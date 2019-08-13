Таинственная смерть миллионера-педофила бросает тень на всю американскую элиту

21:25 14.08.2019 Мультимиллионер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации оргий с несовершеннолетними для ведущих политиков и бизнесменов мира, найден мертвым в тюремной камере. Официальная версия – самоубийство. Но в нее не верят даже представители власти. Высказываются подозрения в адрес одного из самых могущественных кланов США – четы Клинтон. Как они могут быть связаны с этим преступлением?



Виктория Никифорова, vz.ru, 12 августа



Мультимиллионер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации оргий с несовершеннолетними для ведущих политиков и бизнесменов мира, найден мертвым в тюремной камере. Официальная версия – самоубийство. Но в нее не верят даже представители власти. Высказываются подозрения в адрес одного из самых могущественных кланов США – четы Клинтон. Как они могут быть связаны с этим преступлением?

Джеффри Эпштейн мог бы стать героем не одного детективного романа. Происхождение его темно и невнятно, точный размер и происхождение его состояния – никому не известны. Официальная версия биографии 66-летнего мультимиллионера гласит, что в молодости он был учителем математики, хотя никогда не имел университетского диплома.



В начале 80-х бывший учитель уже работал в Нью-Йорке в крупном банке. Спустя несколько лет он внезапно позиционировал себя как управляющего инвестициями клиентов с состоянием от одного миллиарда долларов. Кто на деле был его клиентом и как он их финансами управлял, неизвестно. Но большие деньги у Эпштейна появились. К 1992 году он обзавелся крупнейшим особняком на Манхэттене, парком частных самолетов, вскоре прикупил по случаю остров Литл Сент-Джеймс, а потом и Биг Сент-Джеймс по соседству.



"Он такой таинственный субъект, типа великого Гэтсби, – рассказывал об Эпштейне его коллега в интервью New York Magazine. – Ему нравится, чтобы люди думали, будто он очень богат, и он тщательно изображает отчужденность. Странно с ним все".



Личная жизнь мультимиллионера и филантропа (в 2003 году он пожертвовал 6,5 миллионов Гарварду) тоже окутана тайной. Слухи упорно связывали его со светской дамой Жислен Максвелл, дочерью удивительного человека Роберта Максвелла. Бедный чешский еврей, он после Второй мировой войны обосновался в Лондоне, стал медиамагнатом, мультимиллионером и британским лордом, однако в 1991 году при загадочных обстоятельствах неудачно свалился со своей яхты и утонул.



Несмотря на отношения с богатой наследницей, Эпштейн вел жизнь холостяка. Его вкусы отличались известной эксцентричностью. Еще в 2002 году Дональд Трамп, тогда простой застройщик, упоминал в интервью, что Джеффри питает склонность к "очень юным женщинам". Эпштейн открыто рассказывал своим многочисленным друзьям, что собирается "как можно шире распространить свою ДНК", и хвастался, что для этой цели купил себе поместье в Мексике, где живут женщины, беременные от него.

Все эти странности воспринимались светским обществом на ура, потому что Эпштейн коллекционировал богатых и могущественных друзей. Среди них числились Билл Клинтон, Барак Обама, британский принц Эндрю, саудовский принц Мохаммед бен Султан, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, известнейший адвокат США и профессор Гарварда Алан Дершовиц. Все они летали на его самолетах, ходили на его вечеринки и навещали его остров Литл Сент-Джеймс.



Неприятности у Эпштейна начались только в 2007 году. Тогда в полицию обратились несовершеннолетние девушки (младшей из них было всего 14) с заявлением о том, что Эпштейн принуждал их к сексу в своем особняке во Флориде.

Рядовому американцу за такие дела светила бы как минимум двадцаточка. Однако Эпштейн договорился с прокурором штата о досудебной сделке. Он признал свою вину по двум самым незначительным пунктам обвинения, а за это все остальные обвинения были с него сняты. Он получил несколько месяцев тюрьмы, причем шесть дней в неделю его отпускали "поработать в офисе".



Тонкость тут в том, что по американским законам, если человек был осужден за преступление (пусть и получил максимально мягкое наказание), больше его за это преступление к ответственности привлекать не могут.

Так что Эпштейн спокойно продолжил свою деятельность.

Он близко дружил с 81-летним миллиардером Лесли Векснером, владельцем гигантской фэшн-корпорации L Brands, флагманским брендом которой является марка гламурного нижнего белья Victoria"s Secret. Векснер доверил ему управление своими активами и, самое главное, организацию "кастингов". Под этим эвфемизмом скрывались сексуальные оргии, в которые вовлекались несовершеннолетние девушки, мечтавшие поработать моделью. Местом проведения "кастингов" зачастую служил его остров Литл Сент-Джеймс, который в округе уже прозвали "педофильским островом".

Недавно по делу Эпштейна о вовлечении в проституцию было возобновлено следствие. По его данным, на "педофильский остров" приезжали ведущие бизнесмены и известнейшие политики со всего мира. Среди них были и ВИП-друзья Эпштейна.



Одна из девушек, назвавшая себя "секс-рабыней" Эпштейна, показала под присягой, что встречала на Литл Сент-Джеймсе Билла Клинтона, оговорив, правда, что не видела его занимающимся сексом. Другая девушка пояснила в иске, что Эпштейн вместе со своей подружкой Жислен Максвелл принудили ее к сексу с британским принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет.



Особую активность в кружке Эпштейна проявляли члены Демократической партии США. Одна из истиц заявила, что Эпштейн приказал ей обслужить бывшего губернатора Мэна Джорджа Митчелла и экс-губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона. Оба политика шли от Демпартии.

Опубликованные следствием 9 августа данные – лишь надводная часть айсберга. На сегодняшний день в деле Эпштейна больше 10 тысяч страниц. Остается только догадываться, сколько там накоплено компромата на мировых лидеров. Но, похоже, дело придется закрыть, потому что 10 августа главный фигурант как-то необычайно вовремя покончил с собой.



Смерть Эпштейна оказалась не менее таинственной, чем его жизнь. Его арестовали 6 июля по обвинению в сутенерстве и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. 24 июля его нашли на пороге камеры без сознания с порезанным горлом. Тогда его откачали и поместили под усиленное наблюдение.

Однако вскоре усиленное наблюдение сняли. Предполагалось, что к Эпштейну подселят сокамерника, а офицер охраны будет каждые 30 минут заглядывать к нему в камеру.



Ничего этого сделано не было. 10 августа человек, располагающий компроматом на сильных мира сего, был найден мертвым в своей одиночной камере.

В том, что это было самоубийство, усомнился даже генпрокурор США. ФБР незамедлительно начало расследование. Тем временем американская общественность вспомнила о пресловутом "списке Клинтонов". В нем содержатся имена десятков людей, обладающих компроматом на чету политиков, которые погибли или покончили с собой при загадочных и нерасследованных обстоятельствах. Газета ВЗГЛЯД писала об этом списке в связи с гибелью Сета Рича.

Сразу после смерти Эпштейна в соцсетях появился хештег ClintonBodyAccount – "отсчет трупов Клинтонов". Одна из сотрудниц президента Трампа, ретвитнув новость об Эпштейне, придумала замечательный неологизм: Hillary"d. Примерный перевод – "его отхилларили".



Клинтонов многократно обвиняли в том, что на тот свет отправляются люди, способные разоблачить их финансовые махинации или запутанные сексуальные связи. Разумеется, их мощный административный ресурс делает невозможными любые расследования этой темы. Однако вопросы у граждан продолжают копиться – причем не только к супругам-политикам, но и ко всему руководству Демпартии. Загадочная гибель Эпштейна стала одним из таких вопросов. Источник - vz.ru

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