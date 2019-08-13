Казань как мать городов русских, - Д.Михайлин

13:14 14.08.2019

Казань как мать городов русских



Дмитрий Михайлин

медиаменеджер



Из городов России за последние годы радикальнее всех изменилась Казань.



Изменились, собственно, все города, и большинство – в лучшую сторону. Но Казань даже не изменилась, а заменилась – как будто кто-то приподнял, стряхнул пыль, выбросил все ненужное, почистил-обновил, добавил, где надо, домов и улиц – и вернул на место. Изменился не внешний вид города, изменилась его структура, кристаллическая решетка – Казань стала совсем другим элементом в периодической системе городов.



Не могу сказать, что я в восторге от всего. Некоторые здания взорвал бы, не задумываясь. Например, чудовищный театр кукол, напоминающий одновременно дешевое казино в Лас-Вегасе и дорогой бордель в Анталии. Кто-то справедливо назвал этот стиль – "цыганский шик". Или торговый комплекс "Кольцо" в самом центре – в нем, кажется, собраны все существующие архитектурные пороки, плюс изобретены собственные.



Тем не менее мне нравится то, что происходит в Казани. Деньги, вынутые из федерального бюджета (татары – лучшие в мире специалисты в этом вопросе) на мифическое тысячелетие, загадочную универсиаду и прочие необязательные мероприятия типа чемпионата мира по водным видам спорта, не говоря про ЧМ по футболу – пошли впрок.



Сделать надо еще больше, чем сделано – очевидно, например, что городу не хватает нескольких мостов, катастрофическая ситуация с парками (их практически нет), только начали осваиваться набережные – при наличии двух рек, одна из которых ни больше ни меньше Волга. Но направление, повторюсь, задано верное.



Собственно, это не мое мнение, а туристическая статистика – в прошлом году Казань посетило столько людей, сколько не посещало никогда за всю ее историю – 3 миллиона 200 тысяч. Ок, вычтем с запасом 200 тысяч, предположив, что это следствие футбольного чемпионата, все равно три миллиона – более чем серьезная цифра. Чтобы сопоставить: в одном из самых посещаемых городов мира, Барселоне, в прошлом году было девять с небольшим миллионов туристов.



Когда гулял по Казани – а это мой родной город, я здесь родился, закончил тот самый университет – посетила странноватая мысль. А если бы не 70 лет советской власти и не разруха 90-х – то как бы сейчас выглядели наши города? Если бы не палили деньги на разрушение храма Христа Спасителя, строительство бассейна, разрушение бассейна, а потом восстановление храма – а просто строили бы бассейны и храмы? Если наши города за последние 20 лет так радикально изменились – что бы было, если бы они просто, без авралов и потрясений, развивались вот те 80 лет?



Ведь в той же Казани – я только сейчас это осознал – за все советские годы не построено ни одного (!) красивого, да просто архитектурно интересного здания. Это не говоря о том, что многие дореволюционные снесены или разрушились сами собой. Все хорошее, что есть в городе – это либо до, либо уже после. Ну, может, есть пара исключений вроде Татарского театра имени Камала или финансового института, но это именно исключения, к тому же, будем откровенны, это совсем не архитектурные шедевры, город и без них выглядел бы точно так же.



Есть, конечно, фактор войны, когда города едва ли не стирались с лица Земли. В этом смысле показателен Великий Новгород: потрясающей красоты и древности храмы (только вдуматься – Софии Новгородской скоро тысяча лет) – и практически пустыня вокруг. Ни одного (!) здания, помимо храмов и кремля, представляющего хотя бы минимальный интерес. Видно, что люди там стараются, пытаются создать хоть какую-то среду, но сложно ее создавать, не имея основы.



Но, с другой стороны, война ведь была на меньшей территории страны, на той же Средней Волге или на Русском Севере – ее не было. А многое до недавних пор выглядело так, как будто была.



И в любом городе, куда ни приедешь, это восстановлено, это реконструировано, это отреставрировано, это воссоздано по старым чертежам. А если бы не запускали так, что сейчас приходится отстраивать города заново, а наоборот – только строили и строили, не кварталы хрущевок и брежневок, а полноценные здания – то как бы сейчас выглядела эта страна?



Есть подозрение, что совсем не так, как сейчас.



Советская власть оперировала большими категориями – индустриализация, панельное домостроение – быстрее, дешевле, запустить производство, расселить людей. Это, в общем, объяснимо, и это не претензия, а констатация. А претензия в том, что почти сто лет никто не думал о той самой городской среде, и она предсказуемо разрушилась. А "окружающая среда" и "городская среда" – понятия не случайно схожие. Речь об экосистеме пространств, в которых живет большинство населения страны. То, что человек видит, ощущает и использует, выходя из дома – в очень многом определяет его мироощущение. И мы только сейчас по большому счету начали всем этим заниматься. Тогда как другие – в той же Европе – и не прекращали, у них – за редкими исключениями типа Германии – не было этого перерыва без малого в век.



Возникли, правда, другие вызовы – вроде повсеместного сайдинга, заборов из профилированного железа и безумного хаоса вывесок, чем особенно страдают маленькие города. Но есть и прекрасные примеры, когда все сделано и продолжает делаться по уму – Коломна, Рязань, Ханты-Мансийск, Кострома, Вологда, Красноярск, это те города, что с ходу пришли в голову, как образцы правильного, на мой взгляд, городского развития. Москву и Петербург не берем – бюджетные возможности несопоставимы с той же Рязанью.



Но если выделить какой-то один город, то рекордсменом по своему собственному перезапуску стала, конечно, Казань.



Как, вы еще не были в Казани? Срочно поезжайте. Надо же как-то догонять Барселону.