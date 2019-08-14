Пакистан перебрасывает войска с "афганского" на "индийский" фронт, - "НГ"

17:10 14.08.2019

Пакистан считает Индию опаснее Афганистана



Исламабад грозит перебросить войска к Кашмиру



Руководство Пакистана может принять решение о переброске войск с границы с Афганистаном к своим восточным рубежам в связи с решением Индии пересмотреть особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир. По крайней мере, такую возможность не исключил в беседе с New York Times посол Пакистана в США Асад Маджид Хан.

"Если ситуация на восточной границе будет накаляться, то нам придется осуществить переброску войск, - заявил глава дипмиссии. - В данный момент мы озабочены лишь тем, что происходит на нашей восточной границе".

Американская газета обращает внимание на то, что в условиях повышенной напряженности между двумя странами из-за Кашмира шансы на переброску пакистанских войск с афганской границы может стать новым фактором переговоров между США и "Талибаном" (запрещен в РФ). Диалог с мятежным движением в Дохе как раз вступил в финальную стадию. Он, как ожидается, должен положить конец американскому военному присутствию в Афганистане.

Так, американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад оценил последние переговоры между Вашингтоном и "Талибаном" как продуктивные.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

14.08.2019