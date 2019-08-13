По запросу Душанбе в Дубае задержан "Худжа-командир" - экс-"герой" Народного фронта

17:26 14.08.2019

МВД Таджикистана: в Дубае задержан "Худжа-командир"



Таджикские правоохранители сообщают о задержании в Дубае (ОАЭ) Худжи Каримова, известного как Худжа-командир, бывшего полевого командира Народного фронта в годы гражданской войны.

Умарджон Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, сообщил 14 августа Радио Озоди, что в настоящее время решается вопрос экстрадиции Каримова в Таджикистан. Экс-командир был задержан Интерполом по запросу таджикской стороны.



Худжа Каримов, бежавший из Таджикистана 13 лет назад, с 2000 года находится в международном розыске, его дело передано в Интерпол. Согласно этим данным, Каримов обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений в период с 1992 по 1997 годы.



В возбужденном 20 сентября 2005 года уголовном деле в отношении Каримова говорится, что бывший полевой командир обвиняется в убийстве, грабеже, взятии в заложники и других преступлениях национального и международного характера.



До побега из Таджикистана, Худжа Каримов был первым заместителем командующего специальной бригады Министерства обороны и председателем Федерации футбола Таджикистана.