Недотепу Теренченко выгнали из секретарей правящей казпартии Nur Otan

14:04 14.08.2019

Бывший секретарь Nur Otan Илья Теренченко переходит на должность первого заместителя главы павлодарского областного филиала. Об этом в Twitter сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает Tengrinews.kz."Елбасы, Лидер Nur Otan Н. А. Назарбаев в рамках перезагрузки партии поручил усилить работу в регионах. По представлению руководителя филиала Булата Бакауова принято решение о переходе секретаря Nur Otan Ильи Теренченко первым зампредом павлодарского областного филиала партии", - написал Байбек. Он поблагодарил Теренченко за вклад в развитие партии, активное участие в прошедшей предвыборной кампании и реализации ряда социально ориентированных проектов.Напомним, Нурсултан Назарбаев поручил Бауыржану Байбеку подготовить перезагрузку Nur Otan. Первый Президент отметил, что партия не должна зарастать чиновничеством.