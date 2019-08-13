Что, если бы монголы завоевали Египет

00:30 15.08.2019 В 1260 году египетские мамлюки разбили монголов в битве при Айн-Джалуте, остановив их вторжение на Ближний Восток.



Алексей Дурново



Что произошло?



Историки называют это ближневосточным походом монголов, потому что это определение наиболее точно описывает происходящее. В 1256-м в поход выступило огромное войско внука Чингисхана Хулагу. Его целью было покорение всех земель к юго-западу от границ Монгольской империи: это территории современных Ирана и Ирака, Аравийский полуостров, Ближний Восток и Северная Африка.



Точная численность войска Хулагу неизвестна. Историки дают следующие определения: "каждый пятый воин годный к службе" или "по два человека из каждого десятка воинов". Чтобы не томить подробностями: по минимальным оценкам, Хулагу вел в поход семьдесят тысяч человек, по максимальным - сто двадцать тысяч. Поход, по большей части, носил антиисламский характер. Хулагу рассчитывал на помощь всех тех, кто противостоял мусульманам на Дальнем Востоке. Его первым союзником был правитель Киликийской Армении Хетум I, кроме того, монголы рассчитывали на союз с уцелевшими государствами крестоносцев в Святой Земле, всячески намекая тем, что пришли не громить христиан, и собираются уничтожить тех, кто отравлял им жизнь.



Поход начался очень удачно - с разгрома исмаилитов в северном Иране. Исмаилиты в Европе и России больше известны как ассассины. В их распоряжении находились десятки горных крепостей, но все они, кроме одной, были захвачены очень быстро. Пал и считавшийся непреступным Аламут - главная твердыня исмаилитов.



Следующей жертвой Хулагу стал Багдадский халифат. Его правитель Абу Ахмад Абдуллах аль-Мутасим самонадеянно отверг мирное предложение Хулагу (бывшее по сути ультиматумом), но сопротивления монголам оказать не смог. Падение Багдада (1260) - одна из крупнейших культурных катастроф Средних веков. Монголы творили в захваченном городе примерно то, что делала Дейенерис Таргариен в Королевской Гавани. Дракона, правда, у Хулагу не было, но его воины прекрасно справились и без огнедышащего монстра. Историки пишут о сотнях тысяч погибших, иногда число жертв исчисляется даже и миллионом человек. Сжигались мечети, больницы, дворцы и библиотеки - величественные памятники архитектуры сгорели в пламени, в одночасье превратившись в груды головешек.



Самым кошмарным было уничтожение библиотек. В Багдаде хранились тысячи книг по астрономии, медицине, математике и другим наукам, включая труды древнегреческих ученых. Все эти манускрипты были сожжены или выброшены в воды Тигра. Туда же сбрасывали и трупы замученных ученых.



На очередь был Ближний Восток. Тут Хулагу явился с намерением сокрушить самое мощное из государств региона - Мамлюкский Египет.



Могло ли быть иначе?



Победа при Айн-Джалате едва ли была бы возможна, если бы обстоятельства не сложились столь благоприятно для мамлюков. Скажем так, по ряду причин задача Египта заметно облегчилась. Во-первых, главные враги Египта так и не договорились между собой. Франко-монгольский альянс не состоялся. Поддержку Хулагу оказало лишь княжество Антиохия, остальные крестоносные государства предпочли хранить нейтралитет. Существует версия, что монгольские послы, прибывшие для переговоров в Аккру, были убиты тамплиерами, остро не желавшими союза с Хулагу.



Так или иначе, монголы противостояли мамлюкам в одиночку, а христиане, укрывшись в своих крепостях, предпочли наблюдать за ходом схватки.



Вторая причина была чисто политической. События, ослабившие армию Хулагу, произошли очень далеко от Египта. 11 августа 1259 в Чунцине умер Великий хан Монгольской Империи Мункэ - старший брат Хулагу. Сам Хулагу был чингизидом, что давало ему определенные права на власть в Империи. Видимо, полководец действительно рассчитывал стать Великим ханом. Забрав с собой большую часть войска, он отправился в обратный путь, ведь в Каракоруме должен был состояться курултай, а на нем - выборы нового хана.



Курултай действительно состоялся, но в Кайпине. Выборы были формальным. Курултай провозгласил великим ханом Хубилая (еще одного брата Мункэ), не дав Хулагу шансов заявить свои претензии (он опоздал).



Командовать оставшимися силами Хулагу поставил наймана Китбуку (бывшего, судя по всему, христианином). Китбука с 20-тысячным войском воевал в Палестине, пока не столкнулся там с армией мамлюков, ведомой Кутузом и Бейбарсом. В битве при Айн-Джалуте Китбука был разбит и погиб. О дальнейшей экспансии речи идти уже не могло. Монголы еще вернутся на Ближний Восток, но уже с меньшими силами. Однако, если бы при Айн-Джалуте сражался непобедимый Хулагу, мамлюкам сложно было бы выстоять.



Что изменилось бы?



При Айн-Джалуте Китбуке противостояли люди, попавшие в Египет благодаря монголам. Мамлюки - военное сословие, составленное из бывших рабов, которых в Айюбиды (султаны Египта) вооружили, обучили арабскому и превратили в элитные войска. Рабами этих людей сделали монголы. Большинство мамлюков - выходцы из тех областей, которые уже были покорены либо самим Чингисханом, либо его потомками. Именно так сложилась судьба Кутуза и Бейбарса. Кутуз был родом из государства Хорезмшахов. Существует даже версия, что он приходился дальним родственником той династии, которая была уничтожена монголами. Его пленили и продали в рабство. Так Кутуз попал в Дамаск, где затем был продан в Египет. Бейбарс, по общепринятой версии, был половцем. Родился он то ли в Поволжье, то ли вообще в Крыму и перед тем как стать мамлюком, а затем и султаном Египта, он тоже прошел через рабство. История Египта сложилась так, что бывшие рабы захватили власть, свергнув династию Айюбидов, основанную самим Саладином.



Если бы монголы одержали вех при Айн-Джалуте, Египет был бы обречен. Что дальше? А дальше монголы взялись бы за христиан, ибо союз с крестоносцами утрачивал значение с исчезновением противников-мусульман. Скорее всего, следующей целью Хулагу после захвата последних крепостей крестоносцев стал бы Константинополь, за ним - Никейская Империя. В 1261 никейцы уничтожили Латинскую Империю и реставрировали Византию. Это был лакомый кусочек для монголов. После падения Константинополя двери в Европу были бы открыты. Монголы могли начать полномасштабное вторжение по двум направлениям. С востока на Европу шли бы ханы Золотой Орды, с юго-востока - Хулагу и ее воинство.



Можно предположить и еще один сценарий - монголы приняли бы христианство. Это, впрочем, выглядит утопичным даже в контексте данного параграфа.



Источники

Александр Доманин. "Крестовые походы. Под сенью Креста"

Георгий Вернадский. "Монгольская Империя. Глава II. Правление Мункэ"

Рашид ад-Дин. "Сборник летописей" Источник - diletant.media

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565818200

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-июле 2019г. составил 104,4%

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев: Перемены нужны и даже неизбежны

- Тенге, ползущий от рубля

- Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым

- МТИ РК будет бороться с "тенью" новой торговой инфраструктурой

- Конфликт между местными и иностранными рабочими урегулирован в Карагандинской области

- О подготовке города к отопительному сезону

- Стоит задача - снизить долю закупок из одного источника

