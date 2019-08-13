Искусственный интеллект: доживем ли до восстания машин? - Е.Мотренко

14:00 14.08.2019 Состарит, разденет и прокатит: что может искусственный интеллект

Эксперты - о восстании машин, отчислении студентов и перспективных областях



Елена Мотренко



В скором времени так называемый искусственный интеллект (ИИ) займется студентами. Специальная система порекомендует указать на дверь конкретному студиозусу на основе анализа успеваемости, вовлеченности в общественную жизнь вуза и других критериев. Эксперимент обещают начать уже в следующем году, а пока ИИ осваивает все новые и новые задачи - от написания песен, текстов и картин до прогнозирования вредных мутаций, погодных аномалий и поиска пропавших людей. Что умеет и как еще проявит себя творение человека (и не наступит ли в ближайшее время на пятки творцу) - выясняли "Известия".



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Каникулы еще не закончились, но студентам уже стоит напрячься (особенно тем, кто учится в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС). В этом вузе в конце 2020 года за академическую успеваемость возьмется искусственный интеллект.



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"Сервис будет основан на данных цифрового следа студента: он будет оценивать успеваемость студента, активность на лекциях, участие в общественной жизни университета, в целом поведение", - объяснил директор Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University НИТУ МИСиС Нурлан Киясов.



Система выявит студентов с низкой успеваемостью и сообщит об этом и самому студенту, и в деканат. Уточняется, что необычный советник нужен отнюдь не для репрессий - наоборот, с его помощью надеются снизить количество отчисленных студентов и повысить качество образовательных услуг. В прошлом году студенческого билета, по данным Министерства образования, лишились 16,8% учащихся. В будущем сервис планируют внедрить в ведущих вузах страны.



Впрочем, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков обращает внимание на возможные недочеты. Новые IT-технологии - дело неплохое, но студент - это все-таки живой человек.



"Как у любого живого человека, у него бывают разные периоды жизни, а искусственный интеллект может этого не учитывать", - говорит эксперт и предлагает найти разумное сочетание "использования искусственного интеллекта и грамотного использования опытного профессорско-преподавательского интеллекта".



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Впрочем, никто в этой цепочке живого человека исключать не собирается: рекомендации искусственного интеллекта не станут обязательными. Окончательное решение все равно принимает деканат - ему и можно рассказать о жизненных перипетиях, не учтенных машиной. Процедура апелляции в этом случае не поменяется, да и довести дело до отчисления еще надо постараться.



"Данный сервис - предиктивная аналитика. Спустя месяц система может выделить нескольких студентов и предсказать, что если они и дальше будут себя так вести, то высока вероятность отчисления, - уточняет "Известиям" Нурлан Киясов. - В это время надо вмешаться и поддержать студента. Сама система не принимает решений".



В случае с отчислениями директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин прогнозирует высокую точность собранных данных.



"Я вспоминаю свои студенческие годы: бюрократическая машина (не техническая, а организационная система) абсолютно так же относится к человеку, даже, возможно, еще хуже, чем обезличенная машина. И это несмотря на то, что ее составляют обычные люди, каждый из которых, скорее всего, очень приятный в общении человек, - говорит "Известиям" эксперт. - По сути, это будут аналитические данные лучшего качества. Я могу это только приветствовать, потому что учитываться будут не какие-то средние показатели по факультету, а персональный образовательный след каждого студента".



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Директор по разработке и внедрению программного обеспечения "Инфосистемы Джет" Владимир Молодых считает, что искусственный интеллект пригодится в профориентировании.



"Допустим, у ребенка в 10-м классе уже накоплен цифровой след за прошедшие 10 лет: вот его тексты, а вот так он решает задачи, а вот кому он ставит "лайки" в "ВКонтакте". На основании этого ему могут сказать, что журналист из тебя не получится, иди в программисты или наоборот", - отмечает специалист. По такому же принципу можно помочь абитуриенту с выбором факультета, где он точно преуспеет, или руководству банка, которому система подскажет, кто из 4 тыс. операционистов может дорасти до руководящей должности.



Внимание! "Черный ящик"



Искусственный интеллект сегодня задает тон. Только и слышно: нейросеть (как один из способов реализации ИИ) делает то, нейросеть может это. Пишет песни, рисует дорогие картины, сочиняет продолжение "Гарри Поттера" и "Игры престолов", превращает в аниме фотографии реальных людей. Только вспомните, сколько шума наделали старящий сервис FaceApp и раздевающий DeepNude.



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"Где-то накапливается что-то непонятное, а потом бац - и получается новое и красивое. Недавно было приложение, которое старит лицо. Понятно, что там было штук восемь индивидуальных моделей, каждая из которых делала свое дело. Одна распознает фотографию, другая видит зависимость между изменениями и т.д. Искусственным интеллектом в философском смысле эта система не является, - рассказал "Известиям" директор по разработке и внедрению программного обеспечения "Инфосистемы Джет" Владимир Молодых. - Может быть, следующий шаг - на основе 10 фотографий машина оценит вероятность того, что человек будет замечен в противоправных действиях".



К слову, серьезных задач для систем искусственного интеллекта тоже хватает. Например, поисковый отряд "Лиза Алерт" тестирует технологию по поиску людей, которая позволяет самообучающей нейросети анализировать фотографии с дронов. Не утихают разговоры и о беспилотном транспорте. Из последнего - сибирские студенты создали беспилотный катафалк. В общем, готовим транспорт на все случаи жизни (и смерти). Осталось пустить дело в массы и продумать вопрос безопасности движения. Но к чему все идет?



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"Искусственный интеллект - это научная отрасль. Ее главная задача - познание природы нашего собственного разума, нашего собственного интеллекта. Почему мы создаем искусственный интеллект? Хотим понять на моделировании, как мы сами устроены. К чему это приведет? Технологии искусственного интеллекта развиваются - появляется все больше и больше инструментов, которые позволяют решать когнитивные задачи вместо человека, - объясняет Роман Душкин. - Раньше был тяжелый ручной труд, потом придумали паровую машину, механизацию... Процесс механизации был первой ступенькой лесенки. Когда он начинался, тоже кричали: "Ой, механизация нас всех погубит!" Потом появилась автоматизация и автоматизировался рутинный труд уже более высокого порядка - тоже как-то пережили. Сейчас мы уже на третьей ступеньке - интеллектуализации. Будем автоматизировать рутинный умственный труд. В этом главная проблема: под каток попадут очень многие люди - бухгалтеры, финансисты..."



Выходит, восстание машин в ближайшие 5–10 лет нам точно не грозит, но по поводу восстания людей зарекаться не будем с такими-то перспективами. На вопрос: "Что же остается делать в этой ситуации?" Роман Душкин отшучивается: "Пребывать в гедонизме от рождения и до смерти". И уже серьезно о том, что не нравится:



"Изначально была поставлена цель сделать модель наших мыслительных процессов, попытаться их изучить, познать их природу, а в итоге мы получили нейронные сети глубокого обучения, которые фактически являются "черным ящиком" - таким же, как и наши собственные мозги. Мы получили "черный ящик" в качестве модели "черного ящика".



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С домом поговорим



Генеральный директор американской корпорации Applied Materials Гари Дикерсон недавно предостерег: искусственный интеллект принесет глобальное потепление - слишком много потребляет энергии. Кроме того, по оценкам ученых Массачусетского технологического университета, одна полноценная модель искусственного интеллекта производит в пять раз больше вредных выбросов, чем один автомобиль за весь срок службы. Впрочем, едва ли в этом стоит винить искусственный разум, вопрос скорее к человеку: работу дата-центров (центры обработки данных) обеспечивают по старинке.



"При отсутствии значительных инноваций в области используемых материалов, разработки и производства микросхем энергия, потребляемая дата-центрами, связанными с алгоритмами искусственного интеллекта, может достигнуть 10% мирового потребления к 2025 году", - уточняет Дикерсон.



Что станет с искусственным интеллектом в ближайшие лет 10, сказать сложно - научно-технический прогресс скачет с небывалой скоростью. Но определенные очертания уже видны на горизонте.



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"Искусственный интеллект станет как электричество. Во все приборы, во все гаджеты, компьютеры будут внедрены элементы искусственного интеллекта. Мы будем возвращаться домой, в квартиру и будем общаться со своим домом как с каким-то персонажем. Мы общаемся голосом с системами, а они все понимают, фиксируют и удовлетворяют наши потребности, - говорит Роман Душкин. - Но беда не в этом. Беда в том, что двигателем прогресса, как обычно, является война и порноиндустрия. В ближайшее время нас ожидает внедрение в военной отрасли автономных систем искусственного интеллекта, которые будут самостоятельно принимать решения: кого убивать на поле боя, а кого миловать. Вот это страшно. И еще нас ждет большой прогресс в области порноиндустрии, индустрии секса, и что тут будет с этической, моральной точки зрения, предугадать вообще невозможно".



"На самом деле, еще один двигатель прогресса - здоровье. На основании разных параметров можно определить, например, предрасположенность к раку. Это может существенно повлиять на здоровье людей и продолжительность жизни", - говорит Владимир Молодых.



Так, российские математики и физики совместно с индийскими коллегами разработали методику предсказания вредных мутаций в молекуле белка на основе искусственного интеллекта. Система, названная BorodaTM, не только учитывает, где в ДНК спрятались "опечатки", но и как они поменяли физические свойства белка. "Борода" уже научилась предсказывать характеристики произвольных мутаций с точностью 72%, но то ли еще будет.



"На самом деле, если бы знать, в каких отраслях "выстрелит" искусственный интеллект, то можно было бы немедленно туда вложиться и через пять лет купаться в деньгах. Однако такой искусственный интеллект, как его показывают в футуристических фильмах, в ближайшие несколько лет не появится. Он будет решать сугубо конкретные задачи", - добавляет Владимир Молодых. Источник - Известия

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