Яблочко от яблоньки. Атамбаев-младший призвал к сопротивлению "диктатуре Жээнбекова"

14:14 14.08.2019

Сын арестованного экс-президента КР призвал оказать сопротивление диктатуре власти



Кадырбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева, опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, призвав оппозиционные силы оказать законное сопротивление диктатуре власти.

Произошедшие 7-8 августа события сын Атамбаева расценивает как "кульминацию процесса по уничтожению оппозиционных сил", отмечая, что после задержания бывшего президента "последний бастион перед властным произволом был сломлен".



"Но это не означает, что мы должны ждать, когда за каждым из нас придут и повяжут. Это означает, что сегодня все оппозиционные силы должны понять, что на кону - будущее государства. Мы должны оказать мощное сопротивление диктатуре власти. Если на следующих выборах победит коалиция партий - коалиция оппозиции против наступающей диктатуры, то мы сможем переломить ситуацию", - говорит Кадырбек Атамбаев.



27 июня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, до этого специальная депутатская комиссия выдвинула против него шесть обвинений. Генпрокуратура вынесла заключение, что пять из них имеют под собой основания. Сам Алмазбек Атамбаев называет обвинения политически мотивированными. Бывшего президента трижды вызывали на допрос в МВД, однако он отказывался от дачи показаний, аргументируя это наличием неприкосновенности.



7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области проходили "мероприятия по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос". После задержания Атамбаеву предъявлено обвинение по статьям "Коррупция" и "Соучастие в преступлении" в рамках уголовного дела по освобождению Азиза Батукаева. По решению суда до 26 августа он будет содержаться в СИЗО ГКНБ.



13 августа Генеральная прокуратура сообщила о предъявлении бывшему президенту обвинений в ряде тяжких преступлений по событиям в Кой-Таше.