 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Global Times: Западу не удастся использовать Гонконг для подрыва КНР
13:10 14.08.2019

Правительство КНР никогда не допустит, чтобы Запад превратил Гонконг в свою базу для подрыва политической системы Китая, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.

"Китайское правительство никогда не допустит, чтобы экстремистски настроенная оппозиция и Запад втянули Гонконг в антикитайский лагерь. Также Китай не позволит городу погрузиться в долгосрочный хаос или превратиться в западную базу для подрыва политической системы КНР", - говорится в статье.

В издании также добавили, что "сейчас идет борьба между двумя силами, одна из которых хочет подорвать, а другая - защитить статус Гонконга как международного финансового центра".

Источник - REGNUM
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