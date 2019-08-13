 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Зеленского опять не вышло: кабмин Украины отказался уволить Кличко
00:34 15.08.2019

Кабмин Украины отказался уволить Кличко

Алексей Поплавский

Правительство Украины отказалось увольнять мэра Киева Виталия Кличко с поста главы городской администрации. Теперь инициативу Владимира Зеленского предстоит рассмотреть уже новому составу кабмина, который будет назначен осенью. В то же время решение действующего правительства стало последним витком противостояния новой и старой власти на Украине.

Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук в фейсбуке.

Кличко стал мэром Киева еще в начале июня 2014 года, в конце того же месяца тогдашний президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА. На Украине мэры городов избираются жителями на голосовании, но главу городской администрации Киева назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства.

Новый президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Кличко с должности главы КГГА в начале июля текущего года и направил соответствующее представление кабмину. Сам Кличко считает решение Зеленского незаконным, так как по традиции пост главы Киевской городской госадминистрации занимает именно мэр города.

При этом кабмин отказался уволить Кличко на фоне критики подобного решения со стороны партии Порошенко "Европейская солидарность". Накануне ее представитель Ирина Фриз заявила, что министры, делегированные в правительство Украины от политсилы, не поддержат подобную инициативу.

"Все представители "Европейской солидарности" будут голосовать против отставки Кличко", - заявила Фриз.

С подобным обращением выступила и вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее мнению, увольнение Кличко якобы станет нарушением конституции страны.

"Инициатива президента Зеленского нарушает конституцию Украины, нарушает, собственно, разъяснение и решение Конституционного суда", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Сам Кличко на фоне обсуждения данного вопроса в правительстве заявил, что планирует баллотироваться на второй срок на пост мэра Киева. По его словам, выборы запланированы на 2020 год.

"Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться - не в моих принципах", - сказал Кличко в интервью изданию "Левый берег".

Он также добавил, что будет отстаивать право на законодательную и исполнительную власть для мэра, так как он "в понимании людей несет ответственность за все, что происходит" в Киеве.

Между тем отказ кабмина Украины от увольнения Кличко с должности главы КГГА стал одним из последний решений действующего состава правительства Украины. Его также можно назвать своеобразной точкой в противостоянии между Зеленским и "старой властью".

После завершения внеочередных выборов в Верховную раду, которые состоялись 21 июля, обновленному парламенту Украины предстоит назначить новое правительство. По предварительным данным, первое заседание новой Рады пройдет 29 августа, а кабмин будет назначен осенью.

Большинство в парламенте принадлежит партии Зеленского "Слуга народа", которая получила более 250 мест. Таким образом Зеленский сможет создать лояльное себе правительство. При этом после своей инаугурации в мае новый президент столкнулся с противостоянием со стороны бывших соратников Порошенко в Раде и кабмине.

Зеленский не раз выражал свое недовольство относительно работы парламента и правительства Украины. Рада систематически отказывалась от рассмотрения проектов, которые представлял президент. Также парламентарии не позволяли Зеленскому уволить некоторых сотрудников кабмина. В частности, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и генпрокурора страны Юрия Луценко.

Кабмин также действовал против Зеленского. К примеру, Климкин принял ряд резонансных решений, не уведомив о них президента. В частности, глава МИД Украины отказался от ноты Москвы по возможному освобождению украинских моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Источник - Газета.Ru
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