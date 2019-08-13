 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бытовая казахо-турецкая драчка. Руководство "КазЦинка" успокаивает Жайрем
14:09 14.08.2019

Компания "Казцинк" прокомментировала инцидент c рабочими и заверила, что конфликт произошел из-за недопонимания сторон, передает корреспондент Tengrinews.kz."Можем подтвердить, что 12 августа этого года произошла бытовая ссора между группой жителей поселка и группой строителей новой обогатительной фабрики Жайремского горно-обогатительного комбината. В результате легкие травмы получили около десяти человек, им была оказана необходимая медицинская помощь. АО "ЖГОК" и его коллектив выражают сожаление в связи с произошедшим, совместно с местными властями начато расследование инцидента", - сообщили в пресс-службе компании. По данным исполнительного директора АО "ЖГОК" Абилхана Акимова, после случившегося в Жайреме будет создана комиссия, куда войдут представители государственных органов, общественности, трудового коллектива и самого Жайремского ГОКа. Члены комиссии установят причины произошедшего."Все подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать требования законодательства, нормативных актов нашей организации. На них распространяются и наши правила в области техники безопасности, охраны и организации труда. Мы не допустим каких-либо нарушений. Это же касается и этических норм", - отметил Абилхан Акимов.По словам председателя профсоюза Жайремского ГОКа Муварака Карибаева, который является депутатом местного маслихата, между конфликтовавшими сторонами произошло банальное недопонимание."Как это случилось, думаю, разберутся уполномоченные следственные органы. Я же, как представитель трудового коллектива, очень сожалею, что произошел такой инцидент. Мы всем миром строим новую фабрику, поскольку это будущее для нашего поселка, для нашего производства", - подчеркнул Муварак Карибаев.По данным пресс-службы компании, на стройке в Жайреме трудятся более полутора тысяч строителей из Казахстана, а также Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции. Однако на текущем производстве АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат" работают 1 700 человек. Иностранцев среди них нет."Последнее промышленное строительство в Жайреме было в далеком советском прошлом, поэтому строителей в таких масштабах у нас просто нет. Перед нами стояла сверхзадача - найти надежные компании, построить за два года новую фабрику и запустить ее. На объекте работают две подрядные организации, 23 - субподрядные", - добавил исполнительный директор ЖГОК Абилхан Акимов.Напомним, конфликт произошел 12 августа в поселке Жайрем Карагандинской области. В результате происшествия несколько сотрудников-иностранцев Жайремского горно-обогатительного комбината получили ушибы легкой степени тяжести. По факту хулиганских действий начато досудебное расследование.

Источник - tengrinews.kz
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