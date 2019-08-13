Миллиард! долларов скупили казахстанцы за месяц в обменниках. Готовятся к...?

13:01 14.08.2019

Доллар дорожает, продажи растут. "Чистые" продажи американской валюты достигли абсолютного рекорда: за июнь казахстанцы скупили в обменниках на 1 миллиард USD больше, чем сдали



Нетто-продажи долларов США обменными пунктами. Июнь 2019



Объем нетто-продаж долларов США за июнь 2019 года составил рекордные 384,2 млрд тг, то есть практически 1 миллиард в долларовом эквиваленте. Это в 2 раза больше, чем в прошлом месяце, и почти в 5 раз больше по сравнению с июнем 2018 года. При этом пиковым значением в прошлом году был август, с объемом всего в 244,6 млрд тг.



Рассматривается период в полтора года, с момента изменения методики подсчета валютных операций в обменных пунктах НБ РК.



Все без исключения регионы РК показали рост объема нетто-продаж долларов США по сравнению с прошлым месяцем и с прошлым годом.



По объему "чистых" продаж американской валюты традиционно лидируют мегаполисы. На первом месте Алматы: 112,5 млрд тг, с ростом за месяц на 64,3%, за год - в 3,6 раза.



Второе место занимает Нур-Султан: 47,8 млрд тг, рост за месяц в 2,6 раза, а в июне прошлого года наблюдались отрицательные нетто-продажи - минус 1,5 млрд тг.



Замыкает тройку лидеров Шымкент с объемом в 43,4 млрд тг и ростом за месяц на 61,8%. При этом годом ранее, в июне 2018 года, на всю бывшую ЮКО (ныне Туркестанская область и город Шымкент) приходилось лишь 13,1 млрд тг.



Официальный обменный курс доллара США за период с начала года ежемесячно растет в среднем на 0,2%; в июне 2019 года он составил 382,26 тенге за 1 USD, в июле - вырос до 383,66 тенге за 1 USD.



В начале августа был опубликован проект постановления правления Нацбанка РК "О внесении изменений и дополнений в постановление правления Нацбанка от 4 апреля 2019 года № 49 „Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"", где говорится: "Режим работы обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут".



Заметим, в начале августа в обменных пунктах РК курс доллара США превысил 390 тенге за 1 USD.