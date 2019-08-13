Пиар во время чумы: о чем реально договорились США и талибы, - Н.Портякова

13:23 14.08.2019

Пиар во время чумы: о чем реально договорились США и талибы

Москва ждет, что Вашингтон сообщит ей об итогах соглашения с запрещенным движением и планирует присутствовать при подписании документа



Наталия Портякова



Москва рассчитывает, что в ближайшее время Вашингтон проинформирует ее об итогах переговоров с катарским отделением движения "Талибан" (запрещено в РФ) и о деталях соглашения, которое стороны достигли на днях в Дохе. Об этом "Известиям" сказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Как отметил источник в Кабуле, знакомый с ходом переговоров, итоговый документ передан в администрацию президента Исламской Республики. Судя по утечкам в прессе, спустя восемь месяцев после старта диалога американцев с представителями движения стороны в общих чертах согласовали вывод из Афганистана войск США, а вот остальные пункты вызывают больше вопросов, чем ответов. При этом собеседники "Известий" уверены: мира и безопасности народу Афганистана соглашение США и талибов не принесет, а лишь позволит каждой из сторон решить свои собственные задачи.



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На финишной прямой



В последние дни многие западные и афганские СМИ оптимистично сообщали, что переговоры спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада и катарского крыла движения "Талибан" вышли на финишную прямую. Да и сами участники процесса уверенно заявляли: соглашение между ними может быть подписано в середине августа. По данным одного из источников "Известий" в Кабуле, знакомого с ходом переговоров, на этой неделе согласованный сторонами предварительный документ был даже передан в администрацию афганского президента.



В Москве пока не знают всех деталей соглашения, но, как заверил "Известия" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, их рассчитывают узнать в ближайшем будущем.



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- Пока итогового ничего нет, продолжаются обсуждения, когда дойдут до итогов, рассчитываем, что американцы с нами поделятся, - сказал дипломат.



Кроме того, Замир Кабулов подтвердил, что Россию ждут на церемонии подписания будущего соглашения.



- Это обговаривалось, это было одним из условий руководства талибов - они хотели бы, чтобы Россия и Китай выступили гарантами будущих соглашений с американцами, - напомнил он.



Общие контуры сделки, которой пытаются достигнуть обе стороны, известны - они были обозначены еще на старте переговорного процесса. Это вывод американских войск с территории Афганистана взамен на недопуск на территорию страны террористических организаций (гарантии в данном случае требовались от талибов), прекращение огня и последующий межафганский диалог.



- Из всего этого согласован только вывод войск США. Но этот процесс будет тянутся два-три года, и возникает вопрос, как эти два-три года будут вести себя талибы, будут ли они спокойно сидеть сложа руки и ждать, пока американцы уйдут, - не без скепсиса сказал "Известиям" эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.



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При этом некоторые в Афганистане подозревают, что, даже выведя свой 14-тысячный контингент из Афганистана, далеко американцы не уйдут, не исключается их частичная передислокация на базу "Шамси" на северо-западе Пакистана. Некогда США уже арендовали ее, но в 2011 году Исламабад потребовал освободить авиабазу на юго-западе страны. Поводом послужил удар боевых вертолетов НАТО по блокпосту в племенной области Мохманд на северо-западе страны. Тогда погибли 24 пакистанских военных, 14 получили ранения.



Подводные камни



Но если вывод войск США, пусть и нескорый, вероятен, то с прекращением боевых действий со стороны талибов сложнее. Более того, они прямо угрожают сорвать президентские выборы, намеченные на 28 сентября, предупреждая о намерении атаковать избирательные участки.



На этом фоне совершенно неясно, что может заставить "Талибан" пойти на прямые переговоры с центральным правительством в Кабуле, которое движение именует не иначе как марионеткой США. Пока это главный подводный камень, и как его устранить, неясно, признает и Замир Кабулов.



Никакого доверия к талибам не испытывают и представители нынешних властей в Кабуле.



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- С приходом [во власть] "Талибана" мир не наступит. Мы уже видели, как после мирного соглашения с Гульбеддином Хекматияром (экс-премьер Афганистана, прозванный "мясником Кабула", до 2017 года находившимся в черном террористическом списке ООН. - "Известия") люди, у которых было оружие, перешли к талибам. Так и с приходом талибов люди с оружием уйдут к "Исламскому государству" (запрещенная в РФ террористическая группировка), - сказал "Известиям" один из источников в администрации афганского президента.



Усиление позиций боевиков ИГ в Афганистане тревожит не только власти в Кабуле. Еще весной этого года директор ФСБ России Александр Бортников говорил о том, что в северных приграничных районах Афганистана действуют около 5 тыс. боевиков исламистских групп, связанных с ИГ, многие из которых уже прошли боевое крещение в Сирии.



- Анонсированное подписание соглашения между США и талибами - абсолютная пиар-акция, демонстрирующая, что Дональд Трамп прекращает войну не на самых позорных условиях, причем он ее не выигрывает, а завершает. То есть американцы решают внутриполитические задачи, талибы же - раз с ними подписывают соглашение - финализируют процесс легитимизации своего движения и получают статус стороны, которая победила Америку, - резюмировал Андрей Серенко. - Никакого реального эффекта для мира в самом Афганистане и его безопасности это не даст.



Большая загадка - кто именно от каждой из сторон будет подписывать соглашение. Вряд ли талибам будет достаточно подписи только Залмая Халилзада, который является всего лишь одним из дипломатов. Но еще сложнее представить президента США на переговорной площадке с муллой Хайбатуллой - лидером движения "Талибан".