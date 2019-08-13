В Узбекистане появятся туристические махалли, кишлаки и аулы

21:22 14.08.2019

В Узбекистане появятся туристические махалли, кишлаки и аулы, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

"С 1 ноября Государственный комитет по развитию туризма начнет формировать перечень сходов граждан (поселков, кишлаков, аулов, а также махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов), обладающих наибольшим туристским потенциалом. Это предусмотрено указом президента "О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтуризма.



Как отмечается, населенным пунктам, имеющие не менее 20 семейных гостевых домов и оказывающие не менее 5 видов услуг для туристов (за исключением услуг по проживанию и питанию), будет присваиван статус "Туристская махалля", "Туристский кишлак" или "Туристский аул".



В 2020-2021 годах до 5 сходов граждан, которым присвоен "туристский" статус, будут в приоритетном порядке включены в государственные программы "Обод кишлок" и "Обод махалла".