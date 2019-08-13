Китайская частная космическая компания LinkSpace осуществила тестовый запуск многоразовой ракеты

21:18 14.08.2019

Китайская частная аэрокосмическая компания LinkSpace с ракетной базы в городе Манъай провинции Цинхай успешно осуществила третий тестовый запуск многоразовой ракеты RLV-T5, передает Silkroadnews со ссылкой на Жэньминь жибао.

Полет длился 50 секунд, ракета поднялась на высоту 302 метра, а затем приземлилась в заданную точку с погрешностью в 7 сантиметров. В ходе двух предыдущих тестовых запусков этой ракеты (в марте и апреле) высота полета достигала 20 и 30 метров соответственно.

Отмечается, что RLV-T5– самая большая и передовая по технологиям ракета многоразового пользования в Китае и предназначена для вывода многоразовых суборбитальных ракет и ракет-носителей.

Поделиться новостью: