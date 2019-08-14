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В Намангане находящихся в отпуске учителей заставляют проводить перепись местных жителей
07:28 15.08.2019

Учителя общеобразовательных школ в Наманганской области Узбекистана пожаловались на то, что в невыносимую жару руководство заставило их прервать отпуск и потребовало обойти дома для проведения переписи местных жителей.
По словам учительницы одной из школ в Намангане, попросившей не разглашать ее имени из-за опасений быть уволенной, с 5 августа более 10 ее коллег занимаются обходом домов.

– В начале прошлой недели наш директор попросил нас прервать отпуск и выйти на работу. Он сказал, что в ходе собрания в областной администрации управлению народного образования поручили отправить учителей на обход домов. Несмотря на 40-градусную жару, мы ходим по домам местных жителей и просим их заполнить анкету. Если откажемся от этой работы, то нам попадет от директора. А директору, в свою очередь, от руководства управления народного образования. А тем уже от чиновников областной администрации, – говорит учительница.

Учителя других школ в Намангане подтвердили информацию о том, что их принуждают заниматься обходом домов для проведения переписи местных жителей.
– Нас заставляют выполнять работу махаллинских комитетов и участковых инспекторов. Из нашей школы на обход домов отправили семерых учителей. Мы просим жителей запонить анкету и указать в ней свои паспортные данные, данные о месте работы, об инвалидности, и т.д. Мы должны завершить эту работу до начала учебного года и сдать все анкеты директору школы, – сказала одна из учительниц 49-й школы в городе Намангане.
Представитель администрации Наманганской области подтвердил, что по всей области проводится перепись населения.

По словам чиновника, основной целью данного мероприятия является предотвращение безработицы, выявление лиц, нуждающихся в социальной поддержке и оказание им помощи в получении льготных кредитов.
Однако представитель областной администрации заявил, что никто не давал приказ привлекать к этим работам школьных учителей.

Напомним, что в ходе видеоселекторного совещания в июне прошлого года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что отныне школы не будут подчиняться хокимиятам, а учителей перестанут привлекать к общественным работам.
В Управлении народного образования Наманганской области заявили, что не давали приказ принуждать учителей к проведению переписи населения.
Напомним, что ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзияев критиковал чиновников на местах за принуждение бюджетников к работам не по специальности. Глава государства запретил им привлекать учителей и медработников к общественным работам.
Несмотря на то, что власти Узбекистана упорно отрицают существование принудительного труда, продолжают поступать сообщения о том, что учителей и медработников продолжают привлекать к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью.

Источник - centralasian.org
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