Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом

00:35 15.08.2019 Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом



Пекин второй раз за треть века оказывается перед выбором: защитить правопорядок в Гонконге, а с ним суверенитет и территориальную целостность страны, или собственными руками похоронить все плоды форсированного развития четырех десятилетий, запустив процесс государственной эрозии, дезорганизации и распада.



ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО



Президент США Дональд Трамп делает вид, будто "не понимает" и "не представляет себе", почему Китай выдвигает ему лично и Вашингтону обвинения во вмешательстве во внутренние дела Гонконга - специального автономного района (САР) КНР Сянган.



О вмешательстве американцев в дела автономного мегаполиса накануне заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, и это далеко не первое предупреждение. В начале августа, после осквернения демонстрантами государственного флага КНР, озабоченность эскалацией беспорядков выразила глава региональной администрации Кэрри Лэм. Следом соответствующие заявления сделали спецпредставители в регионе Госсовета и МИД КНР. В последнем четко прозвучал акцент на провокационную роль внешнего вмешательства, конкретно - США. И только сейчас, когда вакханалия начала распространяться на важнейшие объекты инфраструктуры, на парализованный действиями протестующих аэропорт и стало ясно, что это только начало, слово взяли центральные власти.



Поначалу в первую фазу протестов на ситуацию в мегаполисе пыталась влиять Великобритания, которая либо "выдохлась", либо выполнила задачу-минимум после того, как в начале июля протестующие захватили Законодательный совет (парламент) автономии, вывесив на нем колониальный "Юнион Джек". Тогда эти действия получили решительный протест со стороны официального представителя МИД Гэн Шуана и посла КНР в Великобритании Лю Сяомина, вокруг которого власти Туманного Альбиона за этим устроили скандал. Деятельно поучаствовал в подогреве страстей в Сянгане и колониальный экс-губернатор Крис Паттен, покинувший бывший Гонконг на королевской яхте в 1997 году в ходе церемонии его передачи КНР.



Однако всего этого оказалось мало, протесты начали затухать. Поняв, видимо, что дело швах, подстраховывать продемонстрировавших политическую несостоятельность британцев принялись в Вашингтоне, перехватив бразды управления беспорядками в свои руки. Инициативу взяли на себя публичные американские официальные лица, причем весьма высокопоставленные. Так, спикер палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пэлоси охарактеризовала беспорядки как "волнующее послание миру о мечтах о свободе, справедливости и демократии", а глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл восхитился демонстрантами и их "смелостью противостояния КПК и попыткам посягнуть на их автономию и свободу". Обратим внимание: заявления сделаны близкими по высокому статусу представителями разных партий, жестко конфликтующих между собой в важнейших вопросах внутренней политики США. Поэтому налицо так называемый "двухпартийный консенсус". В Америке он обычно связывается с тремя государственными структурами, ответственными за пресловутый "экспорт демократии" - Национальным фондом в поддержку демократии (NED), Институтом Брукингса и Агентством по международному развитию (USAID).



Затем уже в августе мировые СМИ облетели фотографии встречи "ответственной" сотрудницы генерального консульства США в Сянгане Джули Иде с модераторами протеста из низовых организаций, среди которых отмечены группы сторонников "независимости" мегаполиса HK Independence и Demosisto. А также, что особенно показательно, Джошуа Вонг, самозваный лидер "революции зонтиков" 2014 года, выпускник сянганского "Объединенного христианского колледжа". Тесно связанный с европейскими протестантскими кругами и получивший в свое время политическую рекламу в британской газете The Gardian, в интервью которой сделал фарисейский упор на собственную принадлежность к христианству. Для справки: протестантские центры, подмяв под себя в конце прошлого столетия Южную Корею с помощью известной секты Муна, оттуда двинулись в Китай; на эту новую для Пекина опасность внимание китайских коллег тогда обратили российские государственные органы.



Получив в ответ на протест невнятные объяснения третьеразрядного госдеповца, что мы, дескать, встречаемся с разными людьми "в Гонконге и Макао" (ныне САР Аомэнь), Пекин обнародовал фотографии, чем вызвал в Вашингтоне форменную истерику. Оказывается, делать гадости в стране пребывания американским дипломатам разрешено, а называть вещи своими именами, показывая их лица и вещдоки - это-де "бандитская" практика. Любопытная апология двойных стандартов, что и говорить! И после всего этого, получив предупреждение на уровне китайского МИД, Белый дом уходит в несознанку и подобно нашкодившему школьнику прячет руки за спину: "Разве вы не видите, какая у нас честная улыбка? Мы не понимаем, откуда у вас к нам такие вопросы!"



Сделав "озабоченный вид" в стиле "я не я, и лошадь не моя", Трамп, как обычно, через Twitter, предупредил мировую общественность, что Пекин "стягивает к границе с автономией вооруженные силы", и выразил надежду, что никто не пострадает и не будет убит. Типичная англосаксонская тактика: напакостить - и в кусты, из которых, туманно намекая на возможные неприятности, подзуживать протестующих, разводя демагогию о "защите свободы и демократии". Войска Пекин действительно стягивает, чего, кстати, и не скрывает. Об этом сообщила влиятельная газета The Global Times - англоязычная версия входящей в структуру главного печатного органа ЦК КПК "Жэньминь Жибао" газеты "Хуаньцю шибао". Добавив в редакционной статье, что "китайское правительство никогда не допустит, чтобы экстремистски настроенная оппозиция и Запад втянули Гонконг в антикитайский лагерь". И отметив, что "Китай не позволит городу погрузиться в долгосрочный хаос или превратиться в западную базу для подрыва политической системы КНР".



Продемонстрировав приверженность принципу "одна страна - две системы", редакция китайского официоза высказалась за сохранение мегаполисом статуса мирового финансового центра, противопоставив этому варианту деструктивное, подрывное развитие ситуации, угрожающее хаосом и его утратой. Издание отмечает, что, несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение - не регулярной армии, а китайских внутренних войск - Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас. В настоящее время силы НВП занимают позиции в находящемся рядом с Сянганом 10-миллионном мегаполисе Шэньчжэнь провинции Гуандун. Местные газеты объясняют происходящее подготовкой крупных учений. Армейские СМИ опубликовали видео с тренировками военнослужащих, которые отражают нападение людских толп при помощи водометов и оцеплений из личного состава и боевой техники.



В последние дни на фоне предупреждений и предостережений американским властям из Пекина прозвучали заявления, исполненные решимости прекратить вакханалию, навести порядок и прекратить мучения большинства ни в чем не повинных жителей мегаполиса, которые не участвуют в беспорядках и не собираются этого делать. И хотят жить обычной, повседневной жизнью, но лишены этой возможности из-за воцарившегося на улицах хаоса. Несмотря на адресованное Вашингтону требование МИД КНР прекратить спекуляции на теме "цветной революции" применительно к событиям в Сянгане, китайские власти прекрасно понимают, к чему идет дело. Как очень хорошо осознают и то, что противостоящая им сторона, благодаря деятельной поддержке властей и спецслужб Запада, прежде всего англосаксонского, готова идти до конца. Сделаны все возможные уступки.



Демонстрантам, пытавшимся с июня представить свой протест "мирным и ненасильственным", дали возможность "проявить себя" во всей красе и продемонстрировать злобный оскал хаоса, который прячется под ширмой демократических лозунгов. Прошли все сроки и все этапы эскалации беспорядков, а сам протест, превратившийся в натуральную террористическую угрозу, встал перед "красной чертой" кровопролития, которое, если начнется, может означать начало полномасштабной гражданской войны. Ситуация все больше напоминает ту, что сложилась тридцать с небольшим лет назад на пекинской площади Тяньаньмэнь. И понятно, что западные центры, лишенные стремительным развитием Китая возможности осуществить новую провокацию в центре, избрали своей мишенью наиболее отдаленную в КНР, но и наиболее уязвимую и резонансную с точки зрения глобальной политики окраину. Идут откровенные спекуляции на политической наивности части местных жителей, особенно молодежи, сознание которых еще не приведено в порядок после почти полутора столетий колониального промывания мозгов.



И поскольку ясно, что сами они, как их кураторы a la Джули Иде и Майкл Помпео, для которого Китай - "растущая угроза", не остановятся, официальный Пекин второй раз за треть века оказывается перед выбором: защитить правопорядок, а с ним суверенитет и территориальную целостность страны или собственными руками похоронить все плоды форсированного развития четырех десятилетий, запустив процесс государственной эрозии, дезорганизации и распада. И поскольку выбор ответственных властей должен быть очевиден каждому, а спекулянты и провокаторы, на этом выборе паразитирующие и пытающиеся нагрести на нем политические очки, никуда не делись и никогда не переведутся, оборачиваться на них - себе дороже.



Зная на собственном горьком опыте, к чему ведет отступление перед подрывными настроениями и действиями, мы не должны позволить увлечь себя демократической демагогией, цену которой тоже знаем. И тоже - на собственном примере. Источник - REGNUM

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