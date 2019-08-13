Global Times: Западу не удастся использовать Гонконг для подрыва КНР

13:10 14.08.2019

Правительство КНР никогда не допустит, чтобы Запад превратил Гонконг в свою базу для подрыва политической системы Китая, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.



"Китайское правительство никогда не допустит, чтобы экстремистски настроенная оппозиция и Запад втянули Гонконг в антикитайский лагерь. Также Китай не позволит городу погрузиться в долгосрочный хаос или превратиться в западную базу для подрыва политической системы КНР", - говорится в статье.



В издании также добавили, что "сейчас идет борьба между двумя силами, одна из которых хочет подорвать, а другая - защитить статус Гонконга как международного финансового центра".