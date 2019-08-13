 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.08.2019
17:26  По запросу Душанбе в Дубае задержан "Худжа-командир" - экс-"герой" Народного фронта
17:10  Пакистан перебрасывает войска с "афганского" на "индийский" фронт, - "НГ"
14:14  Яблочко от яблоньки. Атамбаев-младший призвал к сопротивлению "диктатуре Жээнбекова"
14:09  Бытовая казахо-турецкая драчка. Руководство "КазЦинка" успокаивает Жайрем
14:04  Недотепу Теренченко выгнали из секретарей правящей казпартии Nur Otan
14:00  Искусственный интеллект: доживем ли до восстания машин? - Е.Мотренко
13:23  Пиар во время чумы: о чем реально договорились США и талибы, - Н.Портякова

13:22  Является ли турецкое руководство надежным партнером России?
13:20  Лужа в туфель. Медведев показал, как туркменский алабай Айк обживается в его резиденции
13:16  Итальянское правительство готов возглавить правый автономист и друг Путина М.Сальвини
13:14  Казань как мать городов русских, - Д.Михайлин
13:13  Русский мир как предчувствие
13:10  Global Times: Западу не удастся использовать Гонконг для подрыва КНР
13:08  Тува: забытая аннексия
13:01  Миллиард! долларов скупили казахстанцы за месяц в обменниках. Готовятся к...?
12:56  Эпоха импорта моделей развития заканчивается, - Дм.Дробницкий
12:55  План "Б" вместо газа: Украина готовится к худшему
12:52  Недетский мир: как в Средней Азии регулируют рождаемость (таджикский опыт), - И.Кармазин
12:46  С пика Победы сорвался и погиб известный сибирский альпинист Сергей Войличенко
09:09  Шпионский бордель нацистов: в "Салоне Китти" проститутки шпионили за клиентами, - Focus
09:05  Атамбай-путч. ЗамМВД Асанов не выносил из дома Атамбаева пакет с драгоценностями...
09:01  "Если что-то случится, то нужно эвакуировать людей...", - аким Алматы Сагинтаев успокаивает горожан
08:23  Что происходит в Ираке под флагом борьбы с "халифатом"? - А.Веселов
07:04  58 из 69 узбекистанцев, отравившихся месяц назад в Самаре, находятся в тяжелом состоянии в больнице
07:01  В Таджикистане в 2 раза увеличены штрафы за занятие проституцией
06:55  Казахстан отложил финансирование космического проекта "Байтерек"
06:51  Сель навис. Над Алматы срочно укрепляют противоселевые дамбы
00:48  Эксперимент с либеральной Гонконгской автономией в рамках КНР готов рухнуть, - В.Скосырев
00:07  Можно доиграться до гражданской войны. Система разводки у либералов построена блестяще, - М.Хазин
00:05  Чем грозит Армении смена "геополитической ориентации", - Э.Намазов
00:02  Беспилотный беспредел. США проигрывают войну роботов
00:01  Судьба паразитов: Украина и Белоруссия хотят работать в "Турецком потоке"
00:00  Либерал-упыри и кризис власти в эпоху информационной революции, - В.Шурыгин
Вторник, 13.08.2019
22:34  Новый опыт: создана Евразийская лига баскетбола
21:46  От передоза умерла 22-летняя внучка Роберта Кеннеди
21:23  Иран выступил против строительства газопроводов через Каспий
21:17  Сепаратисты Йемена готовы помочь Халифе Хафтару. Ливия снова погрузилась в гражданскую войну, - Р.Мустафин
21:14  Республику раскололи на Север и Юг. В Киргизии отправили "на плаху" очередного экс-президента, - В.Панфилова
20:59  Главу Минсельхоза Киргизии Чодуева обвинили в мошенничестве на 1 млн долларов
20:57  "За предательство интересов кыргызской милиции" уволен замМВД Асанов. На его место назначен... Асанов
20:55  Мирзиеев разрешил приватизацию земли в Узбе с 1.03.20
17:48  "Все относительно, и это зависит от самоощущения...", - казминфин А.Смаилов (интервью)
17:08  В Казахстане выпустили новую 100-теньговую монету с ошибкой в латинице (фото)
15:36  Тянет на "вышку". Киргизскому горе-президенту Атамбаеву предъявили обвинения
14:59  Таджико-китайские военные учения стартовали в Бадахшане
14:57  На Жайремском ГОКе (Казахстан) массовые драки с участием иностранных рабочих
13:27  Кто помирит Эрдогана с Асадом? - С.Тарасов
13:25  "Эта война станет последней": кризис вокруг Джамму и Кашмира, - А.Чистов
13:24  Потеряли лицо: как три модных дома оскорбили Китай
13:18  Уйгуры: кинжал под подушкой и древние мужские союзы, которых испугалось китайское правительство
13:15  Эпохе экономического либерализма пришел конец, - Ю.Воронин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Яблочко от яблоньки. Атамбаев-младший призвал к сопротивлению "диктатуре Жээнбекова"
14:14 14.08.2019

Сын арестованного экс-президента КР призвал оказать сопротивление диктатуре власти

Кадырбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева, опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, призвав оппозиционные силы оказать законное сопротивление диктатуре власти.
Произошедшие 7-8 августа события сын Атамбаева расценивает как "кульминацию процесса по уничтожению оппозиционных сил", отмечая, что после задержания бывшего президента "последний бастион перед властным произволом был сломлен".

"Но это не означает, что мы должны ждать, когда за каждым из нас придут и повяжут. Это означает, что сегодня все оппозиционные силы должны понять, что на кону - будущее государства. Мы должны оказать мощное сопротивление диктатуре власти. Если на следующих выборах победит коалиция партий - коалиция оппозиции против наступающей диктатуры, то мы сможем переломить ситуацию", - говорит Кадырбек Атамбаев.

27 июня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, до этого специальная депутатская комиссия выдвинула против него шесть обвинений. Генпрокуратура вынесла заключение, что пять из них имеют под собой основания. Сам Алмазбек Атамбаев называет обвинения политически мотивированными. Бывшего президента трижды вызывали на допрос в МВД, однако он отказывался от дачи показаний, аргументируя это наличием неприкосновенности.

7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области проходили "мероприятия по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос". После задержания Атамбаеву предъявлено обвинение по статьям "Коррупция" и "Соучастие в преступлении" в рамках уголовного дела по освобождению Азиза Батукаева. По решению суда до 26 августа он будет содержаться в СИЗО ГКНБ.

13 августа Генеральная прокуратура сообщила о предъявлении бывшему президенту обвинений в ряде тяжких преступлений по событиям в Кой-Таше.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565781240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рост ВВП за январь-июль 2019 года составил 4,2% - Аскар Мамин
- Заседание ЦИК РК по регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных Указами Президента Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Об итогах деятельности органов государственных доходов за 1 полугодие 2019 года
- Аргентина проголосовала за уход неолибералов из власти
- В Алматы вынесен приговор по делу кражи автозеркал Олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина
- Выявлено 3 факта сбыта новых видов психоактивных веществ
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в I Каспийском экономическом форуме в Туркменистане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  