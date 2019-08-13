В Сирии сбит истребитель Су-22 ВВС Асада

20:43 14.08.2019

На границе провинций Хама и Идлиб в Сирии сбили истребитель Су-22. Предположительно он принадлежит ВВС Сирии.

Согласно предварительным данным, его сбили боевики. Они же заявил, что им удалось взять в плен летчика.

Местные СМИ сообщают, что самолет сбили боевики из организации "Тахрир аш-Шам". Ее возглавляют террористы запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра".