина рассчитывает на долгосрочную сделку на 10 лет, что невыгодно для России на фоне предстоящих в скором времени запусков газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", которые призваны убрать зависимость от украинского транзита.



Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года, а "Газпром" готов продлить действующий контракт.



В этой ситуации Киеву остается делать вид, что его ГТС Москве нужнее, чем Украине - доходы от транзита и репутация надежного партнера для ЕС. Отсюда и разговоры о плане "Б".



"Было бы абсолютно безответственно не иметь плана "Б", - подчеркнул Данилюк. Правда, чиновник не уточнил, какой именно порядок действий подразумевается под этим определением. Потому что о плане "Б" в Киеве говорили и раньше.



В октябре 2018 года первый план "Б" озвучил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Правда, тогда речь шла о том, что Киев намерен делать, если "Газпрому" удастся запустить "Северный поток - 2".



"Мы подали соответствующий иск в арбитраж - это $12 млрд. Это как раз сумма, которая отражает компенсацию убытка, который понесет Украина, если будет построен "Северный поток - 2", и мощности украинской ГТС не будут использованы. Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности. Поэтому мы можем сейчас требовать пересмотра тарифа", - рассказал тогда Витренко в эфире украинского телевидения.



По его словам, также есть и некие "европейские правила", которые позволяют "отобразить эффект от неиспользования украинской ГТС".



Правда, эксперты уже тогда говорили, что этот план "Б" притянут за уши, обосновать новый иск и выиграть это дело украинской стороне будет непросто.



В июне уже этого года Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем говорил, что Россия готова возобновить поставки газа Украине, которые были прекращены в 2015 году и даже обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня.



"Мы будем обсуждать дату трехсторонней встречи во второй половине сентября, чтобы дождаться итогов парламентских выборов на Украине", - сказал он тогда.



Сам же Шевчович тогда на вопрос, есть ли у России и ЕС план на тот случай, если переговоры России и Украины зайдут в тупик, сказал:



"Мы полагаем, что нам "плана Б" не будет нужно. В последние четыре года у нас всегда были хорошие конструктивные решения".